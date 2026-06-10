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భూగర్భ జలాలను పెంచేందుకు ఇస్రో ప్రాజెక్ట్​- రోడ్లపై నీళ్లు నిలవకుండా ప్లాన్​!

భూగర్భ జలమట్టాల క్షీణతపై పెరుగుతున్న ఆందోళన- గత ఐదేళ్లలో జిల్లాలో భూగర్భ జలమట్టం సగటున 1.5 నుంచి 2 మీటర్ల వరకు పడిపోయినట్లు అధ్యయనాలు- రూ.50 లక్షల వ్యయంతో రీఛార్జ్ పిట్‌ల నిర్మాణం

AMRUT 2.0 Mission Korba District
AMRUT 2.0 Mission Korba District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 5:07 PM IST

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AMRUT 2.0 Mission Korba District : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని పారిశ్రామిక జిల్లా కోర్బాలో భూగర్భ జలమట్టాల క్షీణిస్తుండడంతో భూగర్భ జల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో), నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ (ఎన్‌ఐయూఏ) సహకారంతో దీనిని చేపట్టింది. భారీ బొగ్గు గనులు, విద్యుత్ ప్లాంట్ల కార్యకలాపాల కారణంగా గత ఐదేళ్లలో జిల్లాలో భూగర్భ జలమట్టం సగటున 1.5 నుంచి 2 మీటర్ల వరకు పడిపోయినట్లు అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమృత్ 2.0 మిషన్ కింద కోర్బాను ఎంపిక చేసి భూగర్భ జల వనరుల నిర్వహణ, పట్టణ భూగర్భ జల వనరుల పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తున్నారు. ఇది ఎలా సాగుతుందంటే?

ఇస్రో సహకారంతో రీఛార్జ్ పిట్‌
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో భూగర్భ జలమట్టం అత్యల్పంగా ఉన్న పది ప్రాంతాలను గుర్తించి, రూ.50 లక్షల వ్యయంతో రీఛార్జ్ పిట్‌లను నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా భూగర్భ జల మట్టాన్ని పెంచడం, వర్షపు నీటిని సంరక్షించడం, పట్టణాల్లో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడాన్ని తగ్గించడం, తాగునీటి సరఫరాను స్థిరంగా కొనసాగించడం, బోర్‌వెల్‌లు ఎండిపోకుండా నివారించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అధికారులు. జిల్లాలోని ఘంటాఘర్ సమీపంలోని సియాన్ సదన్, పంప్ హౌస్ సహా పది ప్రదేశాలను ఈ ప్రాజెక్ట్​ కోసం ఎంపిక చేశారు. ఈ ప్రదేశాల్లో భూగర్భ జలమట్టం చాలా తక్కువగా ఉందని, ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలమట్టాలను పెంచడానికి సహాయపడుతుందని అన్నారు.

AMRUT 2.0 Mission
ప్రాజెక్ట్​లో భాగంగా చేపట్టిన రీఛార్జ్ గుంతలు (ETV Bharat)

భూగర్భ జలవనరుల్లోకి చేరేలా
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా జల వనరులను పునరుద్ధరించడానికి అనువైన ప్రదేశాలను గుర్తించడానికి ఇస్రో ఉపగ్రహ డేటా, రిమోట్ సెన్సింగ్ సాంకేతికతలను వినియోగించారు. దీని ద్వారా నీరు భూమిలో ఎంత లోతుకు ఇంకుతుందో నిర్ధారించొచ్చు. ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో ఆధునిక రీఛార్జ్ పిట్‌లు, ఇంజెక్షన్ బావులు, ఇంకుడు గుంతలు సైతం నిర్మిస్తున్నారు. ఘంటాఘర్‌లోని సియాన్ సదన్ సమీపంలో సుమారు 100 నుంచి 120 అడుగుల లోతుతో ఇంజెక్షన్ బోర్‌వెల్‌లు తవ్వి, వర్ష కాలంలో వచ్చే నీటిని వాటిలోకి మళ్లించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇంకా నీరు భూగర్భంలోకి వెళ్లే ముందు శిధిలాలు, మట్టి, రసాయనాలను తొలగించేందుకు సరైన వడపోత వ్యవస్థను అమర్చారు. ఇందుకోసం ఒక మీటరు మందంతో కంకర, ఇసుక పొరలు పోసి నీరు వడపోసి భూగర్భ జలవనరుల్లోకి చేరేలా ఆ వ్యవస్థను రూపొందిచారు. ఈ పట్టణ నీటి నిర్వహణ పద్ధతిని "షాల్లో ఆక్విఫర్ మేనేజ్‌మెంట్" అంటారు. ఇది తగ్గిపోతున్న భూగర్భ జల మట్టాలను మెరుగుపరచడానికి పట్టణాల్లో నీరు నిలిచిపోకుండా నివారించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం ఇదే
కోర్బాలో సాధారణంగా భూగర్భ జలమట్టం ఉపరితలం నుంచి 3 నుంచి 12 మీటర్ల లోతులో ఉన్నా, బొగ్గు గనులు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలతో వేసవి కాలంలో అది 20 మీటర్ల వరకు పడిపోతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాల సమయంలో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయే సమస్యలను కూడా ఈ రీఛార్జ్ గుంతలు తగ్గిస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భూగర్భ జలమట్టాల పునరుజ్జీవనమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. దీని ద్వారా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నీటి భద్రత మెరుగుపరచడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో నీటి కొరతను కూడా గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అశుతోష్ పాండే తెలిపారు.

రూ. 50 లక్షల వ్యయం
ఇస్రో, నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ సహకారంతో వీటిని నిర్మిస్తున్నట్లు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అశుతోష్ పాండే తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పది ప్రదేశాలను గుర్తించగా, ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. దీని మొత్తం వ్యయం రూ. 50 లక్షలని, ఆరు ప్రాంతాల్లో నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తవగా, మిగిలిన చోట్ల పనులు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ భూగర్భ జల మట్టాన్ని పెంచడంలో ఖచ్చితంగా సహాయపడుతుందన్నారు.

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TAGGED:

NIUA
ISRO KORBA DISTRICT
MUNICIPAL CORPORATION KORBA
KORBA WATER RESOURCES
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