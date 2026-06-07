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CBSE లోపాలను బయటపెట్టడం యువత సాధించిన విజయం: రాహుల్​ గాంధీ

సీబీఎస్​ఈ లోపాలను బహిర్గతం చేసిన 18 ఏళ్ల సార్థక్​ను ప్రశంసించిన రాహుల్​గాంధీ- విద్యార్థి కృషిని యువత విజయంగా అభివర్ణించిన కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత

Congress leader Rahul Gandhi with 18-year-old student Sarthak Siddhant
Congress leader Rahul Gandhi with 18-year-old student Sarthak Siddhant ((Photo: x/@RahulGandhi))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 3:12 PM IST

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Rahul Gandhi On CBSE Discrepancies : సీబీఎస్​ఈలోని లోపాలను బహిర్గతం చేసిన 18 ఏళ్ల సార్థక్​ అనే కుర్రాడిని కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​గాంధీ ప్రశంసించారు. విద్యార్థి కృషిని యువత సాధించిన విజయంగా, అలాగే ప్రభుత్వానికి అదొక ఓటమిగా అభివర్ణించారు. దేశంలోని పెద్ద పెద్ద మీడియా సంస్థలు, పరిశోధనాత్మక జర్నలిస్టులు గుర్తించలేకపోయిన ఈ లోపాలను ఆధారాలతో సహా వెలుగులోకి తెచ్చారని కొనియాడారు.

"ఆ కుర్రాడికి 18 ఏళ్లే, కానీ ఆలోచన, ధైర్యం, సూత్రాల విషయంలో అతనికి సాటిలేరు. ఒక సాధారణ విద్యార్థి దర్యాప్తు సంస్థ అయిన సీబీఐ కంటే వేగంగా పనిచేసి ఈ కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టాడు. ఇది నిజమైన యువశక్తికి నిదర్శనం. వారు సీబీఎస్ఈ, కోఎంప్ట్ మధ్య ఉన్న కుమ్మక్కును దేశం ముందు బట్టబయలు చేశారు."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

Last Updated : June 7, 2026 at 3:12 PM IST

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RAHUL GANDHI ON CBSE DISCREPANCIES

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