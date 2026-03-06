ఇరానియన్లు ప్రాణత్యాగాలకూ సిద్ధమయ్యారు- కానీ అమెరికన్లు అందుకు రెడీగా లేరు : రా మాజీ చీఫ్ విక్రమ్ సూద్
ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక సంఘర్షణపై RAW మాజీ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- యుద్ధంలో అవసరమైతే చనిపోయేందుకు ఇరానియన్లు సిద్ధంగా ఉన్నారన్న విక్రమ్ సూద్
Published : March 6, 2026 at 5:59 PM IST
Former Raw Chief On Iran War : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక సంఘర్షణపై భారతదేశ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ (రా) మాజీ చీఫ్ విక్రమ్ సూద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ యుద్ధంలో అవసరమైతే చనిపోయేందుకు ఇరానియన్లు సిద్ధంగా ఉన్నారని, కానీ అమెరికన్లు ప్రాణత్యాగాలకు సిద్ధంగా లేరన్నారు. శుక్రవారం ఏఎన్ఐ వార్తాసంస్థతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు. చనిపోయేందుకు సిద్ధపడి ఇరానియన్లు అమెరికాతో పోరాడుతున్నారని విక్రమ్ సూద్ పేర్కొన్నారు.
ఈ యుద్ధం నిర్దిష్టంగా ఎంతకాలం పాటు కొనసాగుతుందో ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టమన్నారు. కానీ అమెరికా ఊహించిన దాని కంటే ఎక్కువ కాలంపాటు ఈ యుద్ధం కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగియాలని, ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేసి వెళ్లిపోవాలని అమెరికా భావించిందని ఆయన తెలిపారు. కానీ అమెరికా అంచనాలకు పూర్తిగా భిన్నమైన ఆటను ఇరానియన్లు ఆడుతున్నారన్నారు. మిడిల్ ఈస్ట్లోని అమెరికా మిత్రదేశాలపైనా ఇరాన్ దాడులు చేస్తున్న విషయాన్ని విక్రమ్ సూద్ గుర్తుచేశారు. మిడిల్ ఈస్ట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను పెద్దముప్పుగా ఇరాన్ పరిగణిస్తోందన్నారు.