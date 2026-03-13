'భారత నౌకలకు హోర్ముజ్‌ జలసంధి మీదుగా వెళ్లేందుకు అనుమతి'- ఇరాన్ రాయబారి

హోర్ముజ్‌ జలసంధి ద్వారా భారత నౌకలకు సురక్షిత మార్గం కల్పిస్తామన్న ఇరాన్‌- ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించి భారత్‌లోని ఇరాన్‌ రాయబారి

Iranian Ambassador (Source : Eenadu)
Published : March 13, 2026 at 11:05 PM IST

India Iran Relation : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతోన్న వేళ హోర్ముజ్‌ జలసంధి ద్వారా భారత్‌కు వేళ్లే నౌకలకు సురక్షిత మార్గం కల్పించనున్నట్లు భారత్‌లోని ఇరాన్‌ రాయబారి మహమ్మద్‌ ఫతాలి స్పష్టం చేశారు. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక స్నేహం, ఉమ్మడి ప్రయోజనాల ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. హోర్ముజ్‌లో భారత్‌ నౌకలకు సురక్షిత ట్రాన్సిట్‌ అనుమతిస్తారా అని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన ఫతాలి భారత్‌ తమకు మంచి స్నేహితుడిని వారికి సురక్షిత మార్గం కల్పిస్తామని ధ్రువీకరించారు.

భవిష్యత్తులో కూడా ఇది కొనసాగుతుందన్నారు. ఈ కారణంగానే భారత్‌ తమకు సాయం చేస్తుందన్నారు. తిరిగి తాము కూడా భారత్‌కు సాయం చేయాలని అది తమ విధి అన్నారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల నడుమ కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేలా చూస్తూ భారత ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని ఇరాన్‌ తమ రాయబార కార్యాలయానికి ఆదేశాలు జారీ చేసిందని ఫతాలి పేర్కొన్నారు. కాగా, తాజాగా భారత జెండాలున్న రెండు ఎల్​పీజీ (LPG) రవాణా నౌకలను 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' గుండా ప్రయాణించడానికి ఇరాన్ తాజాగా అనుమతించింది.

IRAN INDIA
INDIA SHIPS ALLOWED BY IRAN
INDIA SHIPS STRAIT OF HORMUZ
INDIA IRAN RELATION

