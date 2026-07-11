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జాగ్రత్త! AIతో హనీ ట్రాప్‌లు- అలా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వస్తే నమ్మొద్దు- భద్రతా బలగాలకు ITBP హెచ్చరిక

డీప్ ఫేక్ మోసాలు, ఏఐ హనీ ట్రాప్‌లపై ఐటీబీపీ సిబ్బందికి సైబర్ అవగాహనా కార్యక్రమాలు- అపరిచితుల నుంచి వచ్చే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్స్, సోషల్ మీడియా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

ITBP Himveers performing yoga in Anantnag
ITBP Himveers performing yoga in Anantnag (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 8:03 PM IST

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ITBP Awareness On AI Honey Trap Threat : సోషల్ మీడియాలో అందమైన ప్రొఫైల్ కనిపించిందని అపరిచితుల నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వస్తే చాలా మంది ఆలోచించకుండానే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ అంత పెద్ద సమస్య ఉండకపోయినా, దేశ సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వహించే భద్రతా సిబ్బంది ఇలానే చేస్తే అది పెద్ద ప్రమాదంగానే మారొచ్చు. హనీ ట్రాప్‌లకు దారి తీయొచ్చు. ఇదెంత ప్రమాదమో తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే కృత్రిమ మేధస్సు (AI) సాయంతో హనీ ట్రాప్‌లు జరుగుతుండటం సహా నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, డీప్ ఫేక్ వీడియోలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ITBP) అప్రమత్తమైంది. ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి విదేశీ నిఘా సంస్థలు భారత భద్రతా బలగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో ఆధునిక గూఢచర్య పద్ధతులపై సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తూ ప్రత్యేక సైబర్ హైజీన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ అవగాహనా కార్యక్రమాల్ని ప్రారంభించింది.

ఐటీబీపీ ఆధ్వర్యంలోని అన్ని యూనిట్ల సిబ్బందికి ఈ శిక్షణ అందిస్తున్నారు. శుక్రవారం దెహ్రాదూన్‌లోని ఐటీబీపీ క్యాంపస్‌లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఉత్తరాఖండ్ పోలీస్ అడిషనల్ ఎస్పీ అంకుష్ మిశ్రా- సైబర్ నేరాలు, ఏఐ ఆధారిత మోసాలు, హనీ ట్రాప్‌లు, వాయిస్ క్లోనింగ్, బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్, డిజిటల్ భద్రత వంటి అంశాలపై సిబ్బందికి విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కల్పించారు. భద్రతా అధికారుల ప్రకారం- ఒకప్పుడు ప్రత్యక్ష నిఘా, రహస్య సమావేశాలు, పర్యవేక్షణ ద్వారా సమాచారం సేకరించే విదేశీ నిఘా సంస్థలు ఇప్పుడు రూట్ మార్చి పూర్తిగా డిజిటల్ మార్గాల్ని ఎంచుకుంటున్నాయి. సోషల్ మీడియా, మెసేజింగ్ యాప్స్, డేటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్​ల ద్వారా తాము లక్ష్యంగా చేసుకునే వ్యక్తుల్ని గుర్తించి, వారితో స్నేహం పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.

విద్యార్థులు, జర్నలిస్టులు, రక్షణ రంగంపై ఆసక్తి ఉన్న వారు లేదా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న నిపుణులం అని చెప్పుకుంటూ ఆకర్షణీయమైన నకిలీ ప్రొఫైల్‌లతో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్‌లు పంపుతున్నారు. వారాలు, నెలలపాటు చాటింగ్, కాల్స్‌తో నమ్మకం సంపాదించిన తర్వాత విధులకు సంబంధించిన ఫొటోలు, పోస్టింగ్ వివరాలు, సైనిక కదలికలు, అధికారిక సమాచారం వంటి రహస్య అంశాల్ని తెలివిగా రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఏఐతో మరింత ప్రమాదకరంగా హనీ ట్రాప్స్
సైబర్ భద్రతా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం- ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఈ ముప్పును మరింత పెంచింది. ఇప్పుడు ఏఐ సాయంతో వాస్తవానికి దగ్గరగా కనిపించేలా ప్రొఫైల్ ఫొటోలు రూపొందించడం, కొద్ది సెకన్ల ఆడియోతోనే వ్యక్తి గొంతును కాపీ చేయడం, డీప్ ఫేక్ వీడియో కాల్స్ సృష్టించడం వంటి సాంకేతికతలు సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో విదేశీ నిఘా సంస్థలు ఒకేసారి అనేక హనీ ట్రాప్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించగలుగుతున్నారని, వాటిని గుర్తించడం కూడా చాలా కష్టంగా మారుతోందని సైబర్ సెక్యూరిటీ సంస్థ క్లౌడ్‌సెక్ ఎక్స్‌పర్ట్ శశాంక్ శేఖర్ తెలిపారు.

ఇటీవలి కాలంలో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఇంటర్ సర్వీసెస్ ఇంటెలిజెన్స్ (ISI) హనీ ట్రాప్‌లకు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనలు భారత భద్రతా వ్యవస్థలో ఆందోళన కలిగించాయి. ఈ ఏడాది ఓ భారత నౌకాదళ సిబ్బంది- సోషల్ మీడియా ద్వారా హనీ ట్రాప్‌లో చిక్కుకొని పాకిస్థాన్‌కు సున్నితమైన సైనిక సమాచారం అందించినట్లు ఆరోపణలపై అరెస్టయ్యాడు. అలాగే డీఆర్‌డీఓ మాజీ శాస్త్రవేత్త ప్రదీప్ కురుల్కర్‌పైనా ఇలాంటి తరహా ఓ కేసు నమోదైంది. ఈ ఘటనల నేపథ్యంలోనే భద్రతా బలగాల్లో సైబర్ అప్రమత్తతను మరింత పెంచాలని కేంద్ర సంస్థలు నిర్ణయించాయి.

ఐటీబీపీ సిబ్బందికి సూచనలు
ఈ నేపథ్యంలోనే ఐటీబీపీ తన సిబ్బందికి పలు కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. వీటిల్లో అపరిచితుల నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్‌లు అంగీకరించొద్దనేది ప్రధానంగా ఉంది. విధులకు సంబంధించిన ప్రాంతాల ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయొద్దు. పోస్టింగ్, ప్రయాణం, ఆపరేషన్లు, సైనిక కదలికలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పంచుకోవద్దు. అనుమానాస్పద మెసేజ్‌లు లేదా కాల్స్ వస్తే వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమైన వ్యక్తుల గుర్తింపును అధికారిక మార్గాల ద్వారానే ధ్రువీకరించుకోవాలి. ఇదే సమయంలో సిబ్బంది స్ట్రాంగ్ పాస్‌వర్డ్‌లను ఉపయోగించాలని, అన్ని అకౌంట్లలోనూ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. మొబైల్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్లలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలని, గుర్తుతెలియని లింకులు, యాప్స్, ఫైల్స్‌ డౌన్‌లోడ్ చేయొద్దని అధికారులు సూచించారు.

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