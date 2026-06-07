CBSE లోపాలను బయటపెట్టడం యువత సాధించిన విజయం: రాహుల్ గాంధీ
సీబీఎస్ఈ లోపాలను బహిర్గతం చేసిన 18 ఏళ్ల సార్థక్ను ప్రశంసించిన రాహుల్గాంధీ- విద్యార్థి కృషిని యువత విజయంగా అభివర్ణించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
Published : June 7, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 3:12 PM IST
Rahul Gandhi On CBSE Discrepancies : సీబీఎస్ఈలోని లోపాలను బహిర్గతం చేసిన 18 ఏళ్ల సార్థక్ అనే కుర్రాడిని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ ప్రశంసించారు. విద్యార్థి కృషిని యువత సాధించిన విజయంగా, అలాగే ప్రభుత్వానికి అదొక ఓటమిగా అభివర్ణించారు. దేశంలోని పెద్ద పెద్ద మీడియా సంస్థలు, పరిశోధనాత్మక జర్నలిస్టులు గుర్తించలేకపోయిన ఈ లోపాలను ఆధారాలతో సహా వెలుగులోకి తెచ్చారని కొనియాడారు.
"ఆ కుర్రాడికి 18 ఏళ్లే, కానీ ఆలోచన, ధైర్యం, సూత్రాల విషయంలో అతనికి సాటిలేరు. ఒక సాధారణ విద్యార్థి దర్యాప్తు సంస్థ అయిన సీబీఐ కంటే వేగంగా పనిచేసి ఈ కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టాడు. ఇది నిజమైన యువశక్తికి నిదర్శనం. వారు సీబీఎస్ఈ, కోఎంప్ట్ మధ్య ఉన్న కుమ్మక్కును దేశం ముందు బట్టబయలు చేశారు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
सार्थक 18 साल का है - पर सोच, साहस और सिद्धांत में किसी से कम नहीं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2026
उसने और उसके साथी निसर्ग ने वो कर दिखाया जो देश के बड़े मीडिया हाउस, खोजी पत्रकार नहीं कर पाए - CBSE और COEMPT की मिलीभगत को देश के सामने रख दिया।
मोदी जी चाहते हैं हमारे युवा reels बनाते रहें, पकौड़े तलते… pic.twitter.com/vjNNVItc2q