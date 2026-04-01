భారత్కు ఇజ్రాయెల్ లైట్మెషిన్ గన్స్- మేక్ ఇన్ ఇండియాతో సాంకేతికత బదిలీ
భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య 41,000 తుపాకులకు కుదిరిన భారీ ఒప్పందం- తొలివిడతలో భాగంగా గత వారాంతరంలో భారత్కు చేరుకున్న 2,000 LMG ఆయుధాలు
Published : April 1, 2026 at 7:44 PM IST
Israel India Weapons Deal : భారత్- ఇజ్రాయెల్ రక్షణ ఒప్పందాలు సజావుగా సాగుతున్నాయి. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'లో భాగంగా ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ ఆయుధాల తయారీ సంస్థ తేలికపాటి మెషిన్ గన్ (LMG)లను భారత్కు సరఫరా చేసింది. భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య 41,000 తుపాకులకు సంబంధించి భారీ ఓప్పందం కుదిరింది. అయితే, తొలివిడతలో భాగంగా గత వారాంతరంలో 2,000 NEGEV 7.62x51 LMG ఆయుధాలను భారత్కు అందించింది. అదనంగా మరో 4,000 యూనిట్లను ఈ ఏడాది చివర్లో అందించనున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ వెపన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (IWI) ఒక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది.
PLR సిస్టమ్స్ ద్వారా సరఫరా
అయితే, ఈ ఆయుధాలను అదానీ గ్రూప్, IWIల సంయుక్త సంస్థ అయిన PLR సిస్టమ్స్ ద్వారా ఈ సరఫరా జరిగింది. ఇవి భారత్లో ప్రైవేట్ రంగంలో చిన్న ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని తయారుచేస్తున్న తొలి సంస్థగా పీఎల్ఆర్ సిస్టమ్స్ గుర్తింపు పొందింది. టెక్నాలజీ బదిలీ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తవడంతో, దేశీయంగా తయారీ చేపట్టడం సాధ్యమైందని సంస్థ పేర్కొంది.
ఎల్ఎంజీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే!
నెగెవ్ 7.62 ఎల్ఎంజీ ప్రత్యేకతల విషయానికి వస్తే, అత్యంత తేలికైన మెషీన్ గన్స్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. కఠిన పరిస్థితుల్లో కూడా అత్యంత కచ్చితత్వంతో పనిచేసేలా దీన్ని రూపొందించారు. ఈ ఆయుధాన్ని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (ఐడీఎఫ్) ఇప్పటికే ఉపయోగిస్తున్నాయి. అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాన్ని చేరుకునే సామర్థ్యం వీటికి ఉంది. ఈ ఎల్ఎంజీకి సెమీ-ఆటోమేటిక్, ఫుల్-ఆటోమేటిక్ అనే రెండు రకాల విధానాలు ఉన్నాయి. అవసరాన్ని బట్టి భూమిపై మాత్రమే కాకుండా హెలికాప్టర్లు, వాహనాలు, నౌకలపై కూడా అమర్చే సౌకర్యం కల్పించారు.
కచ్చితమైన లక్ష్యంతో టార్గెట్ ఛేదన!
ఇది సైనిక చర్యల్లో విస్తృత వినియోగాన్ని అందిస్తుంది. దీని తేలికపాటి డిజైన్, అలాగే 7.62 మిల్లీమీటర్ గుండు సామర్థ్యం కారణంగా బలమైన కవర్ను కూడా ఛేదించే శక్తి దీనికి ఉంది. దీంతో పట్టణ యుద్ధ పరిస్థితుల్లో, ముఖ్యమైన ఆపరేషన్లలో ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. తక్కువ వెలుతురు పరిస్థితుల్లో కూడా కచ్చితమైన లక్ష్య సాధన కోసం పికాటిన్నీ రైల్స్, ట్రిటియం నైట్ సైట్స్ను ఇందులో అమర్చారు. అయితే, నాటో ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ ఆయుధాలను రూపొందించారు. ఈ ఆయుధం దీర్ఘకాలిక వినియోగానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదనంగా కంప్యూటరైజ్డ్ వెపన్ సిస్టమ్తో అనుసంధానం చేసే సౌకర్యం ఉండటం వల్ల ఎంత ఒత్తిడిలోనైనా లక్ష్యాలను కచ్చితంగా చేధించగలదు.
కాగా, భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య రక్షణ రంగంలో భాగస్వామ్యం రోజురోజుకు విస్తరిస్తోంది. పీఎల్ఆర్ సిస్టమ్స్ ఇప్పటికే 1,70,000 క్లోజ్ క్వార్టర్ బ్యాటిల్ (సీక్యూబీ) కార్బైన్ల సరఫరా చేసేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అందులో తొలి విడతగా 18,000 కార్బైన్లను ఈ ఏడాది సరఫరా చేయనుంది. గత సంవత్సరం నవంబర్లో భారత్, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు రక్షణ, పారిశ్రామిక, సాంకేతిక రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంచుకునేందుకు కీలక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఆధునిక సాంకేతికత పంచుకోవడం, సంయుక్త అభివృద్ధి, ఉత్పత్తికి మార్గం సుగమమైంది.
ఫిబ్రవరిలో ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించిన మోదీ
భారత్ ప్రధాని మోదీ ఫిబ్రవరిలో ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో భేటీ అయ్యారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ), క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, సెమీ కండక్టర్లు, బయో టెక్నాలజీ, క్లీన్ ఎనర్జీ వంటి టెక్నాలజీలలో ఇరుదేశాల భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తామన్నారు. భవిష్యత్ వ్యవసాయ అవసరాలను తీర్చగల కొత్త టెక్నాలజీలనూ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. భారత్, ఇజ్రాయెల్లలో విలేజెస్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లను క్రియేట్ చేయడంపైనా ఫోకస్ పెడతామని చెప్పారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా రక్షణ రంగంలోనూ ఇరుదేశాలు సహకరించుకుంటున్నాయని తెలిపారు.
