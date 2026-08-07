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నేను ఎవరిని కలవాలో నిర్ణయించే అధికారం పోలీసులకు లేదు : అభిజీత్​ దీప్కే ఫైర్​

శుక్రవారం మహారాష్ట్రలోని దీప్కే నివాసం వద్ద గుమిగూడిన ప్రజలు- ఈ క్రమంలో పోలీసు అధికారికి, దీప్కే మధ్య స్వల్ప వాగ్వాదం- మోహన్​ భాగవత్​ మాటలను స్వీకరించిన సీజేపీ ఫౌండర్

Abhijeet Dipke Fired On Police
పోలీసు అధికారిపై ఆగ్రహించిన దీప్కే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 5:02 PM IST

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Abhijeet Dipke Fired On Police : తాను ఎవరిని కలవాలో, ఎవరిని కలవకూడదో నిర్ణయించే అధికారం పోలీసులకు లేదని 'కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ'(సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం మహారాష్ట్రలోని తన నివాసం వద్ద గుమిగూడిన ప్రజలను పంపించే క్రమంలో పోలీసు అధికారికి, దీప్కేకు స్వల్ప వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన దీప్కే, తాను ఎవరిని కలవాలో శాసించే అధికారం పోలీసులకు లేదని చెప్పారు. తన కోసం వచ్చిన ప్రజలను కచ్చితంగా కలుస్తానని తేల్చి చెప్పారు. ఆ అధికారిని "మీరు ఏ శాఖకు చెందినవారు? ఏ పోలీస్ స్టేషన్‌కు చెందినవారు? మీ హోదా ఏంటి?" అని దీప్కే సూటిగా ప్రశ్నించారు. తనను కలవడానికి వస్తుంటే పోలీసులు జోక్యం చేసుకుంటున్నారని, "మీరు బయటకు వెళ్లండి" అని చెప్పి ఆ అధికారిని అక్కడి నుంచి పంపించారు. అలాగే, సదరు పోలీసు అధికారి సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్న వాట్సాప్ గ్రూప్ పేరు 'స్ప్రే' అని ఉండటంపై దీప్కే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తమ పార్టీ పేరు కాక్రోచ్​ కాబట్టి, ప్రజలను బొద్దింకలుగా భావించి పోలీసులు 'స్ప్రే' అనే పేరు పెట్టడం ఎంతమాత్రం సమంజసం కాదని వ్యాఖ్యానించారు.

Abhijeet Dipke Fired On Police (ETV Bharat)

ఆర్​ఎస్​ఎస్​ ప్రకటనను స్వాగతిస్తున్నా
మరోవైపు, 'జెన్​ జీ'కి మద్దతుగా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్​ సంఘ్​ (ఆర్​ఎస్​ఎస్) చీఫ్​ మోహన్ భాగవత్​ మాటలను అభిజీత్​ దీప్కే స్వాగతించారు. నిరసనలు తెలుపుతున్న విద్యార్థులను దేశద్రోహులని పిలవడం, ముద్రవేయడం వంటివి బీజేపీ నాయకత్వం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిలిపివేసేలా చొరవ తీసుకోవాలని భాగవత్​ను కోరారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

"జెన్ జీని దేశద్రోహులుగా పిలవకూడదని మోహన్ భగవత్ పేర్కొన్నారు. నిరసన తెలపడం జెన్​ జీ హక్కు అని, వారి సమస్యల్లో వాస్తవం ఉందని ఆయన అన్నారు. కాబట్టి ఆయన మాటలకు నేను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నా. అయితే, విద్యార్థుల ఆందోళనల చుట్టూ ఉన్న రాజకీయ ప్రభావాన్ని మార్చాలని, బీజేపీ నాయకులకు, నరేంద్ర మోదీకి ఇదే సందేశాన్ని తెలియజేయాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మోహన్ భగవత్ ఒక విధంగా బీజేపీకి మార్గదర్శిగా, నరేంద్ర మోదీకి గాడ్‌ఫాదర్ లాంటివారు. వారు విద్యార్థులను, యువతను దేశద్రోహులుగా ముద్ర వేయడం ఆపాలి."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

గతంలో పలువురు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు విద్యార్థులపై అవమానకరమైన భాషను ఉపయోగించారని దీప్కే ఆరోపించారు. "కేంద్ర విద్యాశాఖ మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులను 'ఉగ్రవాదుల బి-టీమ్' అని పిలిచారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ 'వైరస్' అని పిలిచారు. అయితే, బీజేపీ ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌కు వ్యతిరేకంగా వెళ్లి, దానికి విరుద్ధంగా ఏమైనా మాట్లాడే అవకాశం లేదు కాబట్టి, ఇప్పుడైనా వారు మోహన్ భగవత్ మాట విని, ఆయన మాటలను పాటిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా. అయినప్పటికీ వారు అలాగే చేస్తే, మోహన్ భగవత్‌ను కూడా బీజేపీ విస్మరిస్తోందనే వాస్తవాన్ని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ గ్రహించాలి" అని దీప్కే వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, సోషల్ మీడియాలో తప్పుదోవ పట్టించే వీడియోల వ్యాప్తిపై ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్​ వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల గురించి దీప్కే ప్రస్తావించారు. ఈ విషయంపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలన్న పిలుపునకు దీప్కే మద్దతు తెలిపారు. "దీనిపై తప్పకుండా విచారణ జరగాలి. అత్యధిక ఫేక్ వీడియోలు ఐటీ సెల్ నుంచే వస్తున్నాయి. కాబట్టి, మోహన్ భగవత్ సూచనను అంగీకరిస్తున్నా. వాస్తవాలు ఏవో తెలుసుకోవడానికి విచారణ జరపాలి" అని దీప్కే పేర్కొన్నారు.

కాగా, గురువారం ముంబయిలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మోహన్‌ భాగవత్‌, దేశ విద్యా వ్యవస్థపై వ్యక్తమవుతున్న ఆందోళనలు వాస్తవమైనవేనన్నారు. జెన్‌జీ తరాన్ని పూర్తిగా విశ్వసిస్తానని తెలిపారు. అలాగే, యువత సోషల్‌ మీడియా వినియోగం పైనా ఆయన మాట్లాడారు. సమాజం స్వీయ క్రమశిక్షణను పాటించాలని, ఆన్‌లైన్‌లో ఏదైనా సమాచారాన్ని నమ్మే ముందు దానిని ధ్రువీకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు.

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