ఒమన్‌ సుల్తాన్‌, కువైట్‌ రాజుతో మాట్లాడిన మోదీ- భారతీయుల భద్రతపై ఆరా!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 5:39 PM IST

1 Min Read
PM Modi Speak Oman Kuwait Leaders : ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధం నేపథ్యంలో గల్ఫ్‌ దేశాలపై దాడులు జరగడంపై ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒమన్‌ సుల్తాన్‌ హైతామ్‌ బిన్‌ తారిక్‌, కువైట్‌ యువరాజు షేక్‌ సబాహ్‌ అల్‌ ఖలేద్‌ అల్‌హమాద్‌కు ప్రధాని ఫోన్‌ చేసి మాట్లాడారు. ప్రస్తుత పరిణామాలపై మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒమన్‌, కువైట్‌లోని భారతీయుల భద్రతపై ఆరా తీశారు.

అటు ఇరాన్‌ యుద్ధంపై విదేశాంగశాఖ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. గల్ఫ్‌ ప్రాంతంలో ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో పరిస్థితి ఇలా దిగజారడంపై ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. ఈ ప్రాంత భద్రత, స్థిరత్వంలో కీలక వాటా కలిగిన సమీప పొరుగు దేశంగా ఈ పరిణామాలు తమకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాటని పేర్కొంది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో దాదాపు కోటిమంది భారతీయులు ఉన్నారనీ వారి భద్రత, శ్రేయస్సుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని వెల్లడించింది. భారతదేశ వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరా గొలుసులు ఈ ప్రాంతంపై ఆధారపడి ఉన్నాయన్న విదేశాంగశాఖ.. ఇక్కడి అంతరాయాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావాలను చూపుతాయని తెలిపింది. వాణిజ్య ఓడలపై దాడులను ఖండిస్తున్నామని, ఇప్పటికే పలువురు భారతీయులు మృతిచెందారని వివరించింది.

