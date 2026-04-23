ETV Bharat / bharat

స్కూల్​ మాన్పించి ఇంట్లోనే చదువు- కొడుకు కోసం రితేశ్ హోమ్‌స్కూలింగ్ నిర్ణయం- ఎందుకంటే?

పాఠశాలకు పంపకుండా ఇంట్లోనే చదివించాలని నిర్ణయించుకున్న దంపతులు- తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే గేమ్మింగ్​ డిజైన్​ చేసిన కుమారుడు- పిల్లల ఆసక్తికి అనుగుణంగా చదివించాలని సందేశమిస్తున్న రితేశ్​ దంపతులు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Parents Turning To Homeschooling : ఏ తల్లిదండ్రులైనా తమ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు కల్పించాలని, ఉన్నత చదువులు చదివించాలని కలలు కంటారు. దాని కోసం తమకు ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, పిల్లలను మంచి పాఠశాలల్లో చదివించేందుకు తమ సాయ శక్తులా శ్రమిస్తారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఈ దంపతులు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నారు. సంపాదన పరంగా వారికి ఎటువంటి కొరత లేకపోయినా, తమ పిల్లలను పాఠశాలకు పంపకుండా ఇంటి వద్దనే ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

సాగర్‌ జిల్లాలోని సివిల్ లైన్స్ ప్రాంతంలో రితేశ్​ బజాజ్ తన కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. అతడు టీసీఎస్‌ కంపెనీలో ఐటీ నిపుణుడిగా పనిచేసేవారు. అతడి భార్య ఆకాంక్ష బజాజ్, సాగర్ స్మార్ట్ సిటీ లిమిటెడ్‌లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్​గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వీరికి ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కుమారుడు ఆరిత్​కు 9 ఏళ్లు. అతడు ఒక ప్రతిష్టాత్మక డే-బోర్డింగ్ పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతున్నాడు. అయితే ఈ దంపతులిద్దరూ అకస్మాత్తుగా ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారు తమ కుమారుడిని పాఠశాల నుంచి శాశ్వతంగా తీసుకొచ్చేయడమే కాకుండా, హోమ్‌స్కూలింగ్ ద్వారా ఇంట్లోనే విద్యను అందించాలని నిశ్చయించుకున్నారు.

రితేశ్​ కుటుంబం (ETV Bharat)

ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి!
అందుకు రితేశ్​ బజాజ్ తన ఉద్యోగానికి కూడా రాజీనామా చేసి, దాదాపు 15 సంవత్సరాల తన కెరీర్‌కు ముగింపు పలికారు. రితేశ్​ ఇప్పుడు తన కొడుకు ప్రత్యేక ఆసక్తులకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలను రూపొందిస్తూ, అతనికి ఇంట్లోనే స్వయంగా విద్యను బోధిస్తున్నారు. దాంతో కేవలం 9 ఏళ్ల వయసులోనే, ఆరిత్ బజాజ్ కోడింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు. అలాగే తన రెండున్నరేళ్ల చెల్లి కోసం ఒక గేమ్‌ను కూడా డిజైన్ చేశాడు. అదే సమయంలో, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్‌లో ప్రావీణ్యం సంపాదించడానికి ఒక నిపుణుడి వద్ద సెషన్లకు హాజరవుతున్నాడు కూడా.

హోమ్‌స్కూలింగ్ ఎందుకు?
హోమ్‌స్కూలింగ్ చేయాలనే నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారని ఈటీవీ భారత్​ రితేశ్​ను ప్రశ్నించగా అందుకు ఆయన ఇలా అన్నారు, "ఏదో ఒక విధంగా, ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా హోమ్‌స్కూలింగ్ చేస్తున్నారు. పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లడం ప్రారంభించిన తర్వాత, వారిని మంచి మనుషులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత మనపైనే ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో, పిల్లల హోంవర్కులను కూడా తల్లిదండ్రులే స్వయంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన, ప్రముఖ పాఠశాలలకు వెళ్లే పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల హోంవర్క్, క్లాస్‌వర్క్​లను చేస్తున్నారు" అని అన్నారు. అందుకే ఆ పద్ధతిలో మార్పు రావాలనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రితేశ్​ తెలిపారు.

కుమారుడికి కోడింగ్​ నేర్పిస్తున్న రితేశ్​ (ETV Bharat)

అయితే రితేశ్​ భార్య ఆకాంక్ష మాత్రం మొదట్లో తన భర్త నిర్ణయానికి అంగీకరించలేదని చెప్పారు. ఉన్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ఇంట్లో ఉంటూ పిల్లల్ని చదివించడాన్ని చాలా ప్రమాదకరంగా భావించారని ఆమె అన్నారు. కానీ ఇటువంటి సాహసం చేసేందుకు తనని ఒప్పించడానికి రితేశ్​ చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చిందని ఆకాంక్ష తెలిపారు. తన భర్త ఆలోచన ఆమెకు అర్థమవడానికి కొంత సమయం పట్టిందని అన్నారు.

"పాఠశాలలో టీచర్​ ఒకేసారి 40పైగా మంది పిల్లలపై దృష్టి పెట్టలేరు. అదే తల్లిదండ్రులైతే తమ పిల్లలను చూసుకోగలరు. అందుకే ఈ హోమ్​స్కూలింగ్​ మంచి పద్ధతిని నేను నమ్ముతున్నాను. అలాగే నా బిడ్డ భవిష్యత్తు గురించి నాకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. ఎందుకంటే తను త్వరలోనే ఏదో ఒక నాపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటాడని, ఆ రంగంలో విజయాలను కూడా సాధిస్తాడని నాకు నమ్మకం ఉంది."

- ఆక్షాంక్ష

పాఠశాలకు వ్యతిరేకులం కాదు
కాగా తాము పాఠశాలకు ఏమాత్రం వ్యతిరేకులు కాదని రితేశ్​ దంపతులు తెలిపారు. తాము ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది స్కూల్​పై చెడు అభిప్రాయంతో కాదని రితేశ్​ చెప్పారు. నిజానికి అతడి కుమారుడు స్కూల్లో చదువుతున్న సమయంలో 95 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులే తెచ్చుకునే వాడని తెలిపారు. నర్సరీ నుంచి మాధ్యమిక పాఠశాల వరకు చూసుకుంటే తమ కుమారుడు 27 వేల గంటల పాటు తరగతిలోనే గడిపాడని అన్నారు. అలా తమ కుమారుడు తనలోని నైపుణ్యాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాడని చెప్పారు.

వారి ఆసక్తిని ప్రోత్సహించాలి
పిల్లలు దేనిలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటున్నారో చూసి, దానిపై దృష్టి సారించాలని రితేశ్​ చెప్పారు. అలాగే పిల్లలకు ఇష్టం లేని అంశాల గురించి మాట్లాడుతూ వారిని నిరుత్సాహపరచకూడదని అన్నారు. అదే విధంగా తమ కుమారుడికి గేమింగ్​లో ఆశక్తి ఉందని తెలుసుకుని కోడింగ్​ నేర్పించారని తెలిపారు. ఆ రంగంలోని నిపుణులతో పరిచయాలు కూడా చేపించారని చెప్పారు. అందుకే తమ కుమారుడు తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే సొంతంగా ఓ గేమ్​ను డిజైన్​ చేశాడని రితేశ్​ తెలిపారు.

TAGGED:

CHILDREN DROP OUT SCHOOL
HOME SCHOOLING FOR CHILDREN
COUPLE DECISION ABOUT HOMESCHOOLING
NEW EDUCATION METHOD FOR CHILDREN
PARENTS TURNING TO HOMESCHOOLING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.