'ఒక్కడే వచ్చాడు- కాల్చేసి వెళ్లిపోయాడు'- సువేందు PA హత్య ఘటనపై ప్రత్యక్షసాక్షి!

సువేందు అధికారి పీఏ చంద్రనాథ్ రత్​పై కాల్పులు- ఘటనపై ప్రత్యక్షసాక్షి ఎన్నారంటే?

Suvendu Adhikari PA Murder
Published : May 7, 2026 at 7:46 AM IST

Suvendu Adhikari PA Murder : బంగాల్​లో బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రత్ హత్య రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మధ్యమ్‌గ్రామ్‌లో గుర్తు తెలియని దుండగులు చంద్రనాథ్​ను తుపాకీ కాల్చి చంపడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. అయితే ఇది ముమ్మాటికీ తృణముల్ కాంగ్రెస్ పనేనని బీజేపీ ఆరోపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో హత్య జరిగిన విధానాన్ని ప్రత్యక్ష సాక్షి ఒకరు వివరించారు. ఇది కచ్చితంగా 'ముందస్తు ప్రణాళిక' ప్రకారమే చేసిన హత్య అని ఆయన అన్నారు.

'ఒక్కడే వచ్చాడు- కాల్చేసి వెళ్లిపోయాడు'
గుర్తు తెలియని దుండగుడు ఒకరు చంద్రనాథ్ పాయింట్ బ్లాంక్​ రేంజ్​లో కాల్చారని ప్రత్యక్షసాక్షి చెప్పారు. 'ఈ ఘటన రాత్రి 10. 30 - 11 గంటల మధ్య జరిగింది. అదే సమయంలో చంద్రనాథ్ కారు, నా వాహనాన్ని క్రాస్ చేసి ముందుకు వెళ్లింది. 100 మీటర్లు ముందుకు వెళ్లగానే ఆ కారు సడెన్​గా ఆగింది. బైక్​పై ఆ కారును వెంబడించిన ఓ వ్యక్తి ముందుకు వెళ్లి ఆగాడు. ఎదురుగా నిలబడి కారుకు ఎడమ వైపున కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్​కు కూడా గాయాలయ్యాయి. నాకు రెండు రౌండ్ల కాల్పుల శబ్దం వినిపించింది. ఒక్కడే వచ్చి, అతి దగ్గర్నుంచి కాల్చులు జరిపాడు. వెంటనే అక్కడ్నుంచి పరారయ్యాడు. అతడు సన్నగా, పొడుగ్గా ఉన్నాడు. హెల్మెచ్ ధరించి ఉండడం వల్ల ఫేస్ కనిపించలేదు. అతడు షూటింగ్​లో ఎక్స్​పర్ట్​లాగా ఉన్నాడు. స్థానికులు గమనించి ఆయన్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇదైతే ప్లాన్​తోనే చేసిన హత్యలాగా నాకు అనిపిస్తుంది' అని ప్రత్యక్షసాక్షి చెప్పారు.

కాగా, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు రాష్ట్ర డీజీపీ సిద్ధనాథ్ గుప్తా తెలిపారు. ఘటనాస్థలం నుంచి తూటాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే దాడికి ఉపయోగించినట్లు అనుమానిస్తున్న ఒక కారును సీజ్ చేసినట్లు డీజీపీ తెలిపారు. 'దుండగులు దాడికి ఒక కారును కూడా వాడినట్లు గుర్తించాం. ఆ కారును సీజ్ చేశాం. దాని రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ సిలిగుఢి ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయానికి చెందినదిగా ఉంది. కానీ నంబర్ ప్లేట్‌ను మార్ఫింగ్ చేసి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నాం. నిందితులను గుర్తించేందుకు ఫోరెన్సిక్ బృందాలు వాహనం నుంచి నమూనాలను సేకరించాయి. సమీప ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నాం. ప్రత్యక్షసాక్షుల స్టేట్​మెంట్ రికార్డ్ చేసి దర్యాప్తు చేపట్టాం' అని డీజీపీ తెలిపారు.

ఆ ఓటమి ఫలితం కావొచ్చు!
అయితే దీనిపై బీజేపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇది టీఎంసీ పనేనని బీజేపీ నేత అగ్నిమిత్ర పాల్ ఆరోపించారు. దీని వెనుక రాజకీయ కోణం ఉందని అన్నారు. భవానీపుర్​లో మమతా బెనర్జీ ఓటమికి చెందిన ఫలితం కావొచ్చని అన్నారు. చంద్రనాథ్ తమకు అత్యంత సన్నిహితుడని, సువేందుకు సంబంధించి కార్యకలాపాలను ఆయనే పర్యవేక్షించే వారని అన్నారు. 'బీజేపీతో ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు హత్య చేశారు? చంద్రనాథ్ మా ఎమ్మెల్యేలకు ఒక సోదరుడిలా ఉండేవారు. దీనిపై ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. మేం శాంతిని కోరుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం కచ్చితంగా దీనికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తుంది. కొద్దిసేపటి కిందటే, మా బూత్ కార్యకర్త ఒకరిపై కత్తితో దాడి జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

అంతకుముందు ఈ హత్యను తన వ్యక్తిగత సహాయకుడి హత్యను సువేందు అధికారి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది 'క్రూరమైన, ముందస్తు ప్రణాళిక'తో చేసిన హత్యనే అని అన్నారు. దోషులను కచ్చితంగా చట్టం ముందు నిలబెడతామని హామీ ఇచ్చిన ఆయన, పార్టీ కార్యకర్తలు శాంతిని పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే, ఈ ఘటనను టీఎంసీ కూడా ఖండించింది. దీనిని సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేసింది.

