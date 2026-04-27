అంతరించిపోతున్న దశలో 50 రకాల ఔషధ మొక్కలు- కాపాడేందుకు వర్సిటీ కృషి- ఎలా అంటే?
జబల్పుర్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ వ్యవసాయం విశ్వవిద్యాలయం కీలక నిర్ణయం- ఔషధ గుణాలున్న చెట్లను కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలు
Published : April 27, 2026 at 7:52 PM IST
Medicinal Plants Conservation : స్థానిక సాంప్రదాయ వైద్యుల నుంచి పెద్ద ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీల వరకు అన్ని రకాల సంస్థలు మందుల తయారీ కోసం ఔషధ గుణాలున్న మొక్కలను నేరుగా అడవుల నుంచి సేకరిస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఔషధ విలువలు కలిగిన ఎన్నో చెట్లు, మొక్కలు ఇప్పుడు అంతరించిపోయే స్థితికి చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్లో ఉన్న జవహర్లాల్ నెహ్రూ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతరించిపోతున్న 50కి పైగా ఔషధ గుణాలున్న మొక్కల జాతులను పరిరక్షించేందుకు కృషి చేస్తోంది. గత కొన్నేళ్లుగా అడవుల్లో వేగంగా కనుమరుగవుతున్న ఔషధ మొక్కలను కాపాడే బాధ్యతను తీసుకుంది.
యూనివర్సిటీలో హెర్బల్ గార్డెన్ ఏర్పాటు
జవహర్లాల్ నెహ్రూ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అధ్యాపకుడైన డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర తివారీ ఈ అంతరించిపోతున్న ఔషధ గుణాలున్న మొక్కలను కాపాడడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ నుంచే కాకుండా దేశంలోని సుమారు 1,100 రకాల ఔషధ చెట్లు, మొక్కలను ఆయన విజయవంతంగా సేకరించారు. వాటిని జవహర్లాల్ నెహ్రూ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని హెర్బల్ గార్డెన్(నర్సరీ)లో సురక్షితంగా పెంచుతున్నారు. రాష్ట్రపతి భవన్కు సైతం ఈ నర్సరీ నుంచి మొక్కలు సరఫరా అయ్యాయి. కాగా, ఈ ఔషధ మొక్కల పెంపకానికి నర్సరీలో ప్రత్యేక ప్రయోగశాలలను నిర్మించారు. కొన్ని మొక్కలు బహిరంగ వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతుండగా, మరికొన్నింటికి నియంత్రిత, ప్రత్యేకమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడానికి షేడ్ నెట్లు, పాలీహౌస్లను నిర్మించారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తల బృందం, పరిశోధక విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలో ఈ మొక్కలను పెంచుతున్నారు.
'ఈ మొక్కలు అటవీ ఆవాసాల్లో అరుదుగా కనిపిస్తాయి'
జవహర్లాల్ నెహ్రూ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని నర్సరీలో అంతరించిపోతున్న 50 జాతుల మొక్కలు, చెట్లు ఉన్నాయని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర తివారీ తెలిపారు. అడవిలో ఉండే వీటిని వైద్య అవసరాల కోసం విపరీతంగా నరికేస్తున్నారని, అందుకే ఈ మొక్కలను భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా అంతరించిపోతున్న జాతులుగా ప్రకటించిందని గుర్తు చేశారు. ఇవి వాటి సహజ అటవీ ఆవాసాలలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని చెప్పారు. "గులేబకావళి జాతికి చెందిన మొక్కలు కనుమరుగయ్యే స్థితికి చేరుకున్నాయి. ఇవి దుంప జాతికి చెందినవి. అమరకంటక్ అడవుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ మొక్క దుంప నుంచి పువ్వు వరకు అన్నింట్లో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. దీన్ని అనేక రకాల వ్యాధుల చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ మొక్క దుంపను మోకాళ్ల నొప్పిని తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. గులేబకావళి మొక్క వేర్లను నూరి రాస్తే జట్టు నల్లగా మారుతుంది. " అని జ్ఞానేంద్ర తివారీ స్పష్టం చేశారు.
ఆయుర్వేదంలో సర్పగంధ (మొక్క) అత్యంత ముఖ్యమైన మూలిక అని డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర తివారీ పేర్కొన్నారు. దీనిని నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, ఆందోళన, అధిక రక్తపోటు చికిత్సకు ఉపయోగిస్తారని స్పష్టం చేశారు. దీని వేర్లలో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని చెప్పారు. అందుకే ఈ మొక్కను అడవి నుంచి విస్తృతంగా సేకరిస్తారని అన్నారు. "మహిళలు తరచుగా రుతుస్రావానికి సంబంధించిన వివిధ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. అందువల్ల రుతుక్రమంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను అరికట్టేందుకు అశోకారిష్ట అనే ఔషధాన్ని వాడుతారు. దీన్ని సీతా అశోక చెట్టు కలపను ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. మరోవైపు, మధుమేహం చికిత్సలో బీజసర్ చెట్టు పనికొస్తుంది. అలాగే కర్పూరం చెట్లను కూడా రక్షిస్తున్నాం. ఇందులో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. దీనికి ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సలో చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. " అని జ్ఞానేంద్ర తివారీ పేర్కొన్నారు.
ఔషధ మొక్కలను పెంచమని ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రొఫెసర్
అలాగే డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర తివారీ అంతరించిపోతున్న ఔషధ మొక్కలను సంరక్షించడమే కాకుండా, తమ సమీప ప్రాంతాల్లోని రైతులకు వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ఔషధ మొక్కలను నాటాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సర్పగంధ వేర్లు వాటి ఔషధ గుణాల కారణంగా అత్యంత విలువైనవిగా మారాయని, వీటి ధర మార్కెట్లో క్వింటాల్కు సుమారు రూ.1,00,000వరకు ఉంటుందని అన్నారు. అడవుల్లో ఉన్న ఔషధ మొక్కలను మనకు తెలియకుండానే నరికివేస్తున్నామని తెలిపారు.
మధ్యప్రదేశ్లో సుమారు 94,000 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి. దేశంలో మరే ఇతర రాష్ట్రంలోనూ ఇంతటి స్థాయిలో అటవీ విస్తీర్ణం లేదు. మధ్యప్రదేశ్ మొత్తం భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో 30 శాతం అడవులే. ఈ అడవులు వేలాది విభిన్న జాతుల చెట్లు, మొక్కలకు నిలయంగా ఉన్నాయి. ఈ మొక్కల్లో చాలా వాటికి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. వీటిని మందుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు మధ్యప్రదేశ్లోని అటవీ ప్రాంతాల నుంచి అత్యధిక పరిమాణంలో ఔషధ మూలికలను సేకరిస్తాయి. దీంతో కాలక్రమేణా ఈ ఔషధ మొక్కలు చాలా వరకు అడవుల్లో నుంచి క్రమంగా కనుమరుగవుతున్నాయి.
