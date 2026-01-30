'ఎంజీనరేగా'ను చంపేశారు- ఇప్పుడు 'RTI' వంతు వచ్చిందా?'- మోదీ సర్కార్పై ఖర్గే ఫైర్
ఆర్టీఐ చట్టాన్ని బలహీనపరుస్తోన్న మోదీ సర్కార్- 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు 100 మందికి పైగా ఆర్టీఐ కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారు- కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Published : January 30, 2026 at 8:10 PM IST
Mallikarjun Kharge On RTI : 'ఎంజీనరేగా'ను చంపేశారు. ఇప్పుడు ఆర్టీఐ వంతు వచ్చిందా?' అంటూ కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మోదీ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. ఆర్థిక సర్వే నివేదికలో ఆర్టీఐ చట్టాన్ని పునఃపరిశీలించాలని సూచించిన నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ఆర్టీఐ చట్టాన్ని బలహీనపరుస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. నిజాన్ని బయటపెట్టే వారికి భయాందోళనసు కలిగించే పరిస్థితులను తీసుకొచ్చిందని విమర్శించారు. నిజాన్వేషకులను శిక్షించే విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు 100 మందికి పైగా ఆర్టీఐ కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారని ఆయన ఆరోపించారు. మరోవైపు, ఆర్థిక సర్వే నివేదికలో ఆర్టీఐ చట్టాన్ని 'రీ-ఎగ్జామినేషన్' చేయాలని సూచించడంపై ఖర్గే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బదిలీలు, సర్వీస్ రికార్డులు, సిబ్బంది నివేదికలను ప్రజల పరిశీలన నుంచి తప్పించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఆరోపించారు. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా సమాచారాన్ని నిలిపివేయడానికి మంత్రులకు ప్రత్యేక అధికారం (వీటో) కల్పించే ప్రతిపాదనను ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఇది పారదర్శకతను దెబ్బతీస్తుందని అన్నారు.
The Economic Survey has called for " re-examination" of the right to information act.— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 30, 2026
it also suggests a possible "ministerial veto" to withhold information and wants to explore the possibility of shielding public service records, transfers and staff reports of bureaucrats from… pic.twitter.com/njBRyDzroy
26 వేలకుపైగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్టీఐ కేసులు
"మోదీ ప్రభుత్వం ఆర్టీఐ చట్టాన్ని బలహీనపరిచింది. 2025 నాటికి 26 వేలకుపైగా ఆర్టీఐ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 2019లో మోదీ ప్రభుత్వం ఆర్టీఐ చట్టంలో మార్పులు చేసి సమాచార కమిషనర్ల పదవీకాలం, జీతాలపై నియంత్రణను తీసుకొచ్చింది. తద్వారా స్వతంత్రంగా పనిచేయాల్సిన సంస్థలను లోబరుచుకుని, తనకు అనుకూలంగా పనిచేయిస్తోందని" ఖర్గే విమర్శించారు.
అలాగే, 2023లో తీసుకువచ్చిన డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ చట్టం అవినీతిని దాచడానికి ఒక కవచంలా మారిందని, ఇది RTI పరిధిని కుదించిందని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. గోప్యత పేరుతో అవినీతిని కాపాడే ప్రయత్నం జరుగుతోందని విమర్శించారు. అంతేకాదు, గత నెల (2025 డిసెంబరు) వరకు కేంద్ర సమాచార కమిషన్లో ప్రధాన కమిషనర్ పోస్టు ఖాళీగా ఉందని, గత 11 ఏళ్లలో ఇలా ఏడు సార్లు జరిగిందని ఆయన అన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ ఉద్దేశపూర్వక నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని ఆయన విమర్శించారు. కాంగ్రెస్- యూపీఏ హయాంలో తీసుకువచ్చిన విజిల్ బ్లోయర్ ప్రొటెక్షన్ చట్టం 2014, ఇప్పటివరకు అమలులోకి రాలేదని ఖర్గే గుర్తు చేశారు. అవినీతిని బయటపెట్టే వారికి రక్షణ కల్పించడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు.
గోప్యత పేరుతో సమాచారం బయటకు చెప్పుకుండా చేస్తున్నారని, ముఖ్యంగా రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులు, ఎంజీనరేగా కూలీలు, విదేశాలకు పారిపోయిన ఆర్థిక నేరగాళ్ల వివరాలను గోప్యత పేరుతో ప్రభుత్వం దాచిపెడుతోందని ఆయన వాదించారు. ఈ కొత్త చట్టం ఆర్టీఐ ప్రజా ప్రయోజన అంశాలను తొలగించిందని, దీనిని అవినీతిని కప్పిపుచ్చడానికి వాడుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో పారదర్శకత లక్ష్యంగా 2005 అక్టోబర్ 12న ఆర్టీఐ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. 1990లలో రాజస్థాన్లో అరుణా రాయ్ నేతృత్వంలోని ఎంకేఎస్ఎస్ ఉద్యమం దీనికి పునాది వేసింది. కూలీలు తమ వేతనాల లెక్కల కోసం సాగించిన పోరాటం జాతీయ ఉద్యమంగా మారి, "మన పైసా - మన లెక్క" అనే నినాదంతో చట్టరూపం దాల్చింది. ఈ చట్టం ప్రకారం ఏ పౌరుడైనా ప్రభుత్వ సమాచారాన్ని కోరవచ్చు. అధికారులు 30 రోజుల్లోగా సమాధానం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ అది ఒక వ్యక్తి జీవితం లేదా స్వేచ్ఛకు సంబంధించినదైతే, కేవలం 48 గంటల్లోనే సమాచారం అందించాలి. అయితే దేశ భద్రత, విదేశీ సంబంధాలు, వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించే కొన్ని అంశాలకు మాత్రం మినహాయింపు ఉంటుంది. 2జీ స్పెక్ట్రమ్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ వంటి భారీ కుంభకోణాలను వెలుగులోకి తెచ్చిన ఈ చట్టం, ప్రస్తుతం నిధుల కొరత, సవరణల వల్ల సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.