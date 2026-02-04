పడవపై దర్గా, చుట్టూ నీళ్లు- ఎక్కడుంది? ఎలా నిర్మించారు? ఆసక్తికర ఫ్లాష్బ్యాక్
వినూత్నంగా పడవ ఆకారంలో దర్గా- బిహార్లోని కాంటీలో హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ మజార్- కోఠియా షరీఫ్ మజార్ పేరుతో ఫేమస్
Mazar On A Boat : పడవపై ఉన్న దర్గా గురించి మీకు తెలుసా? దాదాపు 300 అడుగుల పొడవు, 200 అడుగుల వెడల్పు కలిగిన ఈ పడవ ఆకారపు దర్గా ఉర్సు వేడుకలు త్వరలోనే జరగబోతున్నాయి. ఈ దర్గాలోకి అడుగుపెట్టే ప్రతీ భక్తుడి పాదాలు వాటంతట అవే, చుట్టూ ఉన్న నీళ్లు తాకి శుభ్రం అయిపోతుంటాయి. బిహార్, అసోం, ఒడిశా, బంగాల్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, నేపాల్ సహా చాలా ప్రాంతాల నుంచి ఈ దర్గా ఉర్సుకు భక్తులు వస్తుంటారు. ఇంతకీ ఈ వినూత్న ఆకారపు దర్గా ఎక్కడుంది? దీన్ని పడవ ఆకారంలోనే ఎందుకు నిర్మించారు? ఇలా నిర్మించాలనే ఐడియా ఒక డాక్టరుకు ఎలా వచ్చింది? దర్గాతో ముడిపడిన చరిత్ర ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అందుకే పడవ ఆకారంలో దర్గా!
పడవ ఆకారంలోని దర్గాను చూడాలంటే మనం బిహార్ రాష్ట్రంలోని ముజఫర్పుర్ జిల్లా కాంటీ పట్టణానికి వెళ్లాలి. ఈ దర్గా పరిధిలోనే హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ సమాధి (మజార్) ఉంది. హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ కాలం నాటికి కాంటీ పట్టణం ఒక ద్వీపంలా ఉండేదని స్థానికుడు జావేద్ వార్సీ తెలిపారు. ఇప్పుడున్న దర్గాకు ఎదురుగానే హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ ఇల్లు ఉండేదన్నారు. ఇస్లాం మత ప్రచారం కోసం తన శిష్యులు, ప్రజలను కలవడానికి హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ పడవలోనే పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వచ్చేవారని పేర్కొన్నారు. అందుకే 1968లో హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ కన్నుమూశాక, ఆయన శిష్యులు పడవ ఆకారంలో దర్గాను నిర్మించారని జావేద్ వార్సీ చెప్పారు. నాటి నుంచే ఈ దర్గాలో ఏటా రెండు రోజుల పాటు ఉర్సు వేడుకలు జరుగుతున్నాయన్నారు.
ఒక డాక్టర్ ఆర్కిటెక్ట్లా ఆలోచించి నిర్మించారు!
"ఈ దర్గాను పడవ ఆకారంలో నిర్మించింది మా నాన్నే. మా నాన్న పేరు డాక్టర్ మహ్మద్ అతుల్మా అతుల. హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ కీలక అనుచరుల్లో మా నాన్న కూడా ఒకరు. మా నాన్న వైద్యుడు అయినప్పటికీ ఒక ఆర్కిటెక్ట్లా ఆలోచించి పడవ ఆకారంలో అద్భుతంగా దర్గాను నిర్మించారు. వాస్తవానికి మా నాన్నకు ఈవిషయంలో ఆధ్యాత్మికంగా మార్గదర్శనం చేసింది హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీయే. కొన్ని నెలల తరబడి రోజూ రాత్రిపూట ఈ దర్గా నిర్మాణం ప్లాన్ గురించి, ఆకారం గురించి మా నాన్న సీరియస్గా రాస్తూ కూర్చునే వారు. పగటిపూట దగ్గరుండి మరీ దర్గా నిర్మాణ పనులను మా నాన్న పర్యవేక్షించే వారు’. ఇప్పటికీ దర్గాలో నిర్మాణ, అభివృద్ధి పనులు ఏటా జరుగుతుంటాయి. కానీ దాని అసలు నిర్మాణం, గుర్తింపును భద్రంగా కాపాడుకుంటాం" అని కాంటీ పట్టణానికి చెందిన గులాం జిలానీ వార్సీ వివరించారు.
పడవపై దర్గా విశేషాలు
ఇప్పటికీ హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ దర్గా చుట్టూ నీళ్లు ఉన్నాయి. దర్గాలోకి సందర్శకులు ప్రవేశించే క్రమంలో వారి పాదాలకు ఈ నీళ్లు తాకుతాయి. దీన్ని పుణ్యప్రదమైన అంశంగా భక్తులు భావిస్తారు. పడవ ఆకారంలోని ఈ దర్గా 300 అడుగుల పొడవు, 200 అడుగుల వెడల్పుతో ఉంటుంది. ఈ దర్గాలో 3 మూడు అంతస్తులు ఉన్నాయి. ఒకేసారి దాదాపు 50 మంది ఈ దర్గాలోకి ప్రవేశించొచ్చు. ఈ దర్గాకు అత్యంత కచ్చితత్వంతో పడవ ఆకారం రావడానికి ప్రత్యేక టైల్స్, పాలరాయిని ఉపయోగించారు.
ఉర్సు ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ దర్గా ఉర్సు వేడుకలు ఏటా 2 రోజుల పాటు జరుగుతాయి. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లోని 8వ నెలను షాబాన్ అంటారు. ఏటా ఆ నెలలోని 19, 20 తేదీల్లో ఇక్కడ ఉర్సు జరుగుతుంది. ఈసారి ఉర్సు వేడుకలు ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. ఇక ఉర్సు మేళా మూడు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ దర్గా సందర్శనకు వచ్చే వారిలో అన్ని మతాలు, కులాల వారు ఉంటారు. సామాజిక సామరస్యం, పరస్పర సోదరభావానికి ప్రతీకగా ఇది విలసిల్లుతోంది. గంగా-జమున సంస్కృతికి ప్రతిబింబంగా ఈ దర్గా నిలుస్తోందని కాంటీ పట్టణవాసులు చెబుతున్నారు.
ప్రచారం చేయకున్నా లక్షలాది మంది వస్తుంటారు!
"మేం ఎప్పుడూ ఈ దర్గా గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రచారం చేయలేదు. అయినప్పటికీ ఇది కోఠియా షరీఫ్ మజార్ పేరుతో ఫేమస్ అయింది. వేలాది మంది దీని సందర్శనకు వస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి ఉర్సు టైంలో లక్షలాది మంది వస్తారు. వారంతా ఎంతో భక్తితో హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీని కోరికలు కోరుకుంటారు. అవి తప్పక నెరవేరుతాయి. కోరికలు నెరవేరిన వారు హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీకి చాదర్, పూలమాలలను కానుకలుగా సమర్పిస్తుంటారు. హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ జీవితంపై ఒక పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు" అని హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ షా వార్సీ మునిమనవడు సయ్యద్ వాసిం వార్సీ అలియాస్ సజ్జు 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
