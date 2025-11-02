ETV Bharat / bharat

ఇస్రో భారీ ప్రయోగం సక్సెస్- నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన బాహుబలి రాకెట్

ఉపగ్రహాన్ని నిర్ణీత కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టిన బాహుబలి రాకెట్‌- సీఎంఎస్-03 ఉపగ్రహ ప్రయోగం విజయవంతం

ISRO Heaviest Satellite Launch
ISRO Heaviest Satellite Launch (X/ISRO Youtube)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 6:00 PM IST

ISRO Heaviest Satellite Launch : భారత నౌకాదళానికి దన్నుగా నిలిచే సీఎంఎస్-03 ఉపగ్రహ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఇస్రో 4,410 కిలోల బరువైన ఈ ఉపగ్రహాన్ని జియో ట్రాన్స్‌ఫర్‌ కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. అత్యంత శక్తిమంతమైన, బాహుబలి రాకెట్‌ ద్వారా ఈ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించింది. కౌంట్‌డౌన్‌ ముగిసిన 24గంటల తర్వాత ఆదివారం సాయంత్రం 5గంటల 26నిమిషాలకు LVM3-M5 రాకెట్‌ నిప్పులు కక్కుకుంటూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. పలు కీలకదశలు పూర్తైన తర్వాత ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో ప్రకటించింది. అనంతరం ఈ ప్రయోగం సక్సెస్​ కావడం సంతోషంగా ఉందని ఇస్రో ఛైర్మన్‌ వి నారాయణన్ తెలిపారు.

'సీఎంఎస్‌-03 ప్రయోగం విజయవంతం కావడం ఆనందంగా ఉంది. ప్రయోగ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన శాస్త్రవేత్తలు, సిబ్బందికి అభినందనలు. ఈ ప్రయోగంతో భారత్‌ మరో ఘనత సాధించింది. శాస్త్రవేత్తలు, సిబ్బంది కృషి వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైంది. ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ దిశగా ఇస్రో అడుగులు వేస్తోంది' అని ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్ పేర్కొన్నారు.

భారత భూభాగం నుంచి పంపిన ఉపగ్రహాల్లో ఇదే అతిపెద్దది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి LVM3-M5 బాహుబలి రాకెట్‌ ద్వారా అంతరిక్ష కక్ష్యలోకి భారీ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించారు. వందల మంది పాఠశాల పిల్లలు, స్థానికులు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. ఎనిమిది దశల్లో ఈ ప్రయోగం పూర్తైంది. భూఅనువర్తిత బదిలీ కక్ష్య జీటీవోలోకి సీఎంఎస్‌-03 ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. తొలి రెండు దశల్లో ఇగ్నిషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తిచేశారు. 110 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకున్నాక పలువిడతల్లో సెపరేషన్‌ ప్రక్రియను నిర్వహించారు. చివరగా 179.800 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో సీఎంఎస్‌-03 ఉపగ్రహం వ్యోమ నౌక నుంచి విడిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఒకరినొకరు అభినందించుకున్నారు.

హిందూ మహాసముద్రంలో పై చేయి సాధించే లక్ష్యంతోనే
హిందూ మహాసముద్రంలో దేశ ప్రయోజనాలను రక్షించుకోవడంతోపాటు వ్యూహాత్మకంగా పైచేయి సాధించే లక్ష్యంతో భారత్‌ ఈ ప్రయోగం చేపట్టింది. సాగరంలో మోహరించిన యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాములు, నేల మీదున్న నియంత్రణ కేంద్రాలతో భద్రమైన కమ్యూనికేషన్లు సాగించేందుకు ఈ ఉపగ్రహం తోడ్పాటు అందిస్తుంది. హిందూ మహాసముద్రంలో పెరుగుతున్న చైనా నౌకాదళం కదలికలను పసిగట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. 4,410కిలోల బరువున్న CMS-03 మన భూభాగం నుంచి భూఅనువర్తిత బదిలీ కక్ష్యలోకి ప్రయోగించిన ఉపగ్రహాల అన్నింటిలోకి అత్యంత బరువైనదిగా గుర్తింపు పొందనుంది.

టెలికమ్యూనికేషన్‌ సేవలను మెరుగుపరిచేందుకు
సీఎంఎస్-03 ఒక బహుళ బ్యాండ్‌ ఉపగ్రహం. దేశవ్యాప్తంగా, ఉపఖండం చుట్టూ విస్తరించిన సువిశాల సాగరప్రాంతంలో టెలికమ్యూనికేషన్‌ సేవలను మెరుగుపరచడం ఈ ప్రయోగం ఉద్దేశం. ప్రధానంగా నౌకాదళ అవసరాల కోసం ఈ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు. దీన్ని జీశాట్‌-7ఆర్‌ అని కూడా పిలుస్తారు. 2013 నుంచి సేవలు అందిస్తున్న జీశాట్‌-7 స్థానంలో ఈ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు. సీఎంఎస్​-03లో స్వర, డేటా, వీడియో కమ్యూనికేషన్లను రహస్యంగా, భద్రంగా సాగేందుకు C, ఎక్స్‌టెండెడ్‌ C, KU బ్యాండ్‌ ట్రాన్స్‌పాండర్లు ఉన్నాయి.

విదేశీ సమాచార సేవలపై ఆధారపడటాన్ని ఈ ఉపగ్రహం తగ్గిస్తుంది. యుద్ధనౌకలు, విమానాలు, తీరప్రాంతంలోని స్థావరాల మధ్య భద్రమైన సమాచార లింక్‌లకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. టెలికం సంధానత పెరుగుతుంది. మెరుగైన, అధిక సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాండ్‌విడ్త్‌ను అందిస్తుంది. మారుమూల ప్రాంతాలకు డిజిటల్‌ సేవల లభ్యత పెరుగుతుంది. వ్యూహాత్మక అవసరాలతోపాటు పౌర సంస్థలకూ ప్రయోజనం కలుగుతుంది. శత్రుసేనలు మన కమ్యూనికేషన్‌ను జామ్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఈ ఉపగ్రహం అడ్డుకుంటుంది. ఇది భారత తీరం నుంచి 2వేల కిలోమీటర్ల దూరం వరకూ విస్తరించిన సాగర జలాల్లో సేవలు అందిస్తుంది.

ISRO HEAVIEST SATELLITE LAUNCH

