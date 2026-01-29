ETV Bharat / bharat

'మిథిలా' పెయింటింగ్స్​‌తో హనుమాన్ చాలీసా చిత్రీకరణ- కళాఖండానికి దేశ, విదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్

హనుమాన్ చాలీసాను మిథిలా చిత్రకళతో తీర్చిదిద్దిన బిహార్‌కు చెందిన ఇప్సా పాఠక్- చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న కళాఖండం

Mithila Art Painting Hanuman Chalisa :
Mithila Art Painting Hanuman Chalisa : (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
Mithila Art Painting Hanuman Chalisa : హిందూ సంప్రదాయంలో హనుమాన్ చాలీసాకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. హనుమాన్ చాలీసాను పఠించినదే చాలా మందికి రోజు గడవదు. అయితే బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్‌కు చెందిన ఓ కళాకారిణి హనుమాన్ చాలీసాను సంప్రదాయ మిథిలా చిత్ర కళతో (మధుబని చిత్రలేఖనం) అందంగా చిత్రీకరించింది. ఈ క్రమంలో మిథిలా చిత్రకళకు కొత్త, ఆధ్యాత్మిక కోణాన్ని ఇచ్చింది. దీంతో ఆమెపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

సనాతన ధర్మంపై మక్కువతో!
ఇప్సా పాఠక్ మిథిలా చిత్రకళ ఆర్టిస్ట్. ఆమె మధుబని చిత్రలేఖనంతో కాన్వాస్‌పై హనుమాన్ చాలీసాను చిత్రీకరించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె కళాకృతి నచ్చి దేశ, విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. అయితే, మిథిలా పెయింటింగ్‌ ద్వారా హనుమాన్ చాలీసాను చిత్రీకరించడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని ఇప్సా పాఠక్ వెల్లడించింది. సామాన్య ప్రజలను అంటే ముఖ్యంగా యువతరాన్ని ఈ కళ ద్వారా సనాతన ధర్మంతో అనుసంధానించడమే తన లక్ష్యమని తెలిపింది. ఒక వ్యక్తి ఉదయం నిద్రలేవగానే భగవంతునికి సంబంధించిన కళాకృతిని చూస్తే, అది ఆటోమేటిక్‌గా మనసుకు సానుకూలతను తెస్తుందని పేర్కొంది.

Mithila Art Painting Hanuman Chalisa
'మిథిలా' పెయింటింగ్స్​‌తో హనుమాన్ చాలీసా చిత్రీకరణ (ETV Bharat)

"ఈ పని అంత సులభం కాదు. నేను మొదట హనుమాన్ చాలీసాను మిథిలా పెయింటింగ్‌‌తో చిత్రీకరించాలని భావించినప్పుడు ప్రతి పద్యం భావాలకు సరిపోయే విధంగా చిత్రాన్ని ప్రదర్శించడం అతిపెద్ద సవాల్‌గా మారింది. హనుమాన్ చాలీసాలోని ప్రతి పద్యం విభిన్న భావోద్వేగాలు, ఇతివృత్తాలు, సందేశాలను కలిగి ఉంటుంది. వీటిని రంగులు, పంక్తుల ద్వారా తెలియజేయడం చాలా కష్టం. అయినప్పటికీ నేను ఈ సవాల్‌ను ఓపిక, అంకితభావంతో జయించాను" అని పాఠక్ తెలిపింది.

Mithila Art Painting Hanuman Chalisa
'మిథిలా' పెయింటింగ్స్​‌తో హనుమాన్ చాలీసా చిత్రీకరణ (ETV Bharat)

కళాకృతి ఖరీదు రూ.4వేలు
మొత్తం కళాకృతిని పూర్తి చేయడానికి ఇప్సా పాఠక్‌కు దాదాపు 25 రోజులు పట్టింది. ఈ సమయంలో ఆమె సంప్రదాయ మిథిలా పెయింటింగ్ శైలి, కలర్ కాంబినేషన్లు, చిహ్నాలపై ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టింది. ఈ కళాకృతి పూర్తైన తర్వాత చూపరులను ఆకట్టుకుంది. అనతి కాలంలోనే ప్రజాదరణ పొందింది. ఇప్సా పాఠక్ తాను ఫ్రేమ్ చేసిన మిథిలా హనుమాన్ చాలీసాను రూ.4,000కు విక్రయిస్తోంది. ఈ జానపద కళ భవిష్యత్తు తరాలకు చేరుకోవడానికి, దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వం మనుగడ సాగించడానికి ఇతర మత గ్రంథాలను కూడా మిథిలా చిత్ర కళతో చిత్రీకరించాలని యోచిస్తోంది.

Mithila Art Painting Hanuman Chalisa
ఇప్సా పాఠక్ (ETV Bharat)

మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్
మధుబని చిత్రకళతో తీర్చిదిద్దిన హనుమాన్ చాలీసాకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని ఇప్సా పాఠక్ వెల్లడించింది. ఈ పెయింటింగ్‌కు విదేశాలలో నివసించే భారతీయులు కూడా ఫిదా అవుతున్నట్లు పేర్కొంది. సూడాన్‌లో నివసిస్తున్న ఓ భారతీయుడు దీనిని ఆర్డర్ చేశారని తెలిపింది. ముంబయి, బెంగళూరు సహా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ కళాకృతికి ఇంతటి ఆదరణ వస్తుందని తానెప్పుడు ఊహించలేదని చెప్పింది.

తన పాఠశాల విద్యను ముజఫర్‌పుర్‌లో పూర్తి చేసింది ఇప్సా పాఠక్. సిక్కింలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసింది. జాబ్ చేస్తూ పుణెలో హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్‌ విభాగంలో పీజీ చేసింది. 2008లో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఇంజినీర్ వివాహం చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ఒక కుమార్తె ఉంది.

కొవిడ్‌ సమయంలో జాబ్ కోల్పోయిన పాఠక్
కొవిడ్ సమయంలో ఇప్సా పాఠక్ తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయింది. దీంతో ఆమె మిథిలా చిత్ర కళ వైపు మళ్లింది. అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ప్రస్తుతం 'ఆవరన్‌' అనే కంపెనీని నడుపుతోంది. ఆమె చేతితో చిత్రించిన బ్యాగులు, బ్రాస్‌లెట్లు, క్యాలెండర్‌లు, మాస్కులు, బెడ్‌షీట్లు, కర్టెన్‌ల సహా వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తోంది. వీటికి దేశ, విదేశాల్లోనూ ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది.

చరిత్ర ప్రకారం, బిహార్‌లోని మిథిలా ప్రాంతంలో మధుబని పెయింటింగ్ (మిథిలా పెయింటింగ్) ఉద్భవించిందని చరిత్ర చెబుతోంది. ఈ పెయింటింగ్స్‌తో రేఖా గణిత చిత్రాల్నీ, రాజులకాలంనాటి కొలువుల్నీ, వివాహ వేడుకల్నీ రమణీయంగా తీర్చిదిద్దుతారు. పురాణాల ప్రకారం, అప్పట్లో జనక మహారాజు సీతారాముల కల్యాణం కోసం ఊరంతా అలంకరించమని చెప్పడంతో ఇంటి గోడలమీద రంగులతో బొమ్మలు వేయడం ద్వారా ఈ కళ ప్రారంభమైంది. ఆ సంప్రదాయం మిథిలా ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ ఉంది.

