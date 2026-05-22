ఇజ్రాయెల్ పద్ధతిలో మామిడి సాగు- తల్లి పేరుతోనే ఆయుర్వేద వైద్యుడి బ్రాండ్- ఏడాదికి రూ.30లక్షల టర్నోవర్

కొత్త పద్ధతిలో మామిడిని పండిస్తున్న ఆయుర్వేద వైద్యుడు- ఒక్కో బాక్సు రూ. 350 నుంచి రూ. 700 మధ్య ఉన్న ధర- ఉదయం వైద్యం చేస్తూ, మధ్యాహ్నం మామిడి సాగు

Published : May 22, 2026 at 11:07 AM IST

Israeli Style Mango Farming By Doctor : ఒక ఆయుర్వేద వైద్యుడు వ్యవసాయంపై తనకున్న అభిరుచిని లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మార్చాలనుకున్నాడు. దాని కోసం ఇజ్రాయెల్ మామిడి సాగు విధానాలను అనుసరించాడు. అలాగే ఆధునిక ఉద్యానవన పద్ధతులను సహజ వ్యవసాయ పద్ధతులతో మేళవించి, గొప్ప పంటను సాధించాడు. అంతే కాకుండా తన తల్లి పేరు మీద ఏకంగా ఒక మామిడి బ్రాండ్‌ను కూడా సృష్టించాడు. అసలు ఇంతకీ ఎవరా వైద్యుడు? ఆ మామిడి బ్రాండ్‌ ఏంటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

చాలామంది వైద్యులు తమ జీవితాలను ఆసుపత్రులు, క్లినిక్‌లలో గడుపుతుండగా, కర్ణాటకలోని బెళగావికు చెందిన డాక్టర్ సమీర్ నాయక్ మాత్రం ఓ వినూత్న మామిడి సాగు ద్వారా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. ఆయన నాలుగు ఎకరాల భూమిలో ఇజ్రాయెల్ వ్యవసాయ పద్ధతులను ఉపయోగించి కేసర్ మామిడి పండ్లను పండిస్తున్నారు. అలా ఈ సీజన్‌లో దాదాపు 30 టన్నుల దిగుబడిని ఆశిస్తున్నారు. అలాగే ఈ పండ్లను ఆయన సొంత బ్రాండ్‌తో ప్యాక్ చేసి అమ్ముతున్నారు. వాటి ఒక్కో బాక్సు ధర రూ. 350 నుంచి రూ. 700 మధ్య ఉంది.

సంచితో కప్పి ఉంచిన మామిడి పండ్లు (ETV Bharat)

ఇజ్రాయెల్ వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగు
ఆయుర్వేదంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ, పీహెచ్‌డీ పట్టాలు పొందిన డాక్టర్ సమీర్​, గత 28 సంవత్సరాలుగా వైద్యం వృత్తిలో ఉన్నారు. ఆయన చిక్కోడి తాలూకాలోని సదల్గాకు చెందిన ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. దాంతో ఆయన వ్యవసాయంలో ఏదైనా విభిన్నంగా చేయాలని కోరుకునేవారు. ఈ కోరికే మామిడి సాగులోకి ప్రవేశించింది. దానికోసం ముందుగా ఇజ్రాయెల్ వ్యవసాయ పద్ధతులను వివరంగా అధ్యయనం చేయాలని అనుకున్నారు. అలా డాక్టర్​ సమీర్​​ యూట్యూబ్​ ద్వారా ఇలాంటి వ్యవసాయం చేస్తున్న మహారాష్ట్రాలోని కొన్ని పొలాలను సందర్శించడం ప్రారంభించారు. క్రమంగా అక్కడి వ్యవసాయ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకున్నారు. వారి ఫలితాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది, బెళగావిలో ఆ వ్యవస్థను పునఃసృష్టించి విజయం సాధించారు.

మామిడి తోటలో డాక్టర్ సమీర్ నాయక్ (ETV Bharat)

4 ఎకరాల భూమిలో 2,800 కేసర్ మామిడి మొక్కలు
2019లో, సమీర్​ బెళగావిలోని నందిహళ్లి గ్రామంలో 5.5 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసారు. అనంతరం హిడ్కల్ డ్యామ్ సమీపంలోని ఉద్యానవన కేంద్రం నుంచి సేకరించిన 2,800 కేసర్ మామిడి మొక్కలను నాలుగు ఎకరాల్లో నాటారు. ఇప్పుడు ఆ తోట ఏడేళ్లు పూర్తి చేసుకుని, నాలుగో పంట కాలం కొనసాగుతోంది. సాంప్రదాయ మామిడి సాగులో సాధారణంగా ఎకరానికి 35 నుంచి 40 చెట్లను మాత్రమే నాటుతారని, దిగుబడి కోసం రైతులు ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాలు వేచి ఉండాల్సి వస్తుందని డాక్టర్ సమీర్​ ఈటీవీ భారత్‌కు తెలిపారు. "ఇజ్రాయెల్ పద్ధతితో, చెట్లు మూడు సంవత్సరాలలోపే ఫలించడం ప్రారంభిస్తాయి. మేం మొక్కల మధ్య ఏడు అడుగుల దూరం, వరుసల మధ్య 12 అడుగుల దూరంతో ఎకరానికి 700 మొక్కలను నాటాం. దిగుబడి ఏటా రెట్టింపు అవుతోంది" అని సమీర్​ అన్నారు. కేసర్ మామిడికాయలు రుచికరంగా ఉంటాయని, మార్కెట్లో వాటికి మంచి డిమాండ్ ఉందని కూడా తెలిపారు.

కార్మికులతో పాటు మామిడి కాయలను ప్యాకింగ్​ చేస్తున్న డాక్టర్ సమీర్​ (ETV Bharat)

తల్లి పేరే ఆ మామిడికి బ్రాండ్​
అలా డాక్టర్ సమీర్​ నాయక్ తన తల్లి పేరు మీద 'వైశాలి ఫార్మ్ కేసర్ మామిడి' అనే బ్రాండ్‌తో తన పంటను పంపిణీ చేస్తున్నారు. అలాగే వినియోగదారుల నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చిందని, చాలా మంది నేరుగా వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వచ్చి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. "గత సంవత్సరం మేం యూరప్, గల్ఫ్ దేశాలకు పండ్లను రవాణా చేసిన ఎగుమతిదారులకు కూడా వాటిని సరఫరా చేశాం. అయితే, పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితి కారణంగా, ఈ సీజన్‌లో ఎగుమతులు కష్టంగా మారాయి. అందుకే ఈ సంవత్సరం మేం మా స్వంత మార్కెటింగ్ నెట్‌వర్క్‌ను ప్రారంభించాం" అని ఆయన వివరించారు. అదనంగా ఉన్న మామిడి పండ్లను గుజ్జుగా మార్చి, పాడవకుండా రెండు సంవత్సరాల వరకు సహజంగా నిల్వ చేయడానికి కూడా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

మామిడి తోటలో డాక్టర్ సమీర్ నాయక్ (ETV Bharat)

'ఈ పండ్లకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు'
సాగు పద్ధతులను వివరిస్తూ, పండ్లు సహజంగా పండే వరకు వాటిని కోయమని సమీర్​ అన్నారు. మామిడి పండు సుమారు 90 గ్రాముల పరిమాణానికి చేరుకున్న తర్వాత, ప్రతి పండును ఒక సంచితో కప్పుతారు. 50 నుంచి 55 రోజుల తర్వాత, పండ్లు కోతకు సిద్ధమవుతాయి. "చాలా మంది పచ్చి మామిడికాయలను కోసి, వాటిని త్వరగా పండించడానికి రసాయనాలను ఉపయోగిస్తారు. కానీ అది మా పద్ధతి కాదు. మేం పండ్లను చెట్టు మీద సహజంగా పండనిస్తాం. కేవలం చూడటానికి అందంగా ఉంటే సరిపోదు. పండు రుచిగా ఉండాలి, ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగించకూడదు" అని ఆయన అన్నారు. అలాగే ఒక వైద్యుడిగా రసాయనాలతో పండించిన మామిడి పండ్లను తిన్న తర్వాత కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు, అసౌకర్యం వంటి ఫిర్యాదులను ఆయన తరచుగా రోగుల నుంచి వింటుంటారని తెలిపారు. "మా పొలంలో పండించిన మామిడి పండ్లు తినే వారికి అలాంటి సమస్యలు ఉండవు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

95% వ్యవసాయం సేంద్రియ పద్ధతుల్లోనే
పండ్ల తోటలో దాదాపు 95% వ్యవసాయం సేంద్రియ పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది. డాక్టర్ నాయక్ ఏడు ఆవులను పెంచుతూ, సేంద్రియ ఎరువును తయారు చేయడానికి ఆవు పేడతో పాటు వ్యవసాయ వ్యర్థాలను కూడా ఉపయోగిస్తారని అన్నారు. అవసరమైతే కేవలం 5% రసాయనాలను మాత్రమే వాడతారని చెప్పారు. నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం వల్ల పండ్ల తోటలో వ్యాధులను నివారించవచ్చని, పూత కూడా మెరుగుపడిందని ఆయన అన్నారు. ప్రతి మామిడి పండుకు రక్షణ సంచులను ఉపయోగించడం ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రం ప్రత్యేకతలలో ఒకటని తెలిపారు. ఈ సంచులు పండ్లను సూర్యరశ్మి, వేడి, వర్షం, కీటకాలు, పక్షులు, సూక్ష్మజీవుల సంక్రమణల నుంచి కాపాడటమే కాకుండా, వాటి రంగు, రుచి, నాణ్యతను కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. మేం ఒక్కోటి రూ. 1.90 చొప్పున పర్యావరణ అనుకూల సంచులను దిగుమతి చేసుకున్నాం. అవి పురుగుమందులు, శిలీంధ్రనాశకాల అవసరాన్ని తగ్గించి, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించడంలో సహాయపడతాయి.

"వ్యవసాయాన్ని ఒక వ్యాపారంగా కాకుండా అభిరుచిగా భావిస్తాను. కొనుగోలు చేసిన సమయంలో ఆ భూమి ఎగుడుదిగుడుగా, రాతిమయంగా ఉండేది. కానీ మేమంతా ఆ భూమిని చదును చేసి, ఒక ఆదర్శవంతమైన పండ్ల తోటగా సృష్టించాం. అందుకు చాలా కష్టపడ్డాం కూడా. ఈ ప్రదేశం నాకు శాంతిని, స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్‌ను, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శించడం స్వర్గంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు అనిపిస్తుంది "
- డాక్టర్ సమీర్​ నాయక్

ఏడాదికి రూ. 30 లక్షల టర్నోవర్
సమీర్​ మామిడి పండ్లతో పాటు జామ, పనస పండ్లను కూడా పండిస్తారు. ఈ సంవత్సరం మామిడి అమ్మకాల ద్వారా సుమారు రూ. 30 లక్షల టర్నోవర్ వస్తుందని ఆయన అంచనా వేస్తుండగా, సాగుపై అయ్యే ఖర్చు సుమారు రూ. 8 లక్షలుగా ఉంది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అవలంబించడం, వ్యవసాయం గురించి విభిన్నంగా ఆలోచించడం ద్వారా రైతులు అధిక లాభాలు పొందగలరని ఆయన నమ్ముతున్నారు. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో బిందు సేద్య వ్యవస్థ, ఒక చెరువు, బోర్‌వెల్ సౌకర్యాలు, స్వయంగా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసుకునే సౌరశక్తితో నడిచే మోటార్ పంపు సెట్ ఉన్నాయి. రైతులు, విద్యార్థులు ఈ నమూనాను అధ్యయనం చేయడానికి తరచుగా ఈ పండ్ల తోటను సందర్శిస్తుంటారు.

ఉదయం వైద్యం- మధ్యాహ్నం సేధ్యం
డాక్టర్​ సమీర్​ నాయక్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు తన క్లినిక్‌లో రోగులకు చికిత్స అందించి, మధ్యాహ్నం వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్తారు. ఆయన ముగ్గురు నమ్మకమైన కార్మికులను నియమించుకున్నారు. పని ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో అదనపు కూలీలను నియమించుకుంటారు. వ్యవసాయ కార్మికుడు అబ్బు దేవరాయి మాట్లాడుతూ, తమ బృందం సేంద్రియ ఎరువులు, ఆవు మూత్రంతో బిందు సేద్యం చేస్తూ, చెట్లను క్రమం తప్పకుండా కత్తిరిస్తూ పండ్ల తోటను జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తుందని చెప్పారు. ఇక్కడ పండించే మామిడి పండ్లు చాలా రుచిగా ఉంటాయని అన్నారు. చాలా మంది పండ్లను కొనడమే కాకుండా, సాగు పద్ధతులను చూడటానికి తోటను కూడా సందర్శిస్తారని ఆయన తెలిపారు.

వ్యవసాయ చెరువు నిర్మాణానికి రాయితీలు
రాష్ట్ర ఉద్యానవన శాఖ డాక్టర్ నాయక్​కు తన మద్దతు అందించిందని అన్నారు. "మామిడి సంతల్లో పండ్లు అమ్ముకోవడానికి అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు, బిందు సేద్యానికి, వ్యవసాయ చెరువు నిర్మాణానికి రాయితీలు అందించింది. తోటల నిర్వహణపై అధికారులు నాకు ఎప్పటికప్పుడు మార్గదర్శనం కూడా చేశారు" అని ఆయన తెలిపారు. బెళగావిలోని ఉద్యానవన శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ మహంతేశ్​ మురగోడ్, డాక్టర్ నాయక్ కృషిని ప్రశంసిస్తూ, ఆయన అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఎగుమతి నాణ్యత గల కేసర్ మామిడి పండ్లను పండిస్తున్నారని అన్నారు. "ఒక ఆయుర్వేద వైద్యుడు ఉద్యానవన రంగంలో విజయం సాధించడం స్ఫూర్తిదాయకం. మా శాఖ అన్ని అవసరమైన సహాయ సహకారాలు, సౌకర్యాలను అందించింది. ఇతర రైతులు కూడా ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకుని విజయవంతమైన మామిడి రైతులుగా ఎదగాలి" అని ఆయన అన్నారు.

