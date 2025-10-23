ETV Bharat / bharat

మోదీ నాయకత్వంలో ఒక్క ఏడాదిలోనే 200కి పైగా కీలక మైలురాళ్లు : ఇస్రో

చివరి దశకు గగన్​యాన్​ ప్రాజెక్ట్- దాదాపు 85-90 పనులు పూర్తి అయ్యాయని వెల్లడి

ESTIC Conclave 2025
ESTIC Conclave 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 3:48 PM IST

ESTIC Conclave 2025 : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత అంతరిక్ష రంగం 2025లో అద్భుత పురోగతిని సాధించిందని ఇస్రో ఛైర్మన్​ వీ నారాయణన్​ అన్నారు. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే ఏకంగా 200కిపైగా కీలక మైలురాళ్లను అధిగమించామని తెలిపారు. బెంగళూరులో ఎమర్జింగ్​ సైన్స్​, టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్​ కాంక్లెవ్​ 2025 (ESTIC-2025) కర్టన్​ రైజర్​ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. రూ. 400 కోట్లతో మూడో లాంఛ్ ప్యాడ్​ను తమిళనాడులో నిర్మించేందుకు ఆమోదం పొందామని వెల్లడించారు. ప్రయోగాల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు.

"ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 200కి పైగా కీలక మైలురాళ్లను సాధించాం. జనవరి 6న ఆదిత్య ఎల్​ 1 మిషన్​ నుంచి సేకరించిన 10 టెరాబైట్ల సాంకేతిక డేటాను విడుదల చేశాం. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరిలోనే మరికొంత డేటాను రిలీజ్ చేశాం. ఇప్పటి వరకు ఆదిత్య మిషన్​ నుంచి దాదాపు 15 టెరాబైట్ల డేటాను ప్రచురించాం. తొలిసారిగా ఆర్బిట్ డాకింగ్​ ప్రయోగం స్పేడెక్స్​ను జనవరి 16న చేపట్టాం. గంటకు 28,400కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే రెండు ఉపగ్రహాలను డాకింగ్​ చేశాం. ఆల్గారిథమ్స్, కెమెరాలుతో పాటు వివిధ వ్యవస్థలను ఉపయోగించి ఈ రెండు శాటిలైట్లను విజయవంతంగా డాకింగ్ చేశాం. ఫలితంగా ప్రపంచంలోనే స్పేస్​ డాకింగ్ చేసిన నాలుగో దేశంగా భారత్​ రికార్డ్ సృష్టించింది. జనవరి 29న జీఎస్​ఎల్​వీ- ఎఫ్​ 15 మిషన్​ ప్రయోగించాం. ఇది శ్రీహరికోటలోని సతీశ్​ ధావన్​ స్పేస్ సెంటర్​ నుంచి చేసిన వందో ప్రయోగం.

--వీ. నారాయణన్​, ఇస్రో చైర్మన్​

గగన్​యాన్​ ప్రాజెక్ట్​ ప్రస్తుతం చివరి దశకు వచ్చిందని, దాదాపు 85-90 పనులు పూర్తి అయ్యాయని తెలిపారు. వీటిపై ప్రస్తుతం అంతర్గత పరీక్షలు, సాఫ్ట్​వేర్​ పనితీరును పరీశీలిస్తున్నామని చెప్పారు. దీనికంటే ముందుగా మూడు మానవ రహిత మిషన్​లు చేపడతామని వెల్లడించారు. బ్లూబర్డ్​ కమ్యూనికేషన్​ ఉపగ్రహం ఇస్రోకు అందిందని, ప్రయోగానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. దీని లాంఛ్​ తేదీ ప్రధాని మోదీ సరైన సమయంలో ప్రకటిస్తారని, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని గుర్తు చేశారు. చంద్రయాన్​ 4 మిషన్ ప్రయోగానికి సన్నాహా దశలో ఉన్నామని, దీని ద్వారా సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుకుంటామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గగన్​యాన్​, చంద్రయాన్​, బ్లూబర్డ్​ ప్రాజెక్టులు అంతరిక్ష, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగంలో భారత ఆత్మనిర్భరతను చాటుతాయని చెప్పారు.

ESTIC Conclave 2025
ఇస్రో ఛైర్మన్​ వీ నారాయణన్ (ETV Bharat)

శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల వారు ఒకే వేదికపై కలిసేందుకు ESTIC-2025 ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఇస్రో చైర్మన్ నారాయణన్​ అన్నారు. పరస్పరం ఆలోచనలు పంచుకుని కలిసి పని చేస్తూ వచ్చే రెండు దశాబ్దాలకు మన విజన్​ను రెడీ చేయాలని సూచించారు. గగన్​ యాన్, చంద్రయాన్​ లాంటి ప్రాజెక్టులు సాధిచండం కేవలం ఇస్రో ఘనత మాత్రమే కాదని, ఇందులో భారత సాంకేతిక వ్యవస్థ ఉమ్మడి కార్యచరణ, సామర్థ్యం కనిపిస్తుందని తెలిపారు. ESTIC-2025 కార్యక్రమాన్ని శాస్త్ర, సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో స్పేస్​ డిపార్ట్​మెంట్​, ఇన్ఫర్​మేషన్​ టెక్నాలజీ శాఖ, డీఆర్​డీఓ లాంటి సంస్థలు భాగస్వామం అవుతాయి. ఇందులో 40కి పైగా సాంకేతిక స్టార్టప్​ సంస్థలు వారి ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శిస్తారు.

