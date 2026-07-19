జమ్ముకశ్మీర్లో వరద బీభత్సం- 17 మంది మృతి- పలువురు గల్లంతు
జమ్ముకశ్మీర్ను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు- పూంచ్, రాజౌరిలో ఆకస్మిక వరదలు- వరద పరిస్థితిపై ఎల్జీ, సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లాతో మాట్లాడిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా
Published : July 19, 2026 at 1:07 PM IST
Jammu Kashmir Landslide : జమ్ముకశ్మీర్లోని సరిహద్దు జిల్లాలైన పూంచ్, రాజౌరిలో ఆదివారం కురిసిన భారీ వర్షాలు తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో కనీసం 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు గల్లంతైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రహదారులు దెబ్బతినడం, వాగులు ఉప్పొంగడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నప్పటికీ, పలు ప్రభుత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలను కొనసాగిస్తున్నాయి. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా తన దిల్లీ పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని జమ్ముకు తిరిగి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
పూంచ్ జిల్లాలోని సురన్కోట్ తహసీల్ అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. లోయర్ ముర్రా గ్రామంలో భారీ వర్షాల కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడి ఓ ఇంటిపై పడింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న ఎనిమిది మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నారు. రెస్క్యూ సిబ్బంది ఐదుగురి మృతదేహాలను వెలికితీశాయి. వీరిలో రెండేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. అదే తహసీల్లోని సంగ్లా గ్రామంలో ఆకస్మిక వరదల ధాటికి మరో ఇల్లు పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు గల్లంతయ్యారు. సంగ్లా గ్రామంలో ఆకస్మిక వరదల ధాటికి మరో ఇల్లు పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు గల్లంతయ్యారు. వర్షాలు పడుతున్నప్పటికీ స్థానిక పరిపాలన, పోలీసులు, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలు కలిసి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు కొనసాగుతుండగా, ప్రమాదకర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. గాయపడిన వారికి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Following torrential rains, flash floods, landslides wreak havoc in Poonch district; one reported dead in a house collapse.— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/qN1UTTnTBD
రాజౌరిలోనూ వరదల ప్రభావం
రాజౌరి జిల్లాలోనూ రాత్రంతా కురిసిన వర్షాలకు నదులు, వాగులు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహించాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరదనీరు చేరడంతో వందలాది కుటుంబాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలాల్సి వచ్చింది. రాజౌరి పట్టణంలో నది ప్రవాహంలో ఓ మహిళ మృతదేహం లభించింది. వాహనాలు వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడం, మరికొన్ని నీటిలో మునిగిపోవడంతో రవాణా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. అనేక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, దుకాణాలు, వ్యవసాయ భూములు, రహదారులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరాపైనా ప్రభావం పడింది. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజా, ప్రైవేటు ఆస్తులకు భారీ నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలిపారు. పూర్తి స్థాయి నష్టాన్ని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పరిస్థితిని సమీక్షించిన సీఎం, ఎల్జీ
మరోవైపు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా కూడా సంబంధిత అధికారులతో పరిస్థితిని సమీక్షించి, బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయం అందించాలని ఆదేశించారు. సహాయక చర్యల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. జమ్ముకశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా దిల్లీలో ఉన్న పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని జమ్ముకు తిరిగి వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. వాతావరణ పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నందున క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజల ప్రాణాల రక్షణ ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని, నష్టపోయిన కుటుంబాలకు అవసరమైన అన్ని విధాలా సహాయం అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఆదివారం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం బంగాల్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన జమ్ముకశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్, సీఎంతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. బాధిత ప్రజల ప్రాణ, ఆస్తుల రక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అవసరమైన అన్ని విధాలా సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
I spoke to the senior officials and reviewed the situation in Rajouri and Poonch affected by incessant rain and flash floods.— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 19, 2026
In Rajouri, rescue teams from the civil administration, police, army, SDRF, and local volunteers are actively working on the ground. Affected families…
Since first light this morning I’ve been closely monitoring the situation arising from the extremely heavy rain in parts of Jammu, especially Rajouri town & surrounding areas. I’ve been in touch with the local MLAs of the region. While the situation continues to unfold the first…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 19, 2026
వైష్ణోదేవి, శివ్ఖోరీ యాత్రలకూ తాత్కాలిక బ్రేక్
ఐఎండీ హెచ్చరికతో అమర్నాథ్ యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. యాత్రికుల భద్రత దృష్ట్యా పహల్గాం, బాల్తాల్ మార్గాలతో పాటు జమ్ములోని భగవతి నగర్ యాత్రి నివాస్ నుంచి కూడా యాత్రికుల ముందుకు వెళ్లేందుకు అనుమతి నిలిపివేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రియాసి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ మాతా వైష్ణోదేవి ఆలయానికి జరిగే యాత్రను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. భక్తులు అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే విశ్వసించాలని, పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. అదే జిల్లాలోని ప్రముఖ శివ్ఖోరీ ఆలయ యాత్రను కూడా తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Amarnath Yatra suspended on Baltal route amid rain alert. pic.twitter.com/QRPZsOsgil— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు
జులై 23 వరకు జమ్మూకశ్మీర్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రజలు, యాత్రికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. నదులు, వాగులు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. యాత్రకు బయలుదేరే భక్తులు తాజా అధికారిక ప్రకటనలను పరిశీలించిన తర్వాతే ప్రయాణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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