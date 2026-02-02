ETV Bharat / bharat

ఏకంగా గల్లీ అంతటా విద్యుత్ సరఫరా బంద్​- పదేళ్ల నుంచి చెల్లించని బిల్లులు- రూ.లక్ష వరకు బకాయిలు!

పవర్ లేక అవస్థలు పడుతున్న కాలనీవాసులు - బిల్లు చెల్లించని వారిలో పేదలే కాదు ధనవంతులు కూడా!

Electricity Bills Pending
Electricity Bills Pending (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Electricity Bills Pending : కొన్నిసార్లు డబ్బులు లేక, మరిచిపోయి విద్యుత్​ బిల్లు చెల్లింపులు చేయడం ఆలస్యం అవుతుంది. ఇచ్చిన గడువులోపు బిల్లులు చెల్లించకపోతే విసుగు చెందిన​ అధికారులు విద్యుత్​ కనెక్షన్లు తొలగిస్తారు. ఇదీ ప్రతి చోట జరిగేదే. కానీ మధ్యప్రదేశ్​లో మాత్రం ఒక ఇంటికి కాకుండా, కార్మికుల నివాస సముదాయం మొత్తానికి విద్యుత్​ సరఫరాను నిలిపివేసింది. ఎందుకు విద్యుత్​ శాఖ అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుందో కథనంలో తెలుసుకుందాం.

విషయం ఏంటంటే?
జబల్​పుర్​లో కథోడా గ్రామంలో ప్రభాత్​ నగర్​ అనే కాలనీ ఉంది. 2015లో జబల్​పుర్​లో ఇంటర్-స్టేట్ బస్ టెర్మినల్ (ఐఎస్​బీఎస్) నిర్మాణ సమయంలో చాలామంది ప్రజలు స్థలాలు ఆక్రమించుకుని ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారనే ఆరోపణలు వెలువెత్తడంతో వారిని ప్రభాత్​ నగర్​కు తరలించారు. ఇందులో ఎక్కువ మంది కార్మికులు నివసిస్తున్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అంటే ప్రధాన మంత్రి గృహ పథకం ద్వారా ఆ ఇళ్లు లభించాయి. ఇందులో 300కి పైగా ఇళ్లులు ఉన్నాయి. 2015లో విద్యుత్​ శాఖ రెండు ట్రాన్స్​ఫార్మర్​లను ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి ఇంటికి విద్యుత్ సరఫరా చేసింది. కానీ ఈ నివాసితులు 2015 నుంచి వారి విద్యుత్​ బిల్లులను చెల్లించడం లేదు.

ప్రతి ఇల్లు రూ.వేల నుంచి లక్ష వరకు బకాయి
ప్రతి ఇల్లు రూ.50,000 నుంచి 1,00,000 మధ్య చెల్లించాల్సి ఉందని జబల్​పుర్​ విజయనగర్​ డివిజన్​లోని విద్యుత్ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్​ ఇంజనీర్​ అమిత్​ సక్సేనా తెలిపారు. మొదట నోటీసులు జారీ చేసి, తర్వాత కొంతమంది విద్యుత్​ కనెక్షన్​లను డిస్​కనెక్ట్​ చేసామని అన్నారు. అయితే, కొందరు తమ బిల్లులను చెల్లించడానికి ఇష్టపడలేదు, విద్యుత్తును నిలిపివేసిన తర్వాత, చట్టానికి విరుద్ధంగా విద్యుత్ సరఫరాను తిరిగి కనెక్ట్​ చేశారు. దీంతో ఈసారి ట్రాన్స్​ఫార్మర్​లను సరఫరా నిలివేశామని చెప్పారు. నీరు, అవసరమైన సేవల కోసం ఒక ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ మాత్రమే యాక్టివేట్​ చేశామని అన్నారు.

బిల్లు చెల్లించిన కూడా విద్యుత్​ లేదు
'మా కుటుంబమంతా కార్మికులే. అయినప్పటికీ మేం విద్యుత్ బిల్లు చెల్లించాం, ఎలాంటి బకాయిలు లేవు. కానీ విద్యుత్​ సరఫరా లేదు' అని రామ్​ ఖిలావన్ జైస్వాల్​ వాపోయారు. అతడితోపాటు అమృత్​లాల్ జైస్వాల్​ కూడా 'తన కుమారుడు 12వ తరగతి చదువుతున్నాడని, తనకు పరీక్షలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇలాంటి సమయాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారని అన్నారు. దీంతో అతను చదువుకోలేకపోతున్నాడని, పరిసరాల్లో నీటి సరఫరా కూడా లేదని, దీనివల్ల వారు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా, విద్యుత్​ బిల్లులు చెల్లించని వారు ముందుకు రాలేదు. విద్యుత్ బిల్లు చాలా ఎక్కువగా ఉందని, వారి వేతనాల ద్వారా చెల్లించలేమని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

"ప్రభుత్వ సమాధన్​ యోజన ప్రస్తుతం అమలులో ఉంది. వారిలో విద్యుత్ బిల్లు చెల్లించాల్సిన వారికి జరిమానాలపై 60% నుంచి 100% వరకు తగ్గింపును అందిస్తున్నారు. అదనంగా, వాయిదాల చెల్లింపులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి".
- విద్యుత్ శాఖ అధికారి అమిత్ సక్సేనా

బిల్లు చెల్లించలేని వారిలో పేదలే కాదు
జబల్​పుర్​లోని పేదలు మాత్రమే కాదు, చాలామంది ధనవంతులు కూడా తమ బిల్లులను చెల్లించలేదు. ఇక్కడ దాదాపుగా 39,000 మంది వినియోగదారులు మొత్తం రూ.25 కోట్లు (అంటే దాదాపుగా 250 మిలియన్​ డాలర్లు) విద్యుత్​ బిల్లును చెల్లించలేదు. దీంతో విద్యుత్​ సంస్థ ఇటీవల బిల్లులు చెల్లించనందుకు కొన్ని దుకాణాలకు తాళం వేసింది. దీనితోపాటు, నగరంలోని అనేకమంది బిల్లు చెల్లించని వారి పోస్టర్లు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉంచారు.

