ఈ ఏడాది 7 ప్రయోగాలు- రెండు నెలల్లోనే నెక్ట్స్ మిషన్: ఇస్రో ఛైర్మన్
తమ తదుపరి ప్రాజెక్టులను ప్రకటించిన ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్- ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు ప్రయోగాలు చేపట్టడమే తమ లక్ష్యమని వెల్లడి
ISRO (ETV Bharat)
Published : July 18, 2026 at 5:05 PM IST
ISRO Targets 7 Launches : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు ప్రయోగాలను చేపట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ శనివారం ప్రకటించారు. రాబోయే రెండు నెలల్లోగా తదుపరి మిషన్ను ప్రయోగించనున్నామని తెలిపారు. ఇప్పటికే రెండు ఉపగ్రహాల నిర్మాణం పూర్తయిందని పేర్కొన్నారు. మరో 5-6 ఆరు ఉపగ్రహాల నిర్మాణం తుది దశలో ఉందని వెల్లడించారు. దేశంలోనే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ప్రైవేట్ సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ రూపొందించిన రాకెట్ విక్రమ్-1 నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నారాయణన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.