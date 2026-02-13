ETV Bharat / bharat

'అధికారం కోసం రాహుల్ దేశ విభజనకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?'- విపక్షనేతపై నిశికాంత్ దూబే ఫైర్

Nishikant Dubey On Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్ దూబే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అధికారం కోసం దేశ విభజనకు రాహుల్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. అలాగే లోక్‌సభలో విపక్షనేతను తుక్డే- తుక్డే గ్యాంగ్ నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. రాహుల్‌పై ఇటీవల తాను చేసిన అనైతిక ప్రవర్తన ఆరోపణలను పునరుద్ఘాటించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

"సోరోస్, ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్, తుక్డే-తుక్డే గ్యాంగ్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై నా ఆరోపణలు ఇవి. వాటిపై చర్చించడానికి నేను లోక్‌సభ స్పీకర్ అనుమతి కోరాను. అధికారం కోసం లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ దేశ విభజనకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?" అని నిశికాంత్ దూబే పోస్టు పెట్టారు. అలాగే ఈ పోస్టుకు లోక్‌సభ స్పీకర్‌కు రాహుల్‌ను ఉద్దేశించి తాను రాసిన లేఖను అటాచ్ చేశారు.

