ఎన్ని పార్టీలు కలిసినా మాపై విజయం సాధించలేవు: తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 12:38 PM IST

MK Stalin Interview : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే నేతృత్వంలోని తమ కూటమి కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాల్లో కనిపిస్తున్న అఖండ ప్రజాస్పందనే దీనికి కారణమని పేర్కొన్నారు.

ఇంతకు ముందు డీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమి 200 కంటే ఎక్కువ నియోజక వర్గాల్లో విజయం సాధిస్తుందని అంచనా వేశాం. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజామద్దతు, జనసందోహాన్ని చూస్తుంటే, మొత్తం 234 నియోజక వర్గాల్లోనూ మా కూటమి విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో స్టాలిన్ కొలత్తూరు నియోజకవర్గం నుంచి డీఎంకే అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా విపక్షాలపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏ ప్రతిపక్ష శక్తి కూడా తమను ఓడించలేదని, అందువల్ల ప్రత్యర్థుల గురించి తమ కూటమికి ఎలాంటి ఆందోళన లేదని అన్నారు.

"ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజామద్దతు, జనసందోహాన్ని బట్టి చూస్తుంటే, మొత్తం 234 స్థానాల్లోనూ డీఎంకే నేతృత్వంలోని 'సెక్యులర్​ ప్రోగ్రెసివ్​ అలయన్స్'​ (ఎస్​పీఏ) విజయం సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఎన్ని పార్టీలు మాకు వ్యతిరేకంగా చేతులు కలిపినా, ఎవరూ మాపై గెలవలేరు."
- ఎంకే స్టాలిన్​, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత

ఇది తమిళనాడు వర్సెస్ దిల్లీ
ప్రస్తుత ఎన్నికలు 'తమిళనాడు వర్సెస్ దిల్లీ' అని స్టాలిన్ పదేపదే చెబుతున్నారు. దీనిపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ, "ఏఐఏడీఎంకే పార్టీని దిల్లీకి తాకట్టు పెట్టారు. ఆ పార్టీ దిల్లీకి లొంగిపోయింది. ఒక ద్రవిడ పార్టీ ఇలాంటి స్థితికి చేరుకోవడం ఆందోళనకరం. నిరాశ కలిగించే అంశం. కానీ మేము మాత్రం వెనక్కు తగ్గం. కాబట్టి ఈ పోరాటం తమిళనాడు, దిల్లీ మధ్యనే కొనసాగుతుంది" అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.

నటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్​ సహా మిగతా సినిమా నటులను అనుసరిస్తూ యువత బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్న ఘటనలపై స్టాలిన్ స్పందించారు. 'రాష్ట్ర ప్రజలు ఇలాంటి వన్నీ చూస్తున్నారు. వారే తగిన సమాధానం చెబుతారు' అని అన్నారు.

త్రిముఖ పోటీ
కాగా, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్​ 23న ఒకే దశలో జరగనున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న జరుగుతుంది. ప్రధాన పోటీ డీఎంకే నేతృత్వంలోని ఎస్​పీఏ (ఇందులో కాంగ్రెస్​, డీఎంకే, వీసీకే)కు, ఏఐఏడీఎంకే నేతృత్వంలోని నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్​ (బీజేపీ, పీఎంకే) మధ్య ఉంటుందని భావించారు. కానీ ఈసారి తమిళ అగ్ర నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ పెట్టి, ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. దీనితో తమిళనాట త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది.

