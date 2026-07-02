'యూజర్నేమ్ ఫీచర్'- వాట్సాప్ తర్వాత టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్కు కూడా నోటీసులిచ్చిన కేంద్రం
యూజర్నేమ్ ఫీచర్- టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్కు కేంద్రం నోటీసులు
Published : July 2, 2026 at 10:59 PM IST
IT Ministry Sends Notice To Telegram : ఇటీవల యూజర్నేమ్ ఫీచర్ విషయంలో వాట్సాప్కు నోటీసులు పంపించిన కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ, అదే విషయంలో తాజాగా టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్కు కూడా నోటీసులు జారీ చేసింది. తమ యూజర్నేమ్ ఫీచర్ గురించి వివరణ ఇవ్వాలని ఆ రెండు ప్లాట్ఫామ్లను కేంద్రం కోరింది. ప్రస్తుతం ఉన్న యూజర్నేమ్ ఫీచర్పై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ, మోసాలు, నకిలీ గుర్తింపుల ప్రమాదాలకు సంబంధించిన ఆందోళనలను ఆ ప్లాట్ఫామ్లు ఎలా పరిష్కరిస్తున్నాయని ప్రశ్నించింది.
కాగా, వాట్సాప్ రీసెంట్గా ప్రకటించిన యూజర్నేమ్ ఫీచర్పై వివరణ ఇవ్వాలని బుధవారం కేంద్రం మెటాకు నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ ఫీచర్ వల్ల ఆన్లైన్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.