బుకింగ్ సిస్టమ్ లోపాల వల్లే శబరిమలకు భక్తుల సంఖ్య తగ్గింది : దేవాదాయ శాఖ మంత్రి
Issues In Sabarimala Booking System : శబరిమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య తగ్గిందని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి తెలిపారు. స్లాట్లను పెద్ద మొత్తంలో బుక్ చేసుకుని అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
శబరిమల దేవాలయం (IANS)
Published : November 24, 2026 at 12:21 PM IST
శబరిమల ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య తగ్గడానికి బుకింగ్ వ్యవస్థలోని లోపాలే కారణమని కేరళం దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్ తెలిపారు. స్లాట్లను పెద్ద మొత్తంలో బుక్ చేసుకుని అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారనే అనుమానాలు ఉన్నాయని అన్నారు. వర్చువల్ క్యూ ద్వారా బుక్ చేసుకున్నప్పటికీ చాలా మంది భక్తులు ఆలయానికి రావడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో నేరుగా వచ్చి బుక్ చేసుకునే 'స్పాట్ బుకింగ్' స్లాట్లను పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశామని, అయితే ఇందుకు కేరళం హైకోర్టు అనుమతి అవసరమని మంత్రి వివరించారు.