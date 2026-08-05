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ఆర్టికల్​ 370 రద్దు తర్వాత- జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​ ప్రజల జీవితాల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి: ప్రధాని మోదీ

ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత- జమ్మూకశ్మీర్​ విద్య, వైద్యం, వ్యాపార, క్రీడా రంగాలు మెరుగయ్యాయ్​- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

PM Modi
PM Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 2:50 PM IST

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Modi On Article 370 Abrogation : 2019లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసిన తర్వాత నుంచి జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​ ప్రజల జీవితాల్లో విస్తృతమైన మార్పులు వచ్చాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బుధవారం అన్నారు. ఇరు ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణతోపాటు విద్య, వైద్యం, వ్యాపార, క్రీడా రంగాల్లో అవకాశాలు ఎంతో మెరుగయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసి ఏడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి, అక్కడ ఉన్న ప్రతి పౌరుడికి పెద్ద కలలు కనే, వాటిని సాధించే, వికసిత్ భారత్​ నిర్మాణంతో తమ వంతు సహకారం అందించే అవకాశం కల్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని మోదీ పునరుద్ఘాటించారంటూ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.

"ఏడేళ్ల క్రితం ఇదే రోజున, ఆర్టికల్ 370, ఆర్టికల్ 35(A) చరిత్రగా మారిపోయాయి. ఇది జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్ ప్రస్థానంలో ఒక నిర్ణయాత్మకమైన కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. అప్పటి నుంచి జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్ ప్రజల జీవితాల్లో విస్తృతమైన మార్పులు వచ్చాయి. మౌలిక సదుపాయాలు విస్తరించాయి. విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వ్యాపార, క్రీడలు వంటి రంగాల్లో అవకాశాలు పెరిగాయి. భారత రాజ్యాంగం అక్కడ పూర్తిగా అమలు కాకపోవడం వల్ల, దశాబ్దాలుగా ప్రాథమిక రాజ్యాంగ హక్కులకు నోచుకోని మహిళలు, వెనుకబడిన వర్గాల ప్రజలు ఇప్పుడు సాధికారత సాధించారు."
- ప్రధాని మోదీ, ఎక్స్ పోస్టు

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