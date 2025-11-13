టెర్రర్ మాడ్యూల్తో లింక్- అఫ్గాన్లోని కశ్మీరీ డాక్టర్కు ఇంటర్పోల్ రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు?
డాక్టర్ ముజాఫర్కు ఇంటర్పోల్ రెడ్ కార్నర్ నోటీసు ఇచ్చేందుకు పోలీసుల ప్రయత్నం
Published : November 13, 2025 at 3:58 PM IST
Red Corner Notice Against Kashmir Doctor : జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు మరో కీలక ముందడుగు వేశారు. ఇటీవల బహిర్గతమైన అంతర్రాష్ట్ర వైట్ కాలర్ టెరర్ మాడ్యూల్ కేసులో నిందితుడిగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఖజిగుండ్కు చెందిన డాక్టర్ ముజాఫర్పై ఇంటర్పోల్ ద్వారా రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ చేయించాలని ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు.
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ముజాఫర్ పేరు ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు కేసుతో సంబంధమున్న వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్ దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఆ కేసులో ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వారిలో ముగ్గురు వైద్యులు ఉండగా, ఏడుగురు కశ్మీర్కు చెందినవారు. వీరిలో ఒకరు డాక్టర్ అదీల్. అతడు ముజాఫర్ సోదరుడు. విచారణ సమయంలో అరెస్టయిన నిందితులు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా డాక్టర్ ముజాఫర్ కూడా ఉగ్ర నెట్వర్క్లో కీలక పాత్ర పోషించాడని పోలీసులు నిర్ధరించారు.
వారి వాంగ్మూలం ప్రకారం, ముజాఫర్ మరో ఇద్దరు వైద్యులు ముజమ్మిల్ గనీ, ఉమర్ నబీతో కలిసి 2021లో తుర్కియే వెళ్లాడు. అక్కడ 21 రోజుల పాటు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఆ ముగ్గురిలో ఉమర్ నబీనే గత సోమవారం దిల్లీలో ఎర్రకోట సమీపంలో పేలిన కారు నడిపిన వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ ఘటనలో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఆ వివరాలు బయటకు వచ్చిన వెంటనే జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు డాక్టర్ ముజాఫర్ను వెతకడం ప్రారంభించారు. అయితే, అతడు ఇప్పటికే ఆగస్టులో భారత్ విడిచి దుబాయ్కు వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అఫ్గానిస్థాన్లో ఉన్నాడని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అందుకే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇంటర్పోల్ సహకారం కోరారు.
మరోవైపు, భారత మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై తుర్కియే నుంచి అధికారిక ప్రతిస్పందన ఇచ్చింది. ఆ దేశ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ సెంటర్ ఫర్ కౌంటరింగ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ బుధవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అందులో భారతదేశంలో జరిగిన ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు తుర్కియే సంబంధం ఉందని, మా దేశం ఉగ్రవాద గ్రూపులకు ఆర్థిక, లాజిస్టిక్ లేదా రాజదౌత్య సహాయం అందిస్తోందని వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా తప్పుడు, దుష్ప్రచారాత్మకమైనవని పేర్కొంది. "తుర్కియ ఎలాంటి దేశం మీదా ర్యాడికలైజేషన్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం లేదు. ఈ వార్తలు భారత్–టర్కీ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను దెబ్బతీసే ఉద్దేశ్యంతో పన్నిన ప్రచారం మాత్రమే" అని స్పష్టం చేసింది.
ఇక, భారత భద్రతా సంస్థలు మాత్రం ఉగ్ర్ నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న సంబంధాలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నాయి. గ్రూప్లోని కొంతమంది సభ్యులు తుర్కియే, దుబాయ్, అఫ్గాన్తో ఉన్న అనుబంధాలను ఉపయోగించి నిధుల బదిలీ, టెక్నికల్ సపోర్ట్ వంటి పనులు జరిపినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా డాక్టర్ ముజాఫర్ వంటి చదువుకున్న వ్యక్తులు ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లలో భాగమవుతున్నారని బయటపడటం పోలీసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అయితే భారత్ దర్యాప్తు సంస్థలు ఇప్పుడు డాక్టర్ ముజాఫర్ కోసం అంతర్జాతీయ వెతుకులాట ప్రారంభించాయి. ఇంటర్పోల్ రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ అయితే, అతడు ఉన్న దేశం అతడిని అరెస్ట్ చేసి భారత్కు అప్పగించే అవకాశం ఉంటుంది. దేశ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే వైట్ కాలర్ టెర్రర్ నెట్వర్క్ను పూర్తిగా బహిర్గతం చేయాలన్నది ఇప్పుడు జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసుల ప్రధాన లక్ష్యంగా తెలుస్తోంది.