ఇండీ బ్లాక్కు బలం విదేశాల నుంచి రాదు- భారత ఓటర్ల ద్వారానే వస్తుంది : శామ్ పిట్రోడా
Sam Pitroda On BJP Allegations : విపక్షాలు, రాహుల్ గాంధీపై భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణలను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ ఛైర్మన్ శామ్ పిట్రోడా ఖండించారు.
Published : November 11, 2026 at 9:45 AM IST
విపక్ష ఇండియా కూటమి కార్యకలాపాలలో విదేశీ జోక్యం ఉందని బీజేపీ చేస్తోన్న ఆరోపణలను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ (ఐఓసీ) ఛైర్మన్ శామ్ పిట్రోడా తోసిపుచ్చారు. కమలం పార్టీ చేస్తున్న ఈ విదేశీ హస్తం ఆరోపణలను పాతపడిన రాజకీయ బూచిగా అభివర్ణించారు. విపక్ష కూటమికి బలం విదేశీ శక్తుల నుంచి కాకుండా భారతీయ ఓటర్ల నుంచే వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడల్లా బీజేపీ ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేపడుతోందని ఆరోపించారు. ప్రవాస భారతీయులు, విద్యావేత్తలు, విధాన రూపకర్తలు, ఆవిష్కర్తలతో రాహుల్ జరిపే సంభాషణలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఏఐ, ప్రజాస్వామ్య పాలన వంటి అంశాలపైనే కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ వార్తాసంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో శామ్ పిట్రోడా పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.