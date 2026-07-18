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ఈ ఏడాది 7 ప్రయోగాలు- రెండు నెలల్లోనే నెక్ట్స్​ మిషన్: ఇస్రో ఛైర్మన్

తమ తదుపరి ప్రాజెక్టులను ప్రకటించిన ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్- ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు ప్రయోగాలు చేపట్టడమే తమ లక్ష్యమని వెల్లడి

ISRO
ISRO (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 5:05 PM IST

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ISRO Targets 7 Launches : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు ప్రయోగాలను చేపట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ శనివారం ప్రకటించారు. రాబోయే రెండు నెలల్లోగా తదుపరి మిషన్‌ను ప్రయోగించనున్నామని తెలిపారు. ఇప్పటికే రెండు ఉపగ్రహాల నిర్మాణం పూర్తయిందని పేర్కొన్నారు. మరో 5-6 ఆరు ఉపగ్రహాల నిర్మాణం తుది దశలో ఉందని వెల్లడించారు. దేశంలోనే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ప్రైవేట్‌ సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ రూపొందించిన రాకెట్‌ విక్రమ్‌-1 నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నారాయణన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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ISRO UPCOMING LAUNCHES
ISRO CHAIRMAN ON UPCOMING PROJECTS
V NARAYANAN ON VIKRAM1
ISRO GAGANYAAN MISSION UPDATE
ISRO TARGETS 7 LAUNCHES

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