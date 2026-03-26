రైలులో ఆహార నాణ్యతపై ప్రయాణికుడి ఫిర్యాదు- IRCTCకి రూ. 10 లక్షల ఫైన్
Published : March 26, 2026 at 10:19 AM IST
IRCTC Fined 10 Lakh Rupees : రైలులో అందించే ఆహారం నాణ్యతపై వచ్చిన ఫిర్యాదును తీవ్రంగా రైల్వే బోర్డు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ మేరకు రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్సీటీసీ)పై రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది. దీంతో పాటు, సంబంధిత సర్వీస్ ప్రొవైడర్పై రూ.50 లక్షల ఫైన్ వేసింది. అంతేకాకుండా ఆ సంస్థ కాంట్రాక్టును రద్దు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఘటనపై రైల్వే శాఖ ప్రతినిధి స్పందించారు. ప్రయాణికుల భద్రత, నాణ్యమైన సేవలు తమ మొదటి ప్రాధాన్యత అని స్పష్టం చేశారు.
మార్చి 15వ తేదీన పాట్నా-టాటానగర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నంబర్ 21896)లో ప్రయాణించిన ఒక ప్రయాణికుడు ఆహార నాణ్యత సరిగా లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదుపై విచారణ చేపట్టిన రైల్వే శాఖ, ఆహారంలో నాణ్యత లోపాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారించింది. ఈ మేరకు సర్వీస్ ప్రొవైడర్పై వేటు వేయగా, ఐఆర్సీటీసీపై ఫైన్ విధించింది.
ఇదిలా ఉండగా, భారతీయ రైల్వే ఏటా సుమారు 58 కోట్ల భోజనాలను అందిస్తోంది. అధిక ఛార్జీలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులతో సహా సాధారణ ఫిర్యాదులు సగటున కేవలం 0.0008% మాత్రమే నమోదు అయ్యాయని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.