ప్రధాని మోదీకి ఫోన్ చేసిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని- ఇరుదేశాల పురోగతిపై చర్చ
ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతంపై చర్చలు- పశ్చిమాసియాలోని పరిణామాలపై ఆరా
Published : August 6, 2026 at 8:26 PM IST
Netanyahu Call PM Modi : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నడుమ ఒక కీలక పరిణామం జరిగింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు. పశ్చిమాసియాలోని ప్రస్తుత పరిణామాలపై నెతన్యాహుతో మోదీతో చర్చించారు. మోదీకి ఫోన్ చేసిన నెతన్యాహు ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసేలా చర్చలు జరిపారు. భారత్- ఇజ్రాయెల్ ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో సాధించిన స్థిరమైన ప్రగతిని నేతలు సమీక్షించారు.
రెండు దేశాల పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం వివిధ రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు పునరుద్ఘాటించారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు నుంచి తనకు ఫోన్కాల్ వచ్చినట్లు మోదీ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఆ కాల్ సంభాషణలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధించిన పురోగతిపై సమీక్షించామని తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై అభిప్రాయాలను పంచుకున్నామని చెప్పారు.
కాగా, భారత్, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు పలు కీలక రంగాల్లో తమ సహకారాన్ని విస్తరిస్తూనే వస్తున్నాయి. ఇటీవల జూలై ప్రారంభంలో, ఇరు దేశాలు ప్రతిపాదిత స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) కోసం రెండో విడత చర్చలను ముగించాయి. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో పరస్పర సమగ్రమైన ఒప్పందాన్ని త్వరగా ముగించే దిశగా కృషి చేస్తామని పునరుద్ఘాటించాయి. పశ్చిమాసియాలో సంఘర్షణ ఉన్నప్పటికీ భారత్-ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు అద్భుతమైన పథంలో కొనసాగుతున్నాయని భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ కొద్దిరోజుల క్రితం పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో సంఘర్షణ ఉన్నప్పటికీ, రక్షణ, మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక, వాణిజ్య రంగాల్లో భారత్తో విస్తరిస్తున్న సహకారమే ఈ పథానికి కారణమని అజార్ పేర్కొన్నారు. గత మూడేళ్లుగా ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం బలోపేతం అవుతూనే ఉందని, ఇరు దేశాలు పలు రంగాల్లో తమ సంబంధాలను మరింతగా పెంచుకుంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
PM Narendra Modi tweets, "Received a phone call from Prime Minister Benjamin Netanyahu. We reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership which continues to grow from strength-to-strength.— ANI (@ANI) August 6, 2026
We also exchanged views on the current situation… https://t.co/5E4x3HZy8H pic.twitter.com/fcSb40mBwJ
భారత్-ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఇటీవలి కాలంలో అత్యున్నత స్థాయి ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా రూపాంతరం చెందాయి. 1950లో భారతదేశం ఇజ్రాయెల్ను గుర్తించినప్పటికీ, 1992లోనే ఇరు దేశాల మధ్య పూర్తి స్థాయి దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. నాటి నుండి నేటి వరకు రక్షణ, సాంకేతికత, వ్యవసాయ రంగాల్లో ఈ బంధం విపరీతంగా బలపడింది. 2026 ఫిబ్రవరి 25-26 తేదీలలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇజ్రాయెల్లో అధికారిక పర్యటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు దేశాల బంధాన్ని శాంతి, ఆవిష్కరణలు, శ్రేయస్సు కోసం ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థాయికి పెంచారు. ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మాట్లాడుతూ, ప్రపంచంలో తమకున్న అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులలో ప్రధాని మోదీ ఒకరని కొనియాడారు. అంతర్జాతీయంగా ఇజ్రాయెల్కు భారత్ అందిస్తున్న మద్దతు ఎంతో విలువైనదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రెచ్చిపోయిన హూతీ తిరుగుబాటుదారులు
మరోవైపు, యెమెన్లో హూతీ తిరుగుబాటుదారులు మరోసారి రెచ్చిపోయారు. యెమెన్లోని సైనిక శిబిరాలపై హూతీ రెబల్స్ భారీ దాడులకు తెగబడ్డారు. ఈ దాడుల్లో 30 మంది జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 50 మందిపైగా సైనికులు గాయపడ్డారు. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన యెమెన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఎమర్జెన్సీ ఫోర్సెస్ సైనిక శిబిరాలపై రాకెట్లు, డ్రోన్లతో హూతీలు దాడులు చేశారు. మారిబ్, హద్రమౌత్ గవర్నరేట్లలో ఉన్న సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిపారు. తమ సైనిక శిబిరాలపై జరిగిన ఈ దాడుల వల్ల భారీగా ప్రాణనష్టంతో పాటు ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని ఎమర్జెన్సీ ఫోర్సెస్ అధికారిక ప్రకటనలో ధ్రువీకరించాయి.
ప్రధాని మోదీ ఫారిన్ టూర్ల ఖర్చు రూ.550 కోట్లు- రూ.30 లక్షల కోట్లపైగా ఎఫ్డీఐలు రాక!
'అసలు భారత చట్టాలు పాటిస్తున్నారా లేదా?'- మోదీ పోస్ట్ తొలగింపుపై మెటాపై మరోసారి కేంద్రం ప్రశ్నలు!