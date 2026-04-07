ETV Bharat / bharat

లష్కరే తొయిబా ముఠాను పట్టుకున్న పోలీసులు- 16 ఏళ్లుగా పరారీలో ఉన్న పాక్‌ ఉగ్రవాది అరెస్ట్​

అంతర్రాష్ట్ర లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర ముఠాను ఛేదించిన జమ్ము కశ్మీర్ పోలీసులు- ఎల్‌ఈటీ ముఠాకు చెందిన ఐదుగురు అరెస్టు- వీరిలో 16 ఏళ్లుగా పరారీలో ఉన్న అబ్దుల్లా అలియాస్ అబు హురైరా అరెస్టు

JK Cops Bust LASHKAR E TAIBA Racket (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 5:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JK Cops Bust LASHKAR E TAIBA Racket : శ్రీనగర్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర ముఠాను జమ్ము కశ్మీర్ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో ఇద్దరు మోస్ట్ వాంటెడ్ పాకిస్థానీ ఉగ్రవాదులతో పాటు శ్రీనగర్‌కు చెందిన ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఉగ్రవాది అబ్దుల్లా అలియాస్ అబు హురైరా 16 ఏళ్లుగా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు. అతడు జమ్ముకశ్మీర్ వెలుపలకు లష్కరే తోయిబాను విస్తరించాడని వెల్లడించారు.

పాక్‌కు చెందిన మరో ఉగ్రవాది ఉస్మాన్ అలియాస్ కుబైబ్‌ను ఈనెల 6న అదుపులోకి తీసుకున్నామని చెప్పారు పోలీసులు. వైట్ కాలర్ టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌తో అతడికి సంబంధముందని తెలిపారు. జమ్ముకశ్మీర్‌, రాజస్థాన్, హరియాణాలోని 19 ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరిపి, ఆయుధాలు, నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వివరించారు. ఇతర రాష్ట్రాల చిరునామాలతో ఉన్న నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి నిందితులు దేశవ్యాప్తంగా సంచరిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుల్లో ఒకరు నకిలీ పత్రాలతో విదేశాలకు కూడా వెళ్లొచ్చినట్లు కనుగొన్నారు. గత నెల 31న శ్రీనగర్‌కు చెందిన నకీబ్ భట్ పోలీసులకు పట్టుబడటంతో ఈ భారీ కుట్ర వెలుగులోకి వచ్చింది. అతడు ఇచ్చిన సమాచారంతో మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరు పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయంతో పాటు ఆర్థిక సహకారం అందించేవారని పోలీసులు తెలిపారు.

TAGGED:

JK POLICE BUST LASHKAR E TAIBA
PAK TERRORIST ARREST SRINAGAR
JK COPS BUST LASHKAR E TAIBA RACKET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.