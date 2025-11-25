జుబిన్ గార్గ్ది హత్యే- అసెంబ్లీలో హిమంత బిశ్వశర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు
ప్రముఖ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ అనుకోకుండా జరిగిన ప్రమాదంలో మరణించలేదు- ఆయనది కుట్రపూరిత హత్య: హిమంత బిశ్వశర్మ
Published : November 25, 2025 at 4:06 PM IST
CM Himanta On Zubeen Garg Death : అసోం అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రముఖ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ అనుకోకుండా జరిగిన ప్రమాదంలో మరణించలేదని, ఆయన్ను కుట్ర పూరితంగా హత్య చేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై అసోం ప్రభుత్వానికి సహాయం చేయాలని సింగపూర్ ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించామని చెప్పారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సింగపూర్ అధికార యంత్రాంగంతో మాట్లాడారని పేర్కొన్నారు. అసోం పోలీసులు దర్యాప్తు కోసం సింగపూర్ వెళ్లడానికి అక్కడి ప్రభుత్వం కూడా అనుమతించినట్లు తెలిపారు. ఆయన మరణంపై చర్చించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన వాయిదా తీర్మానాన్ని తాము ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదని పేర్కొన్నారు.
252 మంది నుంచి వాంగ్మూలాల సేకరణ!
ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న గార్గ్ సహ మ్యూజిషియన్స్ శేఖర్ జ్యోతి గోస్వామి, గాయకురాలు అమృతప్రభ మహంత, శ్యామ్ కాను మహంత, సిద్ధార్థ్ శర్మ ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్నారని హిమంత తెలిపారు. ఇప్పటికే 252 మంది నుంచి వాంగ్మూలాలను సేకరించామని చెప్పారు. నిందితుల్లో ఒకరు ఆయన్ను హత్య చేయగా, మిగిలిన వారు అతడికి సహాయం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. ఇదిలా ఉండగా వాంగ్మూలాలు నమోదు చేయడానికి, మరిన్ని సాక్ష్యాలను సమర్పించడానికి దర్యాప్తును డిసెంబర్ 12 వరకు పొడగిస్తున్నట్లు జుబిన్ మరణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఏకసభ్య కమిషన్ సోమవారం వెల్లడించింది. అదే విధంగా ఈ కేసుకు సంబంధించి సింగపూర్ పోలీసులు కూడా దర్యాప్తు చేపట్టారు.
అసలేం జరగింది?
సెప్టెంబర్ 19న స్కూబా డ్రైవింగ్ చేస్తూ జుబిన్ మరణించారని తొలుత వార్తలొచ్చాయి. ఆ తర్వాత విహారనౌకలో ప్రమాదానికి గురయ్యారని, అనంతరం సింగపూర్ ఆసుపత్రికి తరలించారని, అక్కడే మృతి చెందినట్లు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే జుబిన్ బ్యాండ్మేట్ శేఖర్ గోస్వామిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయన తన వాంగ్మూలంలో సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. జుబిన్ గార్గ్కు ఆయన మేనేజర్, ఫెస్టివల్ ఆర్గనైజేషనర్ విషమిచ్చి దాన్ని ప్రమాదకరంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసి ఉంటారని చెప్పారు. జుబిన్ నోరు ముక్కునుంచి నురగ వస్తున్నప్పుడు కూడా మేనేజర్ ఏమాత్రం కంగారు పడలేదని, వైద్య చికిత్స అందించడానికి ఆలస్యం చేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మేనేజర్ పేరును ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చారు. ఆయనపై నాన్బెయిలబుల్ అభియోగాలు నమోదు చేశారు. ఇక ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ మహంత ఆర్థిక వ్యవహారాల పైనా ఆరా తీస్తున్నారు. గతంలో మహంతా ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు అసోం సీఐడీ పోలీసులు గుర్తించారు.
మరోవైపు బహుభార్యత్వాన్ని నిషేధించే బిల్లును కూడా ఆయన సభముందు ఉంచారు. ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తే సంబంధిత కేసుల్లో దోషిగా తేలినవారికి ఏడేళ్లపాటు కఠిన కారాగార శిక్ష ఉంటుందని ఆయన ఇదివరకే పేర్కొన్నారు.
