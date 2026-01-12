ఫిబ్రవరి 1నే కేంద్ర పద్దు- 22 భాషల్లోకి బడ్జెట్ సమావేశాల అనువాదం : ఓం బిర్లా
బడ్జెట్ సమావేశాలను స్థానిక భాషల్లోకి అనువిందిచనున్నామని తెలిపిన ఓం బిర్లా- మొదటిసారిగా నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు వెల్లడి
Published : January 12, 2026 at 8:33 PM IST
Union Budget 2026 : పార్లమెంట్ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఆదివారం రోజున కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ను లోక్సభలో సమర్పిస్తారని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా సోమవారం అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇది నిర్మలా సీతారామన్కు తొమ్మిదవ బడ్జెట్ కావడం గమనార్హం. గతంలో మాజీ ఆర్థిక మంత్రి మోరార్జీ దేశాయ్ అత్యధికంగా 10 సార్లు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ రికార్డును అధిగమించేందుకు నిర్మలా సీతారమన్ కేవలం ఒక బడ్జెట్ దూరంలో ఉన్నారు.
అలాగే, జనవరి 28 నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలను స్థానిక భాషల్లోకి అనువదించనున్నామని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా తెలిపారు. పార్లమెంటు సమావేశాలను స్థానిక భాషల్లో వీక్షించేలా ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టినట్లు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా తెలిపారు. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల నుంచే ఈ ప్రక్రియ అమల్లోకి రానుందని వెల్లడించారు. 22 భారతీయ భాషల్లో సమాంతర అనువాదం అమల్లోకి తెస్తున్నట్టు వివరించారు. ప్రస్తుతం 10 భాషల్లో కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చిందని, మిగిలిన వాటిపై పనులు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఏఐ ఆధారిత సేవలతో పార్లమెంటు దస్త్రాలను 22 భాషల్లో అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు స్పీకర్ వెల్లడించారు. పార్లమెంటు సభ్యులూ తమ సొంత భాషల్లో మాట్లాడేందుకు వెసులుబాటు ఉంటుందని తెలిపారు.
అన్ని రాష్ట్రాల బడ్జెట్ ప్రతులు ఒకే వేదికపై
డిజిటల్ సంసద్ యాప్ ద్వారా అన్ని రాష్ట్రాల బడ్జెట్ ప్రతులు ఒకే వేదికపై అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు ఓం బిర్లా చెప్పారు. అసెంబ్లీ దస్త్రాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తైన తర్వాత వాటిని డిజిటల్ సంసద్ పోర్టల్కి అనుసంధానం చేస్తామని వివరించారు. పార్లమెంటులో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సభలో ప్రస్తావించడానికి ముందురోజు రాత్రికే సమాధానాలు ఆయా సభ్యులకు చేర్చే విధంగా సరికొత్త ప్రక్రియను తీసుకువస్తున్నట్లు స్పీకర్ తెలిపారు.
భంగం కలిగిస్తే చర్యలు తప్పవ్ : ఓం బిర్లా
ప్రస్తుతం పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ పొందడానికి సభ్యులకు గంట సమయం పడుతోందని దాన్ని అరగంటకు తగ్గిచేందుకు నూతన వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నట్లు స్పీకర్ ఓం బిర్లా వెల్లడించారు. 2027 నాటికి పార్లమెంటు కార్యకలాపాలను అన్ని భారతీయ భాషల్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు తమకు ఏ భాషలో కావాలనుకుంటే ఆ భాషలో చూసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మానవ వనరుల ద్వారా జరుగుతున్న అనువాదం ఇక నుంచి ఏఐ ఆధారిత సేవలకు మార్చబోతున్నామని వివరించారు. పార్లమెంటు గౌరవ మర్యాదలకు భంగం కలిగించే సభ్యులపై నిబంధనలకు అనుగుణంగా చర్యలు ఉంటాయని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు. భారత పార్లమెంటు ఇప్పటికీ ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలు పాటిస్తోందని చెప్పారు. త్వరలోనే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని తెలిపారు.
ఇదే మొదటిసారి
మొదటిసారిగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం నాడు పార్లమెంట్లో 2026-2027 సంబంధించిన బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడతారని ఓం బిర్లా తెలిపారు. ఇది సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టే తొమ్మిదవ బడ్జెట్ అవుతుందని అన్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు జనవరి 28న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగంతో సమావేశాలు మొదలవుతాయి. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. జనవరి 29న బీటింగ్ రిట్రీట్ కార్యక్రమం ఉన్నందున ఆ రోజు సెలవు ప్రకటించారు. 30న 2025-26కు సంబంధించి ఆర్థిక సర్వేను ఆర్థిక మంత్రి సభలో ప్రవేశపెడతారు. 31న శనివారం ఉభయ సభలకు సెలవు. ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడతారు. తదుపరి రోజుల్లో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానం, బడ్జెట్పై చర్చిస్తారు. ఫిబ్రవరి 13న తొలి విడత సమావేశాలను ముగిస్తారు. ఆ తర్వాత బడ్జెట్ పద్దులపై పార్లమెంటు స్థాయీ సంఘాలు అధ్యయనం చేసి నివేదికలు తయారు చేస్తాయి. అనంతరం మార్చి 9వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 2వ తేదీ వరకూ జరిగే రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాల్లో శాఖలవారీగా చర్చించి ఆమోదిస్తారు. 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల సంబంధిత నివేదిక ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంది.