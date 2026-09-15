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CRPF కోబ్రా తొలి మహిళా ఐజీగా సంజుక్తా పరాశర్- సాయుధ దళాల చరిత్రలో నవ శకం!

భారత భద్రతా బలగాల్లో మహిళా ప్రాతినిధ్యానికి సరికొత్త గుర్తింపు- సీఆర్పీఎఫ్ స్పెషల్ కమాండో విభాగం కోబ్రా ఐజీగా 2006 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి సంజుక్తా పరాశర్- తొలి మహిళగా ఘనత!

First Woman IG Of CRPF Cobra
CRPF కోబ్రా తొలి ఐజీగా మహిళా నియామకం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 9:05 PM IST

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First Woman IG Of CRPF Cobra : సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్‌కు (CRPF) చెందిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన జంగిల్ వార్‌ఫేర్ కమాండో యూనిట్ కోబ్రాకు ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్‌గా (ఐజీ) సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారిణి సంజుక్తా పరాశర్ నియమితులయ్యారు. ఈ విభాగానికి తొలిసారి ఒక మహిళ నాయకత్వం వహిస్తుండటం విశేషం. త్వరలోనే ఈమె బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. 2006 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి సంజుక్తా పరాశర్‌ను కోబ్రా ఐజీగా నియమిస్తూ సీఆర్పీఎఫ్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈమె నియామకంతో 10 బెటాలియన్లతో కూడిన కోబ్రా విభాగానికి నాయకత్వం వహించనున్న తొలి మహిళా అధికారిగా పరాశర్ రికార్డు సృష్టించనున్నారు. 1996 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి దనేశ్​ రాణా స్థానంలో ఆమె బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు.

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SANJUKTA PARASOR COBRA IG

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