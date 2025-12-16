Telangana Panchayat Elections Results2025

'టెన్త్'కు చేరడానికి 78 ఏళ్లు పట్టింది- స్వాతంత్య్రం వచ్చాక తొలిసారిగా ఎగ్జామ్స్‌ రాస్తున్న గ్రామస్థులు

కొత్త చరిత్రను లిఖించబోతున్న 12 మంది- పదోతరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న గుర్మాహా, చోర్మారా గ్రామాల విద్యార్థులు

78 Years Waiting For 10th Exams
78 Years Waiting For 10th Exams (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 1:53 PM IST

78 Years Waiting For 10th Exams : మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 78 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. అక్షరాస్యతా శాతం పెరిగింది. కానీ మావోయిస్టుల ప్రభావం వల్ల బిహార్‌లోని జముయి జిల్లాలో ఉన్న పలు మారుమూల గ్రామాల నుంచి కనీసం ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా పదోతరగతి వరకు చదవలేకపోయారు. ఎట్టకేలకు ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ చొరవతో ఆ పల్లెల ప్రజల ఆలోచనలో విప్లవాత్మక మార్పు వచ్చింది. ఆ కుగ్రామాలకు చెందిన చాలామంది ఈ ఏడాది తమ పిల్లలతో ఓపెన్ టెన్త్ పరీక్షలను రాయిస్తున్నారు. కలం పట్టాల్సిన చేతులతో ఇన్నాళ్లు కూలీ పనులు చేసిన ఆ విద్యార్థులను 'ఈటీవీ భారత్' పలకరించింది. జీవిత లక్ష్యం, కుటుంబ పరిస్థితుల గురించి వారు ఏం చెప్పారు? 8 దశాబ్దాల పాటు ఆ గ్రామాల నుంచి ఎవరూ టెన్త్ వరకు ఎందుకు చదవలేకపోయారు? ఈ పరిస్థితిలో మార్పు తెచ్చేందుకు స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏం చేసింది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జనాభా ఉన్నా, హైస్కూళ్లు లేవు
ఒకప్పుడు జముయి జిల్లా మావోయిస్టుల కంచుకోట. జముయి-ముంగేర్ జిల్లాల సరిహద్దులోని భీంబంద్ అడవుల్లో ఉన్న గుర్మహా, ముషారితాండ్, బిచ్లాటోలా, కుమ్రాతారి, చోర్మారా, ధమన్‌కుండ్ సహా డజన్ల కొద్దీ గిరిజన గ్రామాలపై మావోయిస్టులకు పట్టు ఉండేది. వీటిలో గుర్మాహా, చోర్మారా గ్రామాలను మావోయిస్టుల డెన్‌‌లుగా పిలిచేవారు. కాలం మారినా, మావోయిస్టుల నిర్మూలన జరిగినా నేటికీ గుర్మాహా, చోర్మారా వంటి మారుమూల గ్రామాలను సందర్శించడానికి ప్రజలు భయపడుతున్నారు. గుర్మాహా గ్రామంలో 39 ఇళ్లు ఉన్నాయి. గుర్మాహాకు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో భీమ్‌బంద్ అడవిలో చోర్మారా గ్రామం ఉంది. ఇక్కడ కూడా 40 దాకా ఇళ్లు ఉన్నాయి. అయినా ఈ రెండు ఊళ్లలో ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వ హైస్కూళ్లు ఏర్పాటు కాలేదు. ప్రాథమిక పాఠశాలలు మాత్రమే ఉన్నాయి. గత 25 సంవత్సరాలలో తొలిసారిగా చోర్మారా గ్రామస్థులు ఈసారి (2025) బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేశారు.

78 Years Waiting For 10th Exams
కనీస సౌకర్యాలు లేని గ్రామం (ETV Bharat)

8వతరగతితో చదువును ఆపేశారు
గుర్మాహా, చోర్మారా గ్రామాల బాలల హైస్కూల్ విద్య కోసం ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది. వారు వెళ్లి సమీపంలోని పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలల్లో చేరాలి. ఈ రెండు పల్లెల్లోని కుటుంబాలు కడు బీదరికంలో ఉన్నాయి. ఈ స్థితిలో వారు పిల్లలను ప్రాథమిక విద్య చదివించాక, కూలీ పనులకు తీసుకెళ్లడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కొంతమంది చొరవ చూపి తమ పిల్లలను సమీపంలోని ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండు ఊళ్లకు చెందిన బాలికలంతా సమీపంలోని వర్హత్ బ్లాక్‌లో ఉన్న కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయంలో 8వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు. వాళ్లంతా ఐదేళ్ల క్రితం చదువును ఆపేసి ఇళ్లకు తిరిగి వచ్చేశారు. ఈవిషయం తెలుసుకొని సమగ్ర సేవా సంస్థ చొరవ చూపింది. సంస్థ సభ్యులు ఆ బాలికల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడారు. ఆ బాలికలను భీంబంద్‌లోని కమ్యూనిటీ హైస్కూల్‌లో 9వ తరగతిలో చేర్పించారు. ఈ బాలికలంతా ఈసారి ఓపెన్‌ టెన్త్ పరీక్షలు రాస్తున్నారు. తమ కుటుంబాల నుంచి తొలిసారి పదోతరగతి పరీక్షలు రాస్తున్నందుకు వారంతా హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నారు. తప్పకుండా జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదుగుతామనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

78 Years Waiting For 10th Exams
అడువుల మధ్యలో ఇల్లు (ETV Bharat)

చరిత్ర సృష్టించబోతున్న 12 మంది
గుర్మాహా, చోర్మారా గ్రామాల నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్కరు కూడా టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు. కానీ త్వరలో, ఈ ఊళ్ల నుంచి 12 మంది పిల్లలు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నారు. డిసెంబరు 15న ప్రారంభమైన బిహార్ బోర్డ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ ఎగ్జామినేషన్‌ను వారు రాస్తున్నారు. ఈ 12 మంది విద్యార్థుల్లో 9 మంది బాలికలు, ముగ్గురు బాలురు ఉన్నారు. వారికి ముంగేర్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఎగ్జామ్ సెంటర్ పడింది. మొత్తంగా చూస్తే జముయి జిల్లాకు చెందిన దాదాపు 900 మంది విద్యార్థులు ఓపెన్ టెన్త్ పరీక్షలు రాస్తున్నారు.

78 Years Waiting For 10th Exams
ఇంకా పూరి ఇళ్లు (ETV Bharat)

హైస్కూలుకు వెళ్లమని సైకిల్ ఇచ్చారు : విద్యార్థి రంజన్ కుమార్
'నేను మా ఊరిలోనే ఐదో తరగతి దాకా చదువుకున్నాను. హైస్కూల్ విద్య కోసం సమీపంలోని ఊరికి రోజూ వెళ్లి రావాల్సి ఉంటుంది. సమగ్ర సేవా సంస్థ వాళ్లు నాకు సైకిల్ ఇచ్చారు. హైస్కూల్‌కు వెళ్లమని ప్రోత్సహించారు. అందుకే నేను మరింత చదవగలిగాను. ఈసారి టెన్త్ పరీక్షలు రాస్తున్నాను. మా కుటుంబం నుంచి తొలిసారి టెన్త్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నది నేనే' అని చోర్మారా గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థి రంజన్ కుమార్ తెలిపారు.

78 Years Waiting For 10th Exams
అరకొర వసతులతో ఉన్న ఇల్లు (ETV Bharat)

ఆ సంస్థ చేయూత వల్లే టెన్త్ దాకా చదివాను : విద్యార్థిని జూలీ కుమారి
'సమగ్ర సేవా సంస్థ వాళ్లు నాకు సైకిల్, యూనిఫాంలు, స్టడీ మెటీరియల్‌లను ఫ్రీగా ఇచ్చారు. వాటితోనే నేను భీంబంద్‌లోని కమ్యూనిటీ హైస్కూల్‌లో చదివాను. ఓ వైపు చదువుతూనే, మరోవైపు మా కుటుంబానికి పనుల్లో సహాయం చేశాను. ఈసారి నేను టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను. నాకు ఇద్దరు సోదరులు, ముగ్గురు సోదరీమణులు. నా తోబుట్టువులలో టెన్త్ పరీక్ష రాస్తున్న తొలి వ్యక్తిని నేనే' అని విద్యార్థిని జూలీ కుమారి తెలిపారు.

ఫ్యామిలీలో టెన్త్ దాకా చదివిన తొలి వ్యక్తిని నేనే : విద్యార్థిని జయమంతి
'నాకు నలుగురు సోదరీమణులు, ఇద్దరు సోదరులు. నేను వ్యవసాయ కూలీగా పనిచేస్తూ, తీరిక టైంలో చదువుకున్నాను. ఈసారి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను. మా ఫ్యామిలీలో పదోతరగతి దాకా చదివిన తొలి వ్యక్తిని నేనే. డాక్టర్ కావడమే నా జీవిత లక్ష్యం' అని గుర్మాహా గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థిని జయమంతి తెలిపారు.

78 Years Waiting For 10th Exams
పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతా : విద్యార్థిని మీనా కుమారి
'పోలీస్ ఆఫీసర్ కావడమే నా జీవిత లక్ష్యం. కుటుంబానికి సహాయం చేస్తూ నేను చదువుకున్నాను. నా ఆరుగురు తోబుట్టువులలో టెన్త్ దాకా చదివింది నేనొక్క దాన్నే. నా తోబుట్టువులకు పెళ్లిళ్లు అయ్యాయి. వాళ్లెవరూ చదువుకోలేదు' అని విద్యార్థిని మీనా కుమారి తెలిపారు.

సమగ్ర సేవా సంస్థ సేవలు భేష్ : నవీన్, జముయి జిల్లా మెజిస్ట్రేట్
'సమగ్ర సేవా సంస్థ సభ్యులకు నా అభినందనలు. వాళ్లు చాలా మంచి సేవాకార్యం చేస్తున్నారు. గుర్మాహా, చోర్మారా గ్రామాల పిల్లలతో తొలిసారిగా టెన్త్ ఎగ్జామ్స్‌ రాయిస్తుండటం చాలా గొప్ప విషయం. అటువంటి మారుమూల పల్లెల అభివృద్ధి కోసం, అక్కడికి రవాణాను సులభతరం చేయడానికి, విద్యుత్, మొబైల్ నెట్‌వర్క్‌ల ఏర్పాటుకు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.మొదటిసారిగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం చోర్మారా గ్రామంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కింద రేషన్‌ను పంపిణీ చేసింది' అని జముయి జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ నవీన్ తెలిపారు.

విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్లో మార్పు వచ్చింది : మాకేశ్వర్, సమగ్ర సేవా సంస్థ కార్యదర్శి
'ఇప్పుడు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల పిల్లలు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నారు. ప్రభుత్వ మద్దతుతోనే ఇది సాధ్యమైంది. జిల్లా అధికారులు, విద్యా శాఖ అధికారుల సహకారానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. పిల్లలతో టెన్త్ పరీక్షలు రాయించాలని తల్లిదండ్రులను ఒప్పించడం తొలుత కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రజలకు విద్య ప్రాధాన్యత తెలిసింది. అందుకే వారు పిల్లలను టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసేందుకు పంపుతున్నారు. ఫలితంగా 900 మంది విద్యార్థులు ఓపెన్ టెన్త్ పరీక్షలు రాస్తున్నారు. గత నాలుగైదు ఏళ్లుగా మేం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించాయి' అని సమగ్ర సేవా సంస్థ కార్యదర్శి మాకేశ్వర్ తెలిపారు.

