హర్మూజ్​ను మేం మూసేయలేదు- యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టిన వాళ్లే ఆపాలి: భారత్​లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లే ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని రుద్దాయి- దీనివల్లే చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి- ట్రంప్‌పై నేతలంతా ఒత్తిడి పెంచాలి- యుద్ధాన్ని ఆపేయమని డిమాండ్ చేయాలి- భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మాజిద్

Iran Supreme Leader Representative in India Abdul Majid (ANI)
Published : March 13, 2026 at 8:38 PM IST

Iran Representative On Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయలేదని, ఇప్పటికీ కొన్ని నౌకలు దాని మీదుగా రాకపోకలను కొనసాగిస్తున్నాయని భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి డాక్టర్ అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ స్పష్టం చేశారు. అయితే పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల నౌకలు హర్మూజ్‌ను దాటడంలో అంతరాయం ఏర్పడుతోందన్నారు. ఆ జలసంధిని మూసివేయాలని ఇరాన్ అస్సలు కోరుకోవడం లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు అన్యాయంగా ఇరాన్‌పై రుద్దిన ఈ యుద్ధం వల్ల ముడి చమురు, ఇంధన ధరలు పెరిగిపోయి ప్రపంచ దేశాల ప్రజలు ఇబ్బందిపడుతున్నారని తెలిపారు. ప్రపంచ దేశాల నేతలంతా ఏకమై ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని ఆపమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఒత్తిడిని పెంచాలని అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ డిమాండ్ చేశారు. ఈ యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టిన వాళ్లే ఆపాల్సి ఉంటుందన్నారు.

ఇరాన్ పోరాడుతూనే ఉంటుంది- ఆత్మగౌరవాన్ని అమ్ముకోదు!
"హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా భారత్‌కు వచ్చే నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లకు అనుమతులు ఇచ్చే అంశంపై ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల భారత్‌కు లబ్ధి జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ముడి చమురు, సహజ వాయువు, ఇతర వనరులు భారత్‌కు చేరుతాయని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ సంక్షోభానికి శాశ్వత పరిష్కారం ఒక్కటే ఉంది. ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రపంచ దేశాల నేతలంతా ఏకం కావాలి. వాళ్లంతా కలిసికట్టుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఒత్తిడిని పెంచాలి. ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని ఆపమని డిమాండ్ చేయాలి. ఇరాన్‌లోని సామాన్య ప్రజలపై అమెరికా చేస్తున్న దాడులను ఆపమని అడగాలి. ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేలా ఇజ్రాయెల్ పాలకులపైనా ఒత్తిడిని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యుద్ధాన్ని ఇరాన్ మొదలుపెట్టలేదు. మమ్మల్ని బలవంతంగా ఈ యుద్ధంలోకి ఈడ్చారు. చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు ఇరాన్ పోరాడుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఆత్మగౌరవాన్ని అమ్ముకోదు" అని భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి డాక్టర్ అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ తెలిపారు.

హర్మూజ్‌‌లో అంతరాయాన్ని తొలగించేందుకు మేం రెడీ : అమెరికా
హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతను కొనసాగించాలని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ చేసిన ప్రకటనను అమెరికా రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఖండించారు. ఆ జలసంధి మీదుగా నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలకు అంతరాయాన్ని తొలగించేందుకు అమెరికా సర్వసన్నద్ధంగా ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. అమెరికా జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాప్, జనరల్ డ్యాన్ కెయిన్‌తో కలిసి నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పీట్ హెగ్సెత్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ పూర్తి నైరాశ్యాన్ని హర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రదర్శిస్తోందని, దాని గురించి ఆందోళన అక్కర్లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ విషయాన్ని అమెరికా చూసుకుంటుందన్నారు. కేవలం నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తున్నందు వల్లే ప్రస్తుతం హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు ఆగిపోయాయని పీట్ హెగ్సెత్ చెప్పారు.

శత్రుదేశాల చమురు, గ్యాస్ సదుపాయాలకు నిప్పు పెడతాం!
ఇరాన్ సైన్యం అమెరికా- ఇజ్రాయెల్‌లకు శుక్రవారం ఉదయం కీలక హెచ్చరిక చేసింది. తమ దేశ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, ఓడరేవులపై దాడులు చేస్తే, వాటి చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలకు నిప్పు పెడతామని వెల్లడించింది. శత్రుదేశాలకు పశ్చాత్తాపాన్ని మిగిల్చే రీతిలో ఇరాన్ సైనికులు ప్రభావవంతమైన ప్రతిఘటనను కొనసాగించాలని ప్రజానీకం కోరుకుంటున్నారని తెలిపింది.

హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేత ద్వారా ఒత్తిడిని పెంచే వ్యూహం అమలును కొనసాగిస్తామని పేర్కొంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లకు అంతగా అనుభవం లేని, బలహీనంగా ఉన్న విభాగాల్లో అదనంగా పోరాటాన్ని మొదలుపెట్టే అంశంపై అధ్యయనం చేశామని ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు. ఒకవేళ యుద్ధ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే, ఇరాన్ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం ఆయా అదనపు విభాగాలతోనూ పోరాటాన్ని మొదలుపెడతామని తెలిపారు.

భారత్‌ను గట్టెక్కించిన వైవిధ్యం
ఇరాన్‌లోని హర్మూజ్ జలసంధి అనేది అత్యంత కీలకమైన సముద్ర రవాణా మార్గం. ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతాన్ని, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్, అరేబియా సముద్రాలతో అనుసంధానం చేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజూ సముద్ర మార్గంలో సప్లై అయ్యే ముడి చమురు, సహజ వాయువుల్లో 20 శాతం హర్మూజ్ మీదుగానే వెళ్తుంటుంది. భారత్ ఒకప్పుడు ముడి చమురు కోసం ఎక్కువగా పశ్చిమాసియాలోని అరబ్ దేశాలపైనే ఆధారపడేది. కానీ గత పదేళ్లలో భారత సర్కారు వ్యూహాన్ని మార్చింది.

ప్రస్తుతం దాదాపు 40 దేశాల నుంచి ముడి చమురును భారత్ కొనుగోలు చేస్తోంది. ఈ వైవిధ్యం కారణంగానే హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు స్తంభించినా, భారత్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్‌ల కొరత ఏర్పడలేదు. ప్రస్తుతం భారత్‌ కొనుగోలు చేస్తున్న ముడి చమురులో 30 శాతమే హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా వస్తోంది. మిగతా 70 శాతం ముడి చమురు ఇతరత్రా రూట్ల మీదుగా భారత్‌‌కు చేరుతోంది. ప్రపంచంలో ముడి చమురు దిగుమతిపరంగా నంబర్ 3 స్థానంలో భారత్ ఉంది. ఆయిల్ రిఫైనరీల కెపాసిటీలో ప్రపంచంలో నంబర్ 4 స్థానంలో మనదేశం ఉంది. ఇక విదేశాలకు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే విభాగంలో భారత్ 5వ స్థానంలో ఉంది.

