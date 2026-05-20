తెగిన తల్లి చేతితో తిరుగుతున్న ఐటీబీపీ జవాన్- న్యాయం దొరకడం లేదని ఆవేదన!
తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లిన కుమారుడు- చికిత్స అనంతరం నల్లగా మారిన మహిళ చేయి- చేతికి రక్త ప్రసరణ పూర్తిగా ఆగిపోవడంతో కుడి చేయిని తొలగించిన వైద్యులు
Published : May 20, 2026 at 4:18 PM IST
Jawan Roams With His Mother Severed Hand : దేశ సరిహద్దుల్లో ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణగా నిలిచే ఓ జవాన్ ఇప్పుడు తన తల్లి తెగిపోయిన చేతిని పట్టుకుని న్యాయం కోసం అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే తన తల్లి చేయిని తొలగించాల్సి వచ్చిందంటూ కన్నీరుమున్నీరవుతున్నాడు. మూడు రోజులుగా తెగిన చేతితోనే పోలీస్ స్టేషన్లు, అధికారుల కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్న ఆ జవాన్ ఆవేదన ఉత్తర్ప్రదేశ్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. దాంతో ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.
మహారాజ్పుర్కు చెందిన వికాస్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ITBP) 32వ బెటాలియన్లో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ నెల 13న అతడి తల్లి ఆరోగ్యం ఒక్కసారిగా క్షీణించింది. ఆమె శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు. దాంతో వికాస్ ఆమెను మహారాజ్పుర్లోని ఐటీబీపీ శిబిరానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడి వైద్యులు ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, సీఏపీఎఫ్ ఆయుష్మాన్ పథకం కింద మెరుగైన వైద్యం కోసం పెద్ద ఆసుపత్రికి తరలించాలని సూచించారు. అనంతరం అంబులెన్స్లో ఆక్సిజన్ అందిస్తూ తల్లిని తీసుకెళ్తుండగా, మార్గమధ్యంలో ఆమె పరిస్థితి మరింత విషమించింది. అప్పటికే రాత్రి కావడంతో ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా ఉండడంతో, ఇక చేసేది ఏమీ లేక ముందుగా అనుకున్న పారస్ ఆసుపత్రికి కాకుండా, సమీపంలోని కృష్ణ ఆసుపత్రికి తరలించాడు.
24 గంటల్లో నల్లగా మారిన చేయి
కృష్ణ ఆసుపత్రిలో వైద్యులు అతడి తల్లిని నేరుగా ఐసీయూలో చేర్చారు. ఆమె పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని, బ్రతికే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు. రాత్రంతా చికిత్స చేసిన అనంతరం ఆమె ఆరోగ్యం కొంత స్థిరపడింది. అయితే, మరుసటి రోజు ఉదయం తన తల్లి స్పృహలోకి వచ్చేటప్పటికి, ఆమె కుడి చేయి పూర్తిగా నల్లగా మారిపోయిందని అన్నాడు. అది తీవ్రంగా వాచిపోయి, తీవ్రమైన నొప్పితో ఆమె విలవిలలాడిందని చెప్పాడు. అక్కడి వైద్య సిబ్బందికి ఆ విషయం చెప్పిన వెంటనే వారు హడావిడిగా IV కాన్యులాను తొలగించారని తెలిపాడు. ఈ విషయంపై ప్రశ్నించగా "పెద్ద సమస్యేమీ కాదు తగ్గిపోతుంది" అంటూ వైద్యులు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారని ఆరోపించాడు.
సరిగ్గా స్పందించని ఆసుపత్రి సిబ్బంది
తన తల్లి రోజంతా నొప్పితో తల్లడిల్లుతున్నప్పటికీ ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వివహరించారని వికాస్ వాపోయాడు. పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుండటంతో తన బెటాలియన్ అధికారులను సంప్రదించగా, వెంటనే మరో ఆసుపత్రికి తరలించాలని వారు సూచించినట్లు తెలిపాడు. మే 14 సాయంత్రం వికాస్ తన తల్లిని కృష్ణ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయించి, పారస్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ వైద్యులు పరీక్షించగా మణికట్టు దాటి చేతికి రక్త ప్రసరణ పూర్తిగా ఆగిపోయినట్లు గుర్తించారు. రక్త ప్రసరణ పునరుద్ధరించేందుకు రూ.40 వేల విలువైన ప్రత్యేక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా ఫలితం లేకపోయిందని వైద్యులు తెలిపారు. ఇన్ఫెక్షన్ శరీరమంతటా వ్యాపించే ప్రమాదం ఉండటంతో మహిళ ప్రాణాలను కాపాడేందుకు మే 17న ఆమె కుడి చేయిని తొలగించాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు.
మూడు రోజులుగా తెగిన చేతితో
తల్లి చేయి తొలగించబడటంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన వికాస్, ఆ తెగిన చేతిని వెంట తీసుకుని రెల్బాజార్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాడు. అనంతరం అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ శివసింగ్ను కలిసి న్యాయం చేయాలని కోరాడు. "అందరూ కేవలం పత్రాలు తీసుకుంటున్నారు. కొందరు సీఏంఓ విచారణ అంటున్నారు. ఇంకొందరు పోలీసులు చూస్తారని చెబుతున్నారు. కానీ ఎవరూ చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. మూడు రోజులుగా నా తల్లి తెగిన చేతిని మోసుకుంటూ తిరుగుతున్నాను. నన్ను పెంచిన నా తల్లి పరిస్థితి ఇలా కావడం తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మాకు న్యాయం చేయండి సార్" అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
దీనితో పోలీసులు ఈ కేసును పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేయాలని సీఎంఓకు లేఖ రాశారు. కమిషనరేట్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్ అమర్నాథ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఘటనపై విచారణ కోసం ముగ్గురు సభ్యులతో ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. నివేదిక వచ్చిన అనంతరం బాధ్యులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
