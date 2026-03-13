LPG కొరత!- శిర్డీలో'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్'తో వంటలు- కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశంసలు
మిడిల్ ఈస్ట్లో సంక్షోభం- దేశంలో గ్యాస్ కొరతపై ఆందోళనలు- శిర్డీలో సౌరశక్తి ద్వారా వంటలు
Published : March 13, 2026 at 5:19 PM IST
Shirdi Solar Cooking System : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో వంటగ్యాస్ కొరతపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో కొన్నేళ్ల క్రితం శిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్' రోల్ మోడల్గా నిలుస్తోంది. వంటగాస్ సంక్షోభం సమయంలో శిర్డీలోని 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్' గురించి చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? దీంతో ఎన్ని ఎంత ఆహారాన్ని వండొచ్చు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర నుంచి ప్రశంసలు
శిర్డీలో 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్తో' ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులకు ఆహారం వండుతున్నారు. దీంతో శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్కు (ట్రస్టుకు) కోట్లాది రూపాయల ఇంధనం ఖర్చు ఆదా అవుతోంది. శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ వినూత్న ప్రయత్నాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గుర్తించింది. దేశంలోనే ఒక విశిష్ట నమూనాగా ఈ ప్రాజెక్టును ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది.
రోజుకు 40,000 మందికి భోజనం తయారీ
ప్రతిరోజూ దేశం నలుమూలల నుంచి 75,000-80000 మంది భక్తులు సాయిబాబా దర్శనం కోసం శిర్డీకి వస్తుంటారు. ఇలా వచ్చే భక్తులందరికీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ఉచిత భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రసాదాలయం (సామూహిక భోజనశాల)లో పోలి (రొట్టె), వెజిటబుల్ కర్రీ (కూర), పప్పు-అన్నం, ఒక స్వీట్ను వడ్డిస్తుంది. దాదాపు రోజుకు దాదాపు 40,000 మంది ప్రసాదాలయంలో ఉచిత భోజనం చేస్తారు.
అయితే ఇన్ని వేల మందికి వంట చేయాలంటే గతంలో 1700కిలోల ఎల్పీజీ గ్యాస్ అవసరమయ్యేది. దీంతో సాయిబాబా సంస్థాన్పై గణనీయమైన ఆర్థిక భారం పడేది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, గ్యాస్ పొదుపు ఆవశ్యకతను గుర్తించిన సాయిబాబా సంస్థాన్ ధర్మకర్తల మండలి 2009 జులైలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆలయంలో 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్ను' ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ప్రసాదాలయం ఆవరణలో 73 సౌర ఫలకాలను అమర్చారు. ఈ ఫలకాలు సూర్యకిరణాల నుంచి ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తాయి. ఆ ఉష్ణాన్ని ఆవిరిని ఉత్పత్తి చేయడానికి వినియోగిస్తారు. ఈ విధానం ద్వారా ప్రతిరోజూ సుమారు 2,800 కిలోల ఆవిరి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ ఆవిరిని ఉపయోగించి భారీ సామర్థ్యం కలిగిన ప్రెషర్ కుక్కర్లలో ప్రసాదాలయంలో ఆహారాన్ని వండుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ ప్రాజెక్టు గణనీయమైన గ్యాస్ ఆదాకు దారితీసింది.
నిమిషాల వ్యవధిలో వంట
శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ప్రసాదాలయంలో 150 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన పది భారీ వంట పాత్రలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పాత్రల సహాయంతో కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే భారీ మొత్తంలో ఆహారాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్' ద్వారా ఏకకాలంలో 15 క్వింటాళ్ల బియ్యం, 5 క్వింటాళ్ల పప్పు, 5 క్వింటాళ్ల కూరగాయలను వండగలుగుతున్నారు. ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించి ప్రతిరోజూ సుమారు 2,000 కిలోల ఆహారాన్ని తయారుచేస్తున్నారు. ఇది దాదాపు 40,000 మంది భక్తులకు సరిపోతోంది.
'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్' ద్వారా సాయిబాబా సంస్థాన్కు ప్రతిరోజూ సుమారు 200 కిలోల వంట గ్యాస్ ఆదా అవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టును 2009లో సుమారు రూ.1.37 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేశారు. 2009- 2026 మధ్య కాలంలో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సంస్థాన్కు 2,00,000 కిలోలకు పైగా గ్యాస్ ఆదా అయ్యిందన్న మాట. ఫలితంగా సంస్థాన్కు రూ.2 కోట్లకు పైగా డబ్బులు ఆదా అయ్యాయి. 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్' ద్వారానే వంటతో పాటు భక్తులను వేడి నీటి సౌకర్యాన్ని సైతం కల్పిస్తోంది సాయిబాబా సంస్థాన్. నవీన్ భక్త నివాస్, ద్వారావతి, శాంతినికేతన్, సాయి అతిథి గృహం, సాయి ఆశ్రమంలో బస చేసే 10,000 మందికి పైగా భక్తులకు ఉచితంగా 24 గంటల పాటు వేడి నీటి సదుపాయం అందిస్తోంది.
"ఇంధన పొదుపు, సంరక్షణ లక్ష్యంతో సాయిబాబా సంస్థాన్ అమలు చేసిన ఈ సంప్రదాయేతర ఇంధన ప్రాజెక్టు వివిధ స్థాయిలలో ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇంధన సంరక్షణకు చేసిన గణనీయమైన కృషికి గాను మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సాయిబాబా సంస్థాన్ను సత్కరించింది. కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ 'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్ను' ఒక ప్రత్యేకమైన నమూనాగా గుర్తించింది. సౌరశక్తిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్నందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సాయిబాబా సంస్థాన్ను అభినందించింది" అని సాయిబాబా ప్రసాదాలయంలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ శరద్ శిరోల్ తెలిపారు.
