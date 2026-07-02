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ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు కొడుకు మొజ్తబా దూరమేనా?- భారత్​లో ఇరాన్ ప్రతినిధి కీలక వ్యాఖ్యలు

అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు మొజ్తబా ఖమేనీ హాజరు కావడం కష్టమేనన్న హకీమ్ ఎలాహీ- ఇజ్రాయెల్‌తో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భద్రతా కారణాలే కారణమని వెల్లడి- వేలాది మంది సంతాపం తెలిపేందుకు టెహ్రాన్‌కు చేరుకుంటున్న ప్రముఖులు

Ali Khamenei Funeral
Activists carry portraits of Iran’s slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 8:49 PM IST

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Ali Khamenei Funeral : ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు ఆయన కుమారుడు మొజ్తబా ఖమేనీ హాజరయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని భారత్​లోని సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అయతుల్లా హకీమ్ ఎలాహీ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్‌తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని, అందువల్ల మొజ్తబా ఖమేనీని బహిరంగంగా బయటకు రావడానికి భద్రతా సంస్థలు అనుమతించడం లేదని ఆయన చెప్పారు.

ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో అయతుల్లా హకీమ్ ఎలాహీ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. ఇటీవల తాను ఇరాన్‌కు వెళ్లిన సమయంలో మొజ్తబా ఖమేనీని కలిసిన కొందరు సన్నిహితులతో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. వారి సమాచారం ప్రకారం మొజ్తబా ఖమేనీ ప్రజలను కలవాలని, బయటకు రావాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ భద్రతా అధికారులు అందుకు అంగీకరించడం లేదని చెప్పారు. "ఆయన బయటకు రావాలని, ప్రజలను కలవాలని అనుకుంటున్నారు. కానీ భద్రతా పరిస్థితులు అందుకు అనుకూలంగా లేవు. ప్రస్తుతం ఆయనకు పూర్తి స్థాయి భద్రత కల్పించడం చాలా కష్టమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల ఆయన అంత్యక్రియలకు కూడా బహిరంగంగా హాజరయ్యే అవకాశం కనిపించడం లేదు" అని హకీమ్ ఎలాహీ పేర్కొన్నారు.

అలీ ఖమేనీ మరణంతో ఇరాన్ అంతటా తీవ్ర విషాద వాతావరణం నెలకొందని ఆయన తెలిపారు. దేశ ప్రజలు తమ అత్యున్నత నాయకుడిని కోల్పోవడాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారని చెప్పారు. ఆయన మరణాన్ని ఇరాన్ ప్రజలు కేవలం ఒక నాయకుడి మరణంగా కాకుండా తమ ఆత్మను, తమ స్ఫూర్తిని కోల్పోయినట్లుగా భావిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. "ఇది వారికి చాలా పెద్ద నష్టం. తమ స్ఫూర్తిని, తమ ఆత్మను కోల్పోయినట్లుగా వారు భావిస్తున్నారు. అలీ ఖమేనీ స్థానాన్ని మరెవరూ భర్తీ చేయలేరనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో బలంగా ఉంది" అని హకీమ్ ఎలాహీ తెలిపారు.

అలీ ఖమేనీకి తుది వీడ్కోలు పలికేందుకు ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నుంచి నాయకులు, మతపెద్దలు, వేలాది మంది ప్రజలు టెహ్రాన్‌కు చేరుకుంటున్నారని చెప్పారు. ఆయనకు నివాళులు అర్పించడమే కాకుండా ఆయన చూపిన మార్గంలోనే తాము ముందుకు సాగుతామని ప్రకటించేందుకు ప్రజలు వస్తున్నారని వివరించారు. "ప్రజలు ఇరాన్‌తో తమ ఐక్యతను చాటేందుకు వస్తున్నారు. మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోమని, మీ సిద్ధాంతాలను కొనసాగిస్తామని చెప్పేందుకు వారు టెహ్రాన్‌కు చేరుకుంటున్నారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. న్యూదిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి టెహ్రాన్ బయలుదేరే ముందు ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు తాను కూడా ఇరాన్ వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, అలీ ఖమేనీ మరణం తర్వాత కూడా ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలు కొనసాగించే అవకాశం ఉందని ఇజ్రాయెల్ నుంచి వస్తున్న హెచ్చరికలపై కూడా హకీమ్ ఎలాహీ స్పందించారు. ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణల తర్వాత కూడా ఇరాన్ బలహీనపడలేదని, మరింత బలంగా నిలిచిందని ఆయన అన్నారు. ఇటీవలి యుద్ధంలో ఇరాన్ విజయమే సాధించిందని అనేక దేశాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కూడా ఇరాన్ తన భద్రతను కాపాడుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని, అవసరమైతే ఎలాంటి సవాళ్లనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.

"చాలా దేశాలు ఇరాన్‌ను ప్రశంసించాయి. యుద్ధంలో ఇరాన్ విజయం సాధించిందని పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్ ఇప్పటికీ ఎంతో బలంగా ఉంది. దేశాన్ని రక్షించుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి" అని హకీమ్ ఎలాహీ తెలిపారు. మరోవైపు అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల సందర్భంగా టెహ్రాన్‌లో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు సమాచారం. దేశ విదేశాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రముఖులు, ప్రజలు తరలివస్తుండటంతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్‌తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా ప్రతి అంశాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మొజ్తబా ఖమేనీ బహిరంగంగా కనిపిస్తారా లేదా అనే అంశంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆయన భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు అయతుల్లా హకీమ్ ఎలాహీ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దీంతో అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు ఆయన కుమారుడు దూరంగా ఉండే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

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