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ఉచితంగా ఐఫోన్ల పంపిణీ- లక్కీ డ్రాలో 10 మంది మహిళల పేర్లు ఎంపిక

మొహాలీలో మహిళలకు ఉచితంగా ఐఫోన్‌లు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయం- కార్యక్రమానికి అనుమతి నిరాకరించిన యంత్రాంగం- దీంతో తన ఇంట్లోనే మీడియా సమక్షంలో నిర్వహించి లక్కీ డ్రా తీసిన బిజినెస్‌మ్యాన్

Iphone Langer In Chandigarh
ఉచితంగా ఐఫోన్ల పంపిణీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 9:09 PM IST

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Iphone Langer In Chandigarh : ఐఫోన్‌ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. బంగారం అమ్మి, అప్పు చేసైనా సరే మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన కొత్త మోడల్‌ ఫోన్‌ను కొనేస్తుంటారు ఐఫోన్‌ లవర్స్‌. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఐఫోన్ అంటే కొందరికి పిచ్చి. అలాంటిది ఐఫోన్‌ను లక్కీ డ్రా తీసి ఉచితంగా అందిస్తామని ఓ బిజినెస్‌మ్యాన్ ప్రకటించారు. 'ఐఫోన్ లంగర్' ( ఐఫోన్ ఉచిత పంపిణీ) నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు.

జనాల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించిన ప్రకటన
అమృత్‌సర్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త, 'రాజా డి కింగ్‌'గా ప్రసిద్ధి చెందిన రాకేశ్ ట్రెహాన్ చండీగఢ్‌, మొహాలీలో మహిళలకు ఉచితంగా ఐఫోన్‌లు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించారు. సెప్టెంబరు 22న ఐఫోన్‌లను పంపిణీ చేయనున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చండీగఢ్‌లోని సెక్టార్-10లో నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అక్కడే లక్కీ డ్రా తీసి ఐఫోన్ 17 లేదా ఆ తర్వాతి మోడల్ ఫోన్‌లను మహిళలకు అందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఐఫోన్ పొందాలనే ఆశతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలి వచ్చే అవకాశం ఉందనే ఆందోళనలను కూడా ఈ ప్రకటన రేకెత్తించింది.

అనుమతి నిరాకరించిన పోలీసులు
దీంతో తొలుత, చండీగఢ్ పరిపాలన యంత్రాంగం ఐఫోన్ పంపిణీ లక్కీ డ్రా కార్యక్రమానికి అనుమతి నిరాకరించింది. జన సమూహాన్ని నియంత్రించడంలో భద్రతాపరమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగకుండా చూడాలని చండీగఢ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ నిశాంత్ యాదవ్ పోలీసులను ఆదేశించారు. మరోవైపు, మొహాలీ పోలీసులు కూడా ఇలాంటి హెచ్చరికనే జారీ చేశారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ అనుమతి లేకుండా అక్కడ ఎటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని పేర్కొన్నారు. తగిన అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా ఐఫోన్ల ఉచిత పంపిణీ కోసం లక్కీ డ్రా తీసే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

ఎట్టకేలకు మీడియా సమక్షంలో లక్కీ డ్రా
అయితే, ఈ కార్యక్రమాన్ని బహిరంగ ప్రదేశంలో కాకుండా, తన ఇంట్లోనే మీడియా సమక్షంలో నిర్వహించారు రాకేశ్​. మొత్తం 10 మంది మహిళల పేర్లను ఎంపిక చేశారు​. "బహిరంగ ప్రదేశంలో ఇలాంటి 'లంగర్' ఏర్పాటు చేయడానికి యంత్రాంగం అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో, నేను కార్యక్రమాన్ని బయట నిర్వహించలేదు. దానికి బదులుగా, మీడియా సమక్షంలో నా ఇంట్లోనే లక్కీ డ్రా నిర్వహించి 10మంది పేర్లను ఎంపిక చేశాను. ఈ ఖరీదైన ఐఫోన్ 17లు కేవలం మహిళలకు మాత్రమే అందించాం. దీని కోసం, 2025 జులై 1న ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్‌ను క్రియేట్​ చేశాం. ప్రతిరోజూ "జై మాతా ది" అని పోస్ట్ చేసే ఉద్యోగులు లేదా సభ్యులు మాత్రమే గ్రూప్‌లో తమ శాశ్వత స్థానాన్ని నిలుపుకోవడానికి అనుమతి ఉండేది. మీడియా సమక్షంలో, ఆ నిర్దిష్ట వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్ జాబితాను స్క్రోల్ చేశాం. స్క్రీన్ ఎక్కడైతే ఆగిందో ఆ పేరును విజేతగా ప్రకటించాం" అని రాకేశ్​ తెలిపారు.

ఉద్యోగులకు కార్లు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు!
అయితే చండీగఢ్‌, మొహాలీకి కొద్ది దూరంలో ఉన్న పంచకుల్లో మరో వినూత్న బహుమతి కార్యక్రమం జరగనుంది. అంటే 'కార్ల లంగర్'కు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. కాకపోతే కార్ల లంగర్ కాస్త భిన్నమన్నమాట. పంచకులకి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ పారిశ్రామికవేత్త ఎంకే భాటియా దీపావళి కానుకగా తమ సంస్థ ఉద్యోగులకు కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఎంకే భాటియా గత కొన్నేళ్లుగా దీపావళి సమయంలో ఎంపిక చేసిన ఉద్యోగులకు కార్లను బహుమతిగా ఇస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించేందుకు ఆయన సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీకి అండగా నిలిచి, దాని విస్తరణకు సహకరించిన ఉద్యోగులకు కార్లను గిఫ్ట్‌లుగా అందిస్తున్నారు భాటియా. 2023లో పన్నెండు మంది ఉద్యోగులు కార్లను పొందగా, 2024లో ఆ సంఖ్య 15కి పెరిగింది. 2025లో 51 మందికి కార్లను అందజేసి ఉద్యోగుల పట్ల తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు.

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