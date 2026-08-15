రూ.40వేలతో పెట్రోల్ బైక్ నుంచి ఈ బైక్- డెలివరీ బాయ్ వినూత్న ప్రయోగం!
పెట్రోల్ ఖర్చు భరించలేక పాత బైక్కే కొత్త రూపం- యూట్యూబ్ వీడియో చూసి ప్రయోగం- సుమారు రూ.40 వేలతో బైక్ను ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చివేత- ఒక్కసారి ఛార్జింగ్తో 70- 80 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
Published : August 15, 2026 at 9:39 PM IST
Man Converts Bike Into E Bike : మనిషికి ఎదురయ్యే సమస్యలే ఎన్నోసార్లు కొత్త ఆలోచనలకు, ఆవిష్కరణలకు కారణమవుతాయి. సరిగ్గా అలాగే మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ డెలివరీ బాయ్ కూడా తనకు ఎదురైన సమస్యకు సొంతంగా పరిష్కారం వెతుక్కున్నాడు. రోజూ డెలివరీల కోసం బైక్పై తిరగడంతో భారీగా పెట్రోల్ ఖర్చవుతుందని, కొత్త ఈ-బైక్ కొనాలని భావించాడు. అయితే మార్కెట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ బైక్ల ధర తనకు అందుబాటులో లేకపోవడంతో, కొత్త బైక్ కొనడం కాకుండా తన దగ్గరున్న పెట్రోల్ బైక్నే ఈ-బైక్గా మార్చేశాడు. యూట్యూబ్ వీడియోలను చూసి అవసరమైన విషయాలను నేర్చుకుని, ఇంట్లోనే బైక్ను మార్చిన అతడు ఇప్పుడు ఏడాదికి వేల రూపాయల్లో ఆదా చేస్తున్నాడు.
మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ గోరఖ్పుర్ ప్రాంతానికి చెందిన రూపేంద్ర కొంతకాలంగా నిరుద్యోగ సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు. దీంతో ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చోవడం ఇష్టం లేక డెలివరీ బాయ్గా పనిచేయడం ప్రారంభించాడు. అలా రోజంతా బైక్పై తిరుగుతూ ఆర్డర్లను డెలివరీ చేస్తుండేవాడు. అయితే అతడి వద్ద ఉన్న స్పోర్ట్స్ బైక్ మైలేజీ తక్కువగా ఉండటంతో సంపాదించిన డబ్బులో గణనీయమైన మొత్తం పెట్రోల్కే ఖర్చయ్యేది. దీంతో డెలివరీలు పూర్తిచేసిన తర్వాత చేతికి మిగిలే ఆదాయం చాలా తక్కువగా ఉండేది. ఆ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కొనాలని రూపేంద్ర నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ అందుకు అవసరమైన డబ్బులు అతడి వద్ద లేవు.
"మార్కెట్లో లభించే కొత్త ఈ-బైక్ల ధరలు సుమారు రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు. అందుకే నా దగ్గరున్న పెట్రోల్ బైక్నే ఈ-బైక్గా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అంతే కాకుండా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న కొన్ని ఈ-బైక్లు అంత దృఢంగా లేవు. ధర కూడా అందుబాటులో ఉండదు. నా లాంటి తక్కువ ఎత్తు ఉన్నవారికి అవి అంత సౌకర్యంగా ఉండవు"
- రూపేంద్ర
యూట్యూబ్ చూసి!
కానీ అతడి బైక్ను ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చాలనుకున్న రూపేంద్రకు మొదట ఆ విషయాలపై పెద్దగా అవగాహన లేదు. అందుకే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం ఇంటర్నెట్ను ఆశ్రయించాడు. యూట్యూబ్లో ఈ-బైక్ల తయారీ, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, బ్యాటరీలు, వైరింగ్ వంటి అంశాలకు సంబంధించిన వీడియోలను చూడటం ప్రారంభించాడు. రూపేంద్ర చదువుకున్నది బీకామ్ వరకు మాత్రమే. ఇంజినీరింగ్ లేదా డిప్లోమా వంటి సాంకేతిక విద్య ఏదీ అభ్యసించలేదు. అయినప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ ద్వారా తనకు అవసరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నాడు. అనంతరం బైక్కు అవసరమైన విడిభాగాలను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి ఇంట్లోనే వాటిని అసెంబుల్ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ మొత్తం మార్పు కోసం సుమారు రూ.40 వేలు ఖర్చు చేసినట్లు రూపేంద్ర చెప్పాడు. ఇందులో మోటార్, బ్యాటరీలకే ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చయిందని తెలిపాడు.
ఇంజిన్ తొలగించి బ్యాటరీ అమరిక
పెట్రోల్ బైక్ను ఈ-బైక్గా మార్చే క్రమంలో రూపేంద్ర ముందుగా పాత ఇంజిన్ను తొలగించాడు. ఆ స్థానంలో లిథియం బ్యాటరీని అమర్చేందుకు ప్రత్యేకంగా ఓ ఇనుప పెట్టెను తయారు చేశాడు. బైక్పై బ్యాటరీని ఉంచేందుకు సరైన స్థలం లేకపోవడంతో ఆ విధానాన్ని ఎంచుకున్నాడు. లిథియం బ్యాటరీ ఖరీదైనది కావడంతో దొంగతనం జరగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. బ్యాటరీని ఉంచిన ఇనుప పెట్టెను బైక్ ఫ్రేమ్కు బిగించి, గట్టిగా వెల్డింగ్ చేశాడు. అనంతరం అవసరమైన వైరింగ్ను పూర్తి చేశాడు.
ముందు చక్రానికి మోటార్
రూపేంద్ర తయారు చేసిన బైక్లో మరో ప్రత్యేకత ఉంది. సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను వెనుక చక్రానికి అమర్చే విధానానికి భిన్నంగా, అతడు మోటార్ ఉన్న చక్రాన్ని ముందు భాగంలో అమర్చాడు. దీంతో ముందు చక్రం బ్యాటరీ శక్తితో, వెనుక భాగం పెట్రోల్ ఇంజిన్ శక్తితో నడిచేలా హైబ్రిడ్ తరహా బైక్ను రూపొందించాలని భావించాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఇంజిన్ను తొలగించి పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్గా మార్చాడు. గత నాలుగేళ్లుగా ఈ బైక్ను తాను ఉపయోగిస్తున్నానని, ఇప్పటికీ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందని రూపేంద్ర చెప్పాడు.
ఏడాదికి రూ.40 వేల వరకు ఆదా
ఆ మార్పు వల్ల తనకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఆదా అవుతోందని రూపేంద్ర తెలిపాడు. గతంలో పెట్రోల్పై చేసిన ఖర్చుతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఏడాదికి సుమారు రూ.35 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు ఆదా అవుతోందని చెప్పాడు. బైక్ను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి సుమారు రూ.10 ఖర్చవుతుందని, ఆ ఛార్జింగ్తో దాదాపు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదని తెలిపాడు. డెలివరీ బాయ్గా రోజూ బైక్పై తిరగాల్సి వచ్చే తనకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారిందని అన్నాడు.
డబ్బుంటే హైబ్రిడ్గా మార్చేవాడినంటూ
తన వద్ద తగినంత డబ్బు లేకపోవడం వల్లే బైక్ను పూర్తిగా ఈ-బైక్గా మార్చాల్సి వచ్చిందని రూపేంద్ర చెప్పాడు. డబ్బు, సమయం అందుబాటులో ఉంటే ఇంజిన్ను పూర్తిగా తొలగించకుండా బ్యాటరీని వెనుక భాగంలో అమర్చి హైబ్రిడ్ బైక్గా మార్చాలని అనుకున్నట్లు తెలిపాడు. అయితే ఆ మార్పు కోసం మరింత డబ్బు, సమయం అవసరమవుతాయని అన్నాడు. ప్రస్తుతం తన అవసరాలకు ఈ బైక్ బాగానే పనిచేస్తుండటంతో ఇందులో తదుపరి మార్పులు చేయలేదని తెలిపాడు.
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