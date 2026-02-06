ETV Bharat / bharat

నీళ్లు పీల్చే, గుడ్లగూబ, కోతి ముఖం పోలిన రాళ్ల సేకరణ- స్టోన్ మ్యాన్ గురించి మీకు తెలుసా?

నర్మలా నదిలో భిన్నంగా ఉన్న రాళ్లను సేకరిస్తున్న గులాబ్‌చంద్ గుప్తా- ఆయన సేకరణలో శిలాజాలు కూడా- స్టోన్ మ్యాన్ ప్రయాణం ఎలా మొదలైందంటే?

Rare Stone Collection
Rare Stone Collection (Etv Bharat)
Rare Stone Collection : జీవితంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో అభిరుచి ఉంటుంది. కొందరికి పురాతన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు సేకరించడం ఇష్టం. ఇంకొందరికి అరుదైన వస్తువులను సేకరించడమంటే ఆసక్తి. అయితే మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పుర్‌కు చెందిన గులాబ్‌చంద్ గుప్తా మాత్రం నర్మలా నదిలోని విభిన్నమైన రాళ్లను సేకరించి భద్రపరుస్తున్నారు. ఆయన సేకరణలోని రాళ్లు వేటికవే ప్రత్యేకం. ఈ క్రమంలో గులాబ్‌చంద్‌ను అందరూ 'స్టోన్ మ్యాన్‌'గా పిలుస్తున్నారు.

చిన్నప్పటి నుంచి స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టం
గులాబ్‌చంద్ గుప్తా ఒక వ్యాపారవేత్త. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టం. యువకుడిగా ఉన్న సమయంలో ఆయన చాలా ఏళ్లు నర్మదా నదిలో ఆయన ఈత కొట్టేవారు. తరువాత వాటర్ పోలో జట్టులో సభ్యుడయ్యారు. జబల్‌పుర్‌లోని జిల్హరి ఘాట్‌లో ఒక స్విమ్మింగ్ క్లబ్‌లో ఆయనకు సభ్యత్వం కూడా ఉంది. గులాబ్‌చంద్ స్విమ్మింగ్‌కు వెళ్లేటప్పుడు నర్మదా నది ఒడ్డున ఇసుకలోని రాళ్లు కనిపించేవి. అప్పుడు రాళ్ల సేకరణపై గులాబ్‌చంద్‌కు అభిరుచి ఏర్పడింది. గులాబ్‌చంద్ నర్మదా నది వద్ద ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉన్న కొన్ని రాళ్లను సేకరించారు. ఆ రాళ్లలో కొన్ని నీటిని పీల్చుతాయి! అలాగే ఇంకొన్ని కోతి ముఖాన్ని పోలి ఉంటాయి! అలా అని ఇవన్నీ సహజసిద్ధమైన రాళ్లే. వాటి ఆకారం వల్ల ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి.

నీటిలో తేలుతున్న రాళ్లు
నీటిలో తేలుతున్న రాళ్లు (ETV Bharat)

నీటిని పీల్చుకునే రాయి
తాను మొదట్లో ఈతకు వెళ్లినప్పుడల్లా నర్మదా నది ఒడ్డున ఉన్న ఇసుకలో నుంచి ఒకట్రెండు రాళ్లను తీసేవాడని గులాబ్‌చంద్ గుప్తా తెలిపారు. 45 ఏళ్ల క్రితం నర్మదా ఒడ్డున నడుస్తున్నప్పుడు అమ్మాయిలా కనిపించే ఒక రాయిని గుర్తించానని వెల్లడించారు. కానీ నిజానికి అది శిలాజంగా మారిన చెక్కముక్క అని పేర్కొన్నారు. "ఒక రోజు నేను అరడుగు వ్యాసం కలిగిన ఎర్రటి రాయిని చూశాను. అయితే నర్మదా నదిలోని ప్రతి గులకరాయి శివుడిదేనని భక్తులు నమ్ముతారు. అందుకే దాన్ని నదిలో పడేశాను. అయితే అది మునగలేదు. నీరు పీల్చుకున్నట్లు అనిపించింది. వెంటనే దాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేశాను. నా కుటుంబ సభ్యులు ఆ రాయిపై నీరు పోస్తే వెంటనే పీల్చేసేది. అప్పటి నంచి రాయిని ఇంట్లోనే ఉంచేశాను" అని గులాబ్‌చంద్ స్పష్టం చేశారు.

కోతి ఆకారంలో రాయి
ఈ విభిన్న రాళ్లతో పాటు గులాబ్‌చంద్ గుప్తా దగ్గర అనేక స్టోన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కటి వేర్వేరు ఆకారంతో ఉంటుంది. ఒక రాయి కోతిలా కనిపిస్తుంది. మరొకటి మానవ మెదడును పోలి ఉంటుంది. ఇలా భిన్నమైన రాళ్లను సేకరించి భద్రపరుస్తున్నారు గులాబ్‌చంద్.

గుడ్లగూబ ముఖం పోలిన రాయి
గుడ్లగూబ ముఖం పోలిన రాయి (ETV Bharat)

నీటిపై తేలే రాయి : గులాబ్‌చంద్
తానొకసారి పర్యటన నిమిత్తం దక్షిణ భారతదేశానికి వెళ్లానని గులాబ్‌చంద్ తెలిపారు. అక్కడ సముద్రం ఒడ్డున ఉన్న ఒక రాయిని గుర్తించి, తనతో పాటు తీసుకొచ్చానని చెప్పారు. ఆ రాయి తెల్లటి రంగులో ఉంటుందన్నారు. అది నీటిలో మునిగిపోదని వెల్లడించారు. నీటిలో తేలియాడే ఇలాంటి ఇతర రాళ్లు భారతదేశంలో మరెక్కడా కనిపించవని అన్నారు. అలాగే తన సేకరణలో నీటిలో తేలియాడే ముదురు గోధుమ రంగు రాయి కూడా ఉందన్నారు.

Rare Stone Collection
సేకరించిన రాళ్లతో గులాబ్ చంద్ గుప్తా (ETV Bharat)

గులాబ్‌చంద్ సేకరణలో శిలాజాలు
అలాగే గులాబ్‌చంద్ గుప్తా సేకరణలో అనేక అద్భుతమైన శిలాజాలు కూడా ఉన్నాయి. అందులో గుడ్లగూబ ఆకారంలో ఉన్న శిలాజం ఒకటి. ఆ శిలాజం ఒకప్పటి సజీవ గుడ్లగూబది అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ గుడ్లగూబ కళ్లు, ముక్కు అన్ని చాలా అందంగా ఉన్నాయి. ఆ శిలాజాన్ని చూస్తే అచ్చం బతికున్న గుడ్లగూబ ముఖంలాగే అనిపిస్తుంది.

నర్మదా దేశంలో ఐదో పొడవైన నది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనూప్‌పుర్ జిల్లాలో ఉన్న అమర్‌కంటక్ పీఠభూమి దగ్గర ఈ నది ప్రవాహం ప్రారంభమవుతుంది. జబల్​పుర్‌కు ఈ నది ప్రవాహం చేరుకునేటప్పుడు అనేక రకాలైన రాళ్లు కొట్టుకొస్తాయి. అందులోనే కొన్ని భిన్నమైన రాళ్లను గులాబ్‌చంద్ గుప్తా సేకరించి భద్రపరుస్తున్నారు.

