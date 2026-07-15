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IRCTC కొత్త వెబ్‌సైట్ బీటా వెర్షన్ లాంఛ్- టికెట్ బుకింగ్ మరింత ఈజీ- అందుబాటులోకి కొత్త ఫీచర్లు

ఐఆర్‌సీటీసీ కొత్త వెబ్‌సైట్ బీటా వెర్షన్ బుధవారం రాత్రి 9 గంటలకు ప్రారంభం- టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం- ప్రయాణికుల నుంచి అభిప్రాయాల స్వీకరణ

IRCTC
IRCTC (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 9:48 PM IST

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New IRCTC Website Beta Version : భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ, సరికొత్త హంగులతో రూపుదిద్దుకున్న IRCTC (భారతీయ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్) కొత్త వెబ్‌సైట్ బీటా వెర్షన్ లైవ్‌లోకి వచ్చింది. బుధవారం రాత్రి 9 గంటలకు ప్రయాణికుల కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కొత్త డిజైన్, వేగవంతమైన టికెట్ బుకింగ్, యూజర్లకు సరికొత్త అనుభూతి అందించేందుకు రూపొందించిన ఈ వెబ్‌సైట్‌ను ప్రయాణికులు పరీక్షించి తమ అభిప్రాయాల్ని తెలియజేయాలని ఐఆర్‌సీటీసీ కోరింది.

ఈ కొత్త బీటా వెర్షన్‌ను https://www.irctc.co.in/eticket ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఐఆర్‌సీటీసీ హోం పేజీలో కూడా బీటా వెర్షన్‌కు సంబంధించిన లింక్ అందుబాటులో ఉంచారు. కొత్త వెబ్‌సైట్ రూపకల్పనలో మాలవీయ నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MNIT) విద్యార్థులు కూడా భాగస్వాములయ్యారు. రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌తో జరిగిన సమావేశంలో వారు సూచించిన మార్పుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని వెబ్‌సైట్‌ను అభివృద్ధి చేశారు.

బీటా వెర్షన్‌లో తీసుకొచ్చిన కీలక మార్పులు ఇవే

వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపర్చేందుకు కొత్త బీటా వెర్షన్‌లో ముఖ్యంగా 4 పెద్ద మార్పులు చేశారు

సులభమైన క్యాప్చా విధానం: ప్రయాణికుల్ని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టే అనవసరపు క్యాప్చాలు (Captcha Code), చికాకు కలిగించే పాప్- అప్స్, స్క్రీన్‌పై మెరిసే అనవసర గ్రాఫిక్స్ లేదా దృష్టిని మరల్చేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవీ ఇందులో ఉండవు

సీట్ల లభ్యత: అన్ని క్లాసుల సీట్ అవెలబులిటీ వివరాలు ఒకే చోట స్పష్టంగా కనిపించేలా మార్పులు చేశారు

ఫాస్టర్ చెకౌట్ : టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియలో ఉండే స్టెప్స్ (దశలు) సంఖ్యను తగ్గించారు. దీని ద్వారా పేమెంట్, బుకింగ్ వేగంగా పూర్తవుతుంది

ఈజీ రిపీట్ బుకింగ్ : ప్రయాణికుల వివరాలు సేవ్ అవుతాయి. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ముందే సేవ్ అయి ఉండటం వల్ల ప్రతిసారీ వివరాలు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా త్వరగా రీ- బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు

కొత్త వెబ్‌సైట్ రూపకల్పనలో మాలవీయ నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MNIT) విద్యార్థులు కూడా భాగస్వాములయ్యారు. ఇటీవల రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌తో జరిగిన సమావేశంలో వెబ్‌సైట్ తుది రూపకల్పనకు ముందుగా ఐఆర్‌సీటీసీ, సెంటర్ ఫర్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ (CRIS) అధికారులు బీటా వెర్షన్‌ను ఆ విద్యార్థులకు ప్రదర్శించారు. వారు సూచించిన సూచనల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని వెబ్‌సైట్‌ను మరింత అభివృద్ధి చేశారు. అప్పుడే జులై 15 నాటికి కొత్త వెబ్‌సైట్‌ను అందుబాటులోకి తెస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

పూర్తి స్థాయిలో కొత్త ఐఆర్‌సీటీసీ పోర్టల్ త్వరలోనే అందుబాటులోకి
ఈ కొత్త మార్పుల నేపథ్యంలో పోర్టల్‌ను ఉపయోగించిన తర్వాత వినియోగదారులు తమ అమూల్యమైన సలహాలు, ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను రైల్వే శాఖకు పంపాలని ఐఆర్‌సీటీసీ కోరుతోంది. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో మరిన్ని మార్పులు చేసేందుకు వీలవుతుందని భావిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌ను సరికొత్తగా అప్‌గ్రేడ్ అవుతున్న కొత్త 'ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ ఇంజిన్' తో రైల్వే శాఖ అనుసంధానం చేయనుంది. ప్రస్తుతం దశాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్న రిజర్వేషన్ వ్యవస్థను కూడా ఆధునీకరిస్తున్నారు. అప్‌గ్రేడ్ పనులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ బుకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా ఈ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అందుకే కాస్త అధిక సమయం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. కొన్ని వారాల్లోనే కొత్త ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ ఇంజిన్‌ (PRE) కూడా అందుబాటులోకి రానుండగా, ఆ తర్వాత పూర్తి స్థాయి కొత్త IRCTC పోర్టల్‌ను ప్రారంభించనున్నారు.

రోజుకు 14.5 లక్షల టికెట్ల బుకింగ్
ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌ను తొలిసారిగా 2002లో ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఈ పోర్టల్ ద్వారా ప్రతి రోజూ సగటున 14.5 లక్షల టికెట్లు బుక్ అవుతున్నాయి. మొత్తం రైల్వే టికెట్ బుకింగ్స్‌లో దాదాపు 88 శాతం ఆన్‌లైన్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. కొత్త వెబ్‌సైట్‌లో క్లీన్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్, మెరుగైన యూజర్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌‌కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. దీని వల్ల బుకింగ్ ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

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