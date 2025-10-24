ఆర్జేడీతో చేతులు కలపడం నా పొరపాటు- ప్రధాని ర్యాలీలో నీతీశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
సమస్తిపుర్ జిల్లాలో ప్రసంగించిన బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్- విపక్ష పార్టీపై విమర్శలు
Published : October 24, 2025 at 3:15 PM IST
Nitish Kumar On Samastipur Rally: ఇండియా కూటమితో పొత్తు పెట్టుకోవడం తాను చేసిన అతి పెద్ద పొరపాటని, ఆలస్యంగా ఆ తప్పును గ్రహించానని బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ అన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం సమస్తపుర్లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్జేడీపై తీవ్రమైనన విమర్శలు గుప్పించారు.
కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఉదార సహాయంతో బిహార్ పురోగతి సాధిస్తోందని నీతీశ్ ఉద్ఘాటించారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఎన్డీఏకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. 1997లో దాణా కుంభకోణం కేసుల్లో సీబీఐ ఛార్జిషీట్ తర్వాత సీఎం పదవికి ఆర్జేడీ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్ రాజీనామా చేయడం, ఆయన భార్య రబ్రీ దేవి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు స్వీకరించడం గురించి నీతీశ్ ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రాన్ని సరియైన దిశలో పాలించక "పదవి నుంచి దిగిపోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఆయన భార్యకు ముఖ్యమంత్రి పదవి కట్టబెట్టారని" ఆర్జేడీ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్ పేరు ఎత్తకుండానే ఆయన్ను విమర్శించారు. "లాలూ ప్రసాద్ తీరును మార్చుకోలేదు. ఒకప్పుడు భార్యను ఆసరాగా చేసుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు పిల్లలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో బిజీగా ఉన్నాడు" అని నీతీశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Samastipur | #BiharElection2025 | Bihar CM Nitish Kumar says, " the previous government in bihar never did anything for the development of people of bihar...when he (lalu prasad yadav) had to be removed from power, he made his wife the chief minister...they worked for… pic.twitter.com/7rPhtGlAfs— ANI (@ANI) October 24, 2025