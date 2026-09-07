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ఇస్రో ఒక్కటే అది చేయలేదు- కచ్చితంగా ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం అవసరం: ISRO చీఫ్​ వి.నారాయణన్​

భారత అంతరిక్ష రంగాన్ని విస్తరించడంలో పరిశ్రమల పాత్ర పెరగాలి- ఇస్రో ఒక్కటే అది చేయలేదు- ఇస్రో ఛైర్మన్​ వి.నారాయణన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

ISRO chief V Narayanan
ఇస్రో ఛైర్మన్​ వి.నారాయణన్​ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 2:34 PM IST

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ISRO Chief On India Space Sector : భారత అంతరిక్ష రంగాన్ని విస్తరించేందుకు మన దేశీయ పరిశ్రమలు, స్టార్టప్​లు, విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్యం మరింత పెరగాలని ఇస్రో ఛైర్మన్​ వి.నారాయణన్ పిలుపునిచ్చారు. ఉపగ్రహాలకు, ప్రయోగాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్​ను కేవలం ఇస్రో ఒక్కటే తీర్చలేదు అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. నేడు ప్రైవేటు రంగ భాగస్వామ్యం, సాంకేతిక పురోగతి, ప్రతిష్ఠాత్మక మిషన్లు, అంతర్జాతీయ సహకారంతో కూడిన కొత్త దశలోకి భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమం అడుగుపెడుతోందని వి.నారాయణన్​ పేర్కొన్నారు. బెంగళూరు స్పేస్​ ఎక్స్​పో 2026 (9వ ఎడిషన్​)లో ప్రసంగిస్తూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ప్రస్తుతం అంతరిక్షంలో మనకు సంబంధించిన అసెట్స్​ (ఉపగ్రహాలు) 56 మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ మన అవసరాలు తీర్చేందుకు ఇంకా చాలా ఉపగ్రహాలు కావాల్సి ఉంది. రానున్న 6-7 ఏళ్లలో కనీసం 200 నుంచి 300 ఉపగ్రహాలను తయారు చేసి ప్రయోగించాల్సి ఉంది. ఈ పనిని కేవలం ఇస్రో మాత్రమే చేయలేదు."
- వి.నారాయణన్​, ఇస్రో ఛైర్మన్​

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ISRO CHIEF ON ISRO PRIVATISATION
ISRO CHIEF ON INDIA SPACE SECTOR

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