'ఈటీవీ భారత్' వల్లే ద్రౌపదీ ముర్మును కలిశా- 5 డిమాండ్లను చెప్పా: మొదటి రాష్ట్రపతి 'దత్తపుత్రుడు'
ఈటీవీ భారత్కు తొలి రాష్ట్రపతి దత్తపుత్రుడి ఎమోషనల్ థ్యాంక్స్- ద్రౌపదీ ముర్ముతో సంభాషించిన వివరాలు వెల్లడి
Published : November 22, 2025 at 12:25 PM IST
Basant Pando Thanks To ETV Bharat : బసంత్ పాండో ఎవరు అనేది ఛత్తీస్గఢ్లోని సుర్గుజా, సూరజ్పుర్, బలరాంపుర్ జిల్లాల ప్రజలకు బాగా తెలుసు. కానీ భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ దత్తపుత్రుడిగా ఆయన్ను పిలుస్తారనే విషయాన్ని ఇటీవల యావత్ దేశ ప్రజలకు తెలియజేసింది ఈటీవీ భారత్ కథనం. దీని ఎఫెక్ట్ వల్లే నవంబరు 20న ట్రైబల్ ప్రైడ్ డే 2025 కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సుర్గుజా జిల్లాలోని అంబికాపుర్కు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలిసే ఛాన్స్ బసంత్ పాండోకు లభించింది. తనకు గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించిన ఈటీవీ భారత్కు ధన్యవాదాలు చెబుతూ ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు. తనకొచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని పాండో గిరిజన తెగకు చెందిన 5 కీలక డిమాండ్లతో లేఖను రాష్ట్రపతికి ఇచ్చానన్నారు.
డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒడిలో ఆ పిల్లాడు!
భారత తొలి రాష్ట్రపతికి బసంత్ పాండో దత్తపుత్రుడు ఎలా అయ్యాడు అనేది తెలుసుకోవాలంటే మనం 1952 సంవత్సరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమం గురించి తెలుసుకోవాలి. తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆ ఏడాది ఛత్తీస్గఢ్లోని అంబికాపుర్లో పర్యటించారు. పాండో గిరిజన వర్గం వారితో ఆయన సమావేశమయ్యారు. 8 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఓ పిల్లాడిని తన ఒడిలో డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూర్చోబెట్టుకున్నారు. అతడికి బసంత్ పాండో అని పేరు పెట్టారు. నాటి నుంచి పాండో గిరిజన వర్గాన్ని రాష్ట్రపతి దత్త పుత్రులుగా పిలుస్తుంటారు. ప్రస్తుతం బసంత్ పాండో వయసు 80 ఏళ్లు.
ఈటీవీ భారత్ కథనం తర్వాత లిస్టులోకి పేరు
ఈసారి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అంబికాపుర్ పర్యటనను పాండో గిరిజన వర్గం ప్రజలు, నేతలు అత్యంత ముఖ్యమైందిగా పరిగణించారు. ఎలాగైనా రాష్ట్రపతిని కలిసి తమ డిమాండ్లను తెలియజేయాలని భావించారు. కానీ ఆ అవకాశం దక్కలేదు. ఈ నేపథ్యంలో భారత తొలి రాష్ట్రపతి దత్తపుత్రుడు బసంత్ పాండోపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనాన్ని ప్రచురించింది. రాష్ట్రపతి భవన్ అధికార వర్గాలు కూడా ఈ కథనాన్ని చూశాయి. నవంబరు 20న అంబికాపూర్ పర్యటన సందర్భంగా రాష్ట్రపతిని కలిసే ప్రముఖుల జాబితాలో బసంత్ పాండో పేరును కూడా చేర్చారు. ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్న పాండో గిరిజన తెగ నేతలు, బసంత్ పాండో ద్వారా తమ తెగకు చెందిన 5 కీలక డిమాండ్లతో కూడిన లేఖను రాష్ట్రపతికి చేరవేశారు.
నాకూ కుమారుడి లాంటి వాడివే అన్నారు రాష్ట్రపతి: బసంత్ పాండో
"ఒకప్పుడు భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒడిలో కూర్చున్న పిల్లాడు, ఈ బసంత్ పాండో ఒక్కడేనని రాష్ట్రపతి ముర్ముతో చెప్పాను. దీంతో ఆమె చిరునవ్వును చిందిస్తూ, "నువ్వు నాకూ కుమారుడి లాంటి వాడివే" అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత నా జేబులో నుంచి ఒక లేఖను తీసి రాష్ట్రపతికి ఇచ్చాను. పాండో గిరిజన తెగ ప్రజల సంక్షేమానికి సంబంధించిన ఐదు డిమాండ్లు ఆ లేఖలో ఉన్నాయి. పాండో వర్గాన్ని కేంద్రప్రభుత్వ రక్షిత జాబితాలో చేర్చాలని కోరాను. మా వర్గం ప్రజలకు భూమిని లీజుకు ఇవ్వాలన్నాను. హాస్టళ్లు, ఉద్యోగాలు, విద్య, ఆరోగ్య సౌకర్యాలను కల్పించాలని ద్రౌపది ముర్ముకు విన్నవించాను. రాష్ట్రపతి నా చేతిలోని లేఖను తీసుకొని, తీరిక టైంలో చదువుతానని బదులిచ్చారు. ఈటీవీ భారత్ కథనం వల్లే నేను రాష్ట్రపతి కలవగలిగాను. గతంలో ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ గవర్నర్ అనుసుయా ఉయ్కే కూడా నా గురించి ఆలోచించారు. పాండో వర్గం సంక్షేమం గురించి నాతో చర్చించారు" అని ఈటీవీ భారత్తో బసంత్ పాండో చెప్పుకొచ్చారు.
"మా తెగను జాతీయస్థాయిలో ఈటీవీ భారత్ హైలైట్ చేసింది"
"పాండో గిరిజన తెగ నేపథ్యాన్ని జాతీయస్థాయిలో హైలైట్ చేసినందుకు ఈటీవీ భారత్కు ధన్యవాదాలు. ఆ కథనం వల్లే రాష్ట్రపతి భవన్ దృష్టి మా వైపు మళ్లింది. ఛత్తీస్గఢ్ ప్రజలకు బసంత్ పాండో గురించి ఇప్పటికే తెలుసు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో చాలామందికి తెలియదు. ఛత్తీస్గఢ్కు రాష్ట్రపతి రాకముందే, ఈటీవీ భారత్ నన్ను సంప్రదించి బసంత్ పాండో నేపథ్యం వివరాలను సేకరించింది. ఆ సమాచారంతో ఈటీవీ భారత్ ప్రచురించిన కథనాన్ని చదివిన తర్వాత, అధికార వర్గాలు బసంత్ పేరును రాష్ట్రపతిని కలిసే ప్రముఖుల జాబితాలో చేర్చారు. రాష్ట్రపతి ముర్ముతో బసంత్ సమావేశం అనేది పాండో తెగకు కొత్త గుర్తింపును సాధించింది’" అని పాండో తెగ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉదయ్ పాండో తెలిపారు.
"ఇప్పుడు మా తెగ ప్రజలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుందని అనిపిస్తోంది" అని పాండో తెగకు చెందిన రాజ్కుమార్ పాండో అన్నారు. "మా తెగ ప్రజలను దత్తత తీసుకున్న భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇప్పుడు లేరు. ఆయన కాలం చేసిన తర్వాతి నుంచి మేం రాష్ట్రపతుల పేర్లను వింటున్నామే కానీ, నేరుగా ఎవరినీ కలవలేకపోయాం. ఇన్నాళ్లకు రాష్ట్రపతి ముర్మును బసంత్ కలిశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని మాధవ్ రామ్ పాండో పేర్కొన్నారు.