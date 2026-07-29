కేవలం రూ. 1100తో బాంబులు నిర్వీర్యం చేసే రోబో- సైన్యం కోసం జబల్పుర్ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ!
రూ. 1100 తోనే గ్రిప్పర్ బాట్ రూపొందించిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి- బాంబులు, అనుమానాస్పద వస్తువుల్ని సురక్షితంగా తరలించే సామర్థ్యం- సైన్యానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడనున్న ఆవిష్కరణ
Published : July 29, 2026 at 9:10 PM IST
Jabalpur Student Robot Innovation : అనుమానాస్పద బ్యాగులు, పేలుడు పదార్థాల్ని సురక్షితంగా తరలించే రోబోను ఒక ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి రూపొందించాడు. మనుషులు వెళ్లలేని ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ రోబో పని చేస్తుంది. మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థి మాన్సూ చౌక్సే దీనిని అభివృద్ధి చేశాడు. కేవలం రూ. 1100 ఖర్చుతో తయారైన ఈ గ్రిప్పర్ బాట్ భవిష్యత్తులో సైన్యం, బాంబ్ స్క్వాడ్, భద్రతా సంస్థలకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని అధ్యాపకులు, నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
రిమోట్తో పనిచేసే గ్రిప్పర్ బాట్
మాన్సూ చౌక్సే రూపొందించిన ఈ గ్రిప్పర్ బాట్ పూర్తిగా రిమోట్ ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా అమర్చిన మెకానికల్ ఆర్మ్ (చేయి) సహాయంతో వస్తువుల్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఒక చోట నుంచి మరో చోటుకు తరలించొచ్చు. ప్రస్తుతం ఆ విద్యార్థి దీని చిన్న ప్రోటోటైప్ మాత్రమే తయారుచేశాడు. అయినప్పటికీ చాలా ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో కూడా సులభంగా కదిలేలా దీన్ని తయారు చేశాడు. ఈ రోబో ప్రత్యేకత ఏంటంటే- మనిషి చేరలేని ప్రదేశాల్లోకి ఇది వెళ్లగలదు. అలాగే వెళ్లడం ప్రమాదకరంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కూడా సురక్షితంగా పనిచేస్తుంది.
మాన్సూ చౌక్సే మాట్లాడుతూ, మనుషులు వెళ్లడం ప్రమాదకరంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ రోబోను పంపి అక్కడ ఉన్న వస్తువుల్ని మెకానికల్ ఆర్మ్ సహాయంతో పట్టుకొని బయటకు తీసుకురావొచ్చని చెప్పాడు. ముఖ్యంగా భద్రతా సంస్థలు పేలుడు పదార్థాలు లేదా అనుమానాస్పద వస్తువుల్ని స్వయంగా తాకాల్సిన పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోబోను రూపొందించినట్లు తెలిపాడు. చాలా సందర్భాల్లో ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో బాంబులు లేదా పేలుడు పదార్థాలు దాచిపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి చోట్ల మనిషి వెళ్లి వాటిని తొలగించడం చాలా ప్రమాదకరం, అసాధ్యం కూడా. దీనికి పరిష్కారంగానే మాన్సూ చౌక్సే ఈ డిజైన్ రోబో రూపొందించాడు. ఇంకా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అనుమానాస్పద టిఫిన్ బాక్స్, బ్యాగ్ లేదా ఇతర వస్తువు కనిపించినా ఈ రోబోతో దానిని సురక్షితంగా తీయొచ్చు. ఒకవేళ తరలించే సమయంలో పేలుడు సంభవించినా మనుషులు ఉండరు కాబట్టి ప్రాణనష్టం తగ్గించే అవకాశం ఉందని మాన్సూ వివరించాడు.
రూ. 1100 ఖర్చుతోనే తయారీ- త్వరలో కెమెరాతో!
ఈ వినూత్న రోబో ప్రోటోటైప్ను తయారు చేయడానికి ఇప్పటివరకు సుమారు రూ. 1100 మాత్రమే ఖర్చు అయిందని మాన్సూ తెలిపాడు. భవిష్యత్తులో అవసరాన్ని బట్టి దీనిని మరింత పెద్దదిగా కూడా తయారు చేయొచ్చన్నాడు. ప్రస్తుతం ఇది బేసిక్ మోడల్ మాత్రమేనని, ఇంకా ఎన్నో సాంకేతిక మార్పులు చేసి మరింత సమర్థంగా తీర్చాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ గ్రిప్పర్ బాట్కు త్వరలో కెమెరా అమర్చే ప్రణాళిక కూడా ఉందని జబల్పుర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మెకానికల్ విభాగం ప్రొఫెసర్ సుమిత్ రాయ్ అన్నారు. కెమెరా అమర్చిన తర్వాత ఆపరేటర్కు నేరుగా కనిపించని ప్రాంతాల్లో కూడా రోబోను పంపించి, స్క్రీన్పై లైవ్ వీడియో చూస్తూ రిమోట్ ద్వారా నియంత్రించవచ్చని పేర్కొన్నారు. దీంతో ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో పనిచేసే సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతుందని చెప్పారు.
ప్రోత్సాహం ఉంటే మరింత మెరుగ్గా
జబల్పుర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో విద్యార్థులు సమాజానికి ఉపయోగపడే పరికరాలు, యంత్రాలు రూపొందించేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారని అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే విద్యార్థులు తరచుగా కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు, ప్రోటోటైప్లు రూపొందిస్తున్నారని చెప్పారు. మాన్సూ చౌక్సే రూపొందించిన గ్రిప్పర్ బాట్ కూడా అలాంటి ప్రయత్నాల్లో ఒకటేనని తెలిపారు. అయితే ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు రూపొందించేందుకు కళాశాల నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆర్థిక సహాయం అందట్లేదని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. తమ సొంత డబ్బుతోనే ప్రోటోటైప్లను తయారు చేయాల్సి వస్తోందని అంటున్నారు. తగిన నిధులు, ఆధునిక పరికరాలు ఇస్తూ ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరింత మెరుగైన సాంకేతికతతో, అధిక సామర్థ్యం ఉన్న రోబోల్ని రూపొందించే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఇది చిన్న నమూనానే అయినప్పటికీ, అవసరమైన మార్పులు, టెక్నాలజీ జోడిస్తే భవిష్యత్తులో సైన్యం, బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్, పోలీసు విభాగాలు, ఇతర భద్రతా సంస్థలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
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