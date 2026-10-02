ఎలాంటి డౌట్ లేదు- ఇది పక్కాగా ఉగ్రదాడే : ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనపై ఇజ్రాయెల్
ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో జరిగిన ఘటనను ఉగ్రదాడిగా అభివర్ణించిన ఇజ్రాయెల్- అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదన్న ముంబయిలోని ఇజ్రాయెల్ కాన్సుల్ జనరల్ యానివ్- ఫ్లైదుబాయ్ హీరో స్మిత్ మచ్చర్పై ప్రశంసలు
Published : October 2, 2026 at 3:54 PM IST
Israel on Flydubai Incident : దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నించిన ఘటనను స్పష్టమైన ఉగ్రదాడిగా అభివర్ణించింది ఇజ్రాయెల్. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదని ముంబయిలోని ఇజ్రాయెల్ కాన్సుల్ జనరల్ యానివ్ రెవాచ్ అన్నారు. ఈ ఘర్షణను విమాన సిబ్బంది మధ్య జరిగిన సాధారణ వివాదంగా చిత్రీకరించడానికి కొన్ని అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు చేసిన ప్రయత్నాలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. అలాగే ఫ్లైదుబాయ్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్పై ప్రశంసలు కురిపించారు.
'దీన్ని పైలట్ల మధ్య జరిగిన గొడవగా చిత్రీకరించొద్దు'
"ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నించిన ఘటన కచ్చితంగా ఒక ఉగ్రవాద దాడే. దీనిపై ఎలాంటి సందేహం లేదా మరో ప్రశ్న లేదు. ఇజ్రాయెల్, ఆ దేశ ప్రజల తరపున కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఆయన ప్రదర్శించిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలను గౌరవించాలనుకుంటున్నాం. అందుకే మచ్చర్కు వ్యక్తిగతంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు మేము ఈ రోజు ఒక ప్రజా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నాం. ఇక ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో జరిగిన ఘటనను అంతర్జాతీయ మీడియా, పాశ్చాత్య మీడియా సంస్థలు ఎంతలా వక్రీకరించాయో మనం చూశాం. దాడి చేసిన వ్యక్తి ఒక ముస్లిం అని మనం మర్చిపోకూడదు. అతను కేవలం దాడి చేసిన వ్యక్తి మాత్రమే కాదు, ఒక ఉగ్రవాది కూడా. దీనిని ఒక భారతీయ, ఒమన్ పైలట్ మధ్య జరిగిన గొడవగా చిత్రీకరించడానికి మీడియా ప్రయత్నించొద్దు. అది వాస్తవం కాదు. ఉగ్రవాదాన్ని దాని అసలు పేరుతోనే పిలవాలి." అని యానివ్ రెవాచ్ పేర్కొన్నారు.