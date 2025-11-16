ETV Bharat / bharat

ఏకంగా 7 ప్రయోగాలు- చంద్రయాన్ 4 నుంచి గగన్​యాన్ వరకు- ISRO​ ప్లాన్ ఇదే!

చంద్రయాన్​, గగన్​యాన్​పై కీలక అప్డేట్స్​ ఇచ్చిన ఇస్రో ఛైర్మన్​ వి.నారాయణన్​

ISRO Chairman V. Narayanan
ISRO Chairman (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
ISRO Missions Update : ఇస్రో ముందు చంద్రయాన్​-4, గగన్​యాన్​, సొంత అంతరిక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు, ఉపగ్రహాల ప్రయోగాలు సహా అనేక మిషన్లతో కూడిన భారీ ప్రణాళిక ఉందని ఆ సంస్థ ఛైర్మన్​ వి.నారాయణన్​ తెలిపారు. ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్​లో చేపట్టే ప్రయోగాల గురించి వివరించారు. ప్రస్తుతం ఇస్లో ఆ మిషన్లతో అత్యంత బిజీగా మారిందని చెప్పారు.

ఏకంగా 7 ప్రయోగాలు
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోపు 7 ప్రయోగాలు చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నట్లు వి.నారాయణన్​ తెలిపారు. వీటిలో పీఎస్​ఎల్​వీ, గగన్​యాన్​ మిషన్లతో పాటు ఓ వాణిజ్య కమ్యునికేషన్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం కూడా ఉందని చెప్పారు. అంతేకాదు పూర్తిగా దేశీయంగా తయారు చేసిన పీఎస్​ఎల్​వీ ప్రయోగం కూడా ఇందులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

చంద్రయాన్​-4
కేంద్ర ప్రభుత్వం చంద్రయాన్​-4 మిషన్​కు ఆమోదం తెలిపిందని ఇస్రో చీఫ్ వి.నారాయణన్​ తెలిపారు. 2028 నాటికి చంద్రుడి నుంచి మట్టి నమూనాలను సేకరించి ఈ భూమిపైకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఇది పనిచేస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం రష్యా, అమెరికా, చైనాలకు మాత్రమే చంద్రుని నుంచి నమూనాలు సేకరించే టెక్నాలజీ ఉంది. అందుకే ఇస్రో సొంతంగా చంద్రుని నుంచి మట్టి నమూనాలు సేకరించే క్లిష్టమైన టెక్నాలజీని సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది.

సొంత అంతరిక్ష కేంద్రం
2023 నాటికి భారత్​ సొంత అంతరిక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే దీని నిర్మాణ పనులు మొదలు అయ్యాయని తెలిపారు. 2028 నాటికి 5 మాడ్యూల్స్​ను కక్ష్యలో ఉంచుతామని చెప్పారు. ఇదే జరిగితే అంతరిక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేసుకున్న మూడో దేశంగా భారత్ అవతరిస్తుంది.

జపాన్ అంతరిక్ష సంస్థ (జేఏఎక్స్​ఏ)తో కలిసి చేపట్టిన లూపెక్స్ మిషన్​ కూడా తమ ప్రణాళికలో ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. చంద్రుడి దక్షిణ ధృవంలోని మంచును అధ్యయనం చేయడమే ఈ ప్రయోగ ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఇకపై మిషన్ల డిమాండ్​కు అనుగుణంగా, వచ్చే మూడేళ్లలో వ్యోమనౌకల వార్షిక ఉత్పత్తిని 3 రెట్లు పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు.

గగన్​యాన్ టైమ్​లైన్​
గగన్​యాన్ మిషన్​పై నెలకొన్న సందేహాలపై ఇస్రో ఛైర్మన్​ స్పష్టత ఇచ్చారు. మానవ సహిత గగన్​యాన్ మిషన్​ ముందు అనుకున్నట్లుగానే 2027 నాటికి చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. కేవలం మానవ రహిత గగన్​యాన్​ ప్రయోగం గడువు మాత్రమే కాస్త మారిందని పేర్కొన్నారు. భారత వ్యోమగాములతో చేపట్టే తొలియాత్రకు ముందు 3 మానవ రహిత టెస్టింగ్​ మిషన్లు జరుగుతాయన్నారు. మన వ్యోమగాములను చంద్రుడిపైకి పంపి, తిరిగి సురక్షితంగా భూమికి తీసుకువచ్చే మిషన్​ను 2024 నాటికి సాకారం చేయాలని ప్రధాని మోదీ సూచించినట్లు వి.నారాయణన్​ పేర్కొన్నారు.

ఇండియన్ స్పేస్ ఎకానమీ సంగతేంటి?
ప్రస్తుతం ఇండియన్​ స్పేస్ ఎకానమీ విలువ 8.2 బిలియన్ డాలర్లు. కానీ ప్రపంచ స్పేస్ ఎకానమీలో భారత్ వాటా కేవలం 2% వరకు మాత్రమే ఉంది. అందుకే దీనిని 2030 నాటికి 8%కి పెంచాలని ఇస్రో భావిస్తోంది. కాగా, 2033 నాటికి భారత్ స్పేస్​ ఎకానమీ 44 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని ఓ అంచనా. అయితే ప్రస్తుతం 630 బిలియన్​ డాలర్లుగా ప్రపంచ అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ, 2023 నాటికి 1. ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని ఇస్రో చీఫ్ అంచనా వేశారు.

'భారతదేశం విషయానికి వస్తే, 2020లో అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం బాగా పెరిగింది. కొన్నేళ్ల క్రితం దేశంలో కేవలం 3 స్టార్టప్​లు ఉండగా, ఇప్పుడు ఏకంగా 450 స్టార్టప్​లు పుట్టుకొచ్చాయి. అందులో 330 స్టార్టప్​లు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయి' అని ఇస్రో ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్​ తెలిపారు.

