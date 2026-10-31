ఇస్రో ఖాతాలో మరో రికార్డ్- కక్ష్యలోకి మూడో స్వదేశీ అణు గడియారం- ప్రధాని మోదీ హర్షం
ISRO NVS-03 Satellite Launch : ఇస్రో చేపట్టిన జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్18 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఎన్వీఎస్-03 నిర్దేశిత ప్రవేశ కక్ష్యలోకి చేరుకుంది. ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ కావడంపై ప్రధాని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 31, 2026 at 7:26 AM IST
అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ మరో కీలక విజయాన్ని అందుకుంది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) చేపట్టిన జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్18 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఈ రాకెట్ ద్వారా నింగిలోకి పంపిన నావిగేషన్ ఉపగ్రహం ఎన్వీఎస్-03 నిర్దేశిత ప్రవేశ కక్ష్యలోకి చేరుకుంది. నేవిగేషన్ ఉపగ్రహాన్ని నిర్దేశిత భూస్థిర కక్ష్యలోకి చేర్చడంతో శాస్త్రవేత్తలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రయోగం భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో మరో కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.
శుక్రవారం నిర్ణీత సమయం రాత్రి 11.51 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి జీఎస్ఎల్వీ-ఎఫ్18 రాకెట్ నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. దాదాపు 24 గంటల కౌంట్డౌన్ అనంతరం ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు. సుమారు 50 మీటర్ల ఎత్తున్న ఈ రాకెట్, దాదాపు 18 నిమిషాల ప్రయాణం తర్వాత తనలోని ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహాన్ని జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (జీటీఓ)లోకి విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టింది. రాకెట్లోని మూడు దశలూ నిర్దేశించిన విధంగా పనిచేశాయి. ముఖ్యంగా అత్యంత సంక్లిష్టమైన క్రయోజెనిక్ పైదశ కూడా విజయవంతంగా పనిచేయడంతో ఉపగ్రహాన్ని నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి చేర్చడం సాధ్యమైంది.
🚨 Liftoff of GSLV-F18 carrying NVS-03 at 11:51 PM IST from Second Launch Pad, SHAR! ISRO's rescue mission for NavIC is now underway 🚀 #ISRO | #GSLVF18 https://t.co/MizXSaUe4R— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 30, 2026
నాలుగు ఉపగ్రహాలతో మళ్లీ నావిక్ సేవలు
భారత్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసుకున్న ప్రాంతీయ నావిగేషన్ వ్యవస్థ నావిక్కు ఈ ప్రయోగం ఎంతో కీలకం. అమెరికాకు చెందిన జీపీఎస్ తరహాలో పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ, భారత్తో పాటు దేశ సరిహద్దుల నుంచి సుమారు 1,500 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకు నావిగేషన్ సేవలను అందించగలదు. ఇప్పటికే కక్ష్యలో పనిచేస్తున్న మూడు ఉపగ్రహాలకు ఎన్వీఎస్-03 తోడవడంతో మొత్తం నాలుగు ఉపగ్రహాలతో నావిక్ వ్యవస్థ సేవలు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహంలో స్వదేశీ రుబీడియం అణు గడియారాన్ని అమర్చారు. ఉపగ్రహ నావిగేషన్ వ్యవస్థలో కచ్చితమైన సమయ నిర్ధారణ అత్యంత కీలకం. ఈ ఉపగ్రహంలో స్వదేశీ సాంకేతికతతో పాటు విదేశాల నుంచి సేకరించిన అణు గడియారాలనూ వినియోగించారు. ఎల్1, ఎల్5, ఎస్ బ్యాండ్లలో సంకేతాలను ప్రసారం చేసే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. 2,232 కిలోల బరువున్న ఈ ఉపగ్రహం ప్రస్తుతం నిర్దేశిత ప్రవేశ కక్ష్యలోకి చేరింది.
#WATCH | GSLV-F18 rocket successfully injected the NVS-03 satellite in orbit. GSLV-F18/NVS-03 Mission accomplished. ISRO scientists congratulate each other at Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Andhra Pradesh. (Video: ISRO) https://t.co/3haufngqcn— ANI (@ANI) October 30, 2026
రైళ్లు, వాహనాలు, నౌకల ట్రాకింగ్కు ఉపయోగం
ఎన్వీఎస్-03 ఉపగ్రహం అందుబాటులోకి రావడంతో నావిక్ సేవలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి. రైళ్ల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం, రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనాల స్థానాన్ని గుర్తించడం, సముద్రంలో ప్రయాణించే నౌకల కదలికలను ట్రాక్ చేయడం వంటి అనేక పౌర అవసరాలకు ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది. రవాణా రంగంతో పాటు భద్రత, విపత్తుల నిర్వహణ, ఇతర కీలక రంగాల్లోనూ ఉపగ్రహ నావిగేషన్ సేవలకు ప్రాధాన్యం ఉంది. విదేశీ నావిగేషన్ వ్యవస్థలపై ఆధారపడకుండా దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసుకున్న సాంకేతికతను వినియోగించుకోవడం వ్యూహాత్మకంగా భారత్కు ప్రయోజనం చేకూర్చనుంది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ప్రామాణిక సమయాన్ని అమలు చేయాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఒకే దేశం ఒకే సమయం' (One Nation, One Time) ప్రాజెక్టులోనూ నావిక్ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. భారత ప్రామాణిక కాలమానంను మరింత కచ్చితత్వంతో అందించేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంలో ఈ ఉపగ్రహాలు దోహదపడతాయి.
56 రోజుల్లోనే మరో జీఎస్ఎల్వీ ప్రయోగం
ప్రయోగం సక్సెస్ కావడంపై ఇస్రో ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నావిక్ వ్యవస్థ కేవలం దిశానిర్దేశ సేవలకే పరిమితం కాదని, దేశానికి వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో కీలకమైన ఆస్తి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. పొజిషనింగ్, నావిగేషన్, టైమింగ్ సేవలను స్వతంత్రంగా అందించడంలో ఈ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరించారు. ఈ ప్రయోగంలో మరో ప్రత్యేకతను నారాయణన్ వెల్లడించారు. వరుస జీఎస్ఎల్వీ ప్రయోగాల మధ్య కేవలం 56 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉందని తెలిపారు. ఇంత తక్కువ సమయంలో మరో ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం సంస్థ సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తోందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో దాదాపు 80 శాతం బడ్జెట్ను భారతీయ పరిశ్రమలకే కేటాయించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు, పరిశ్రమల భాగస్వాములు, విద్యాసంస్థలకు అభినందనలు తెలిపారు.
VIDEO | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO chief Narayanan says, "With the success of this launch, the NavIC constellation is restored to the minimum operational configuration with four satellites. Already three satellites are successfully working in the orbit..." (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు ప్రధాని అభినందనలు
ఎన్వీఎస్-03 ప్రయోగం విజయవంతం కావడంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నావిక్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఈ ప్రయోగం కీలక ముందడుగని పేర్కొన్నారు. మెరుగైన సామర్థ్యాలతో కూడిన ఎన్వీఎస్-03 కీలక సాంకేతికతల్లో స్వావలంబన లక్ష్యానికి దోహదపడుతుందని తెలిపారు. దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడే నావిగేషన్ సేవలను మరింత పటిష్ఠం చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తల అంకితభావం, ప్రతిభ దేశానికి గర్వకారణమని కొనియాడారు. కేంద్ర శాస్త్ర, సాంకేతిక శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ కూడా ఇస్రో బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు. అంతరిక్ష సాంకేతికతలో భారత్ సాధిస్తున్న పురోగతికి ఈ విజయం నిదర్శనమన్నారు. విక్రమ్ సారాభాయ్, సతీశ్ ధావన్ వంటి అంతరిక్ష రంగ మార్గదర్శకుల కలలను సాకారం చేసే దిశగా దేశం ముందుకు సాగుతోందని పేర్కొన్నారు.
Prime Minister Narendra Modi congratulates ISRO on the successful launch of GSLV-F18 carrying NVS-03 He writes, "This mission marks an important step in strengthening NavIC, our indigenous satellite navigation system. Equipped with enhanced capabilities, NVS-03 will further our pursuit of self-reliance in critical technologies and support navigation services that benefit our people. The dedication and ingenuity of our space scientists continue to make our nation proud."— ANI (@ANI) October 31, 2026