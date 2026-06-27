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విపత్తుల్లో ప్రాణాలు కాపాడే 'త్రినేత్ర'- అంతర్జాతీయ పోటీకి ఎంపికైన భారత డ్రోన్​

ఏఐ సాయంతో బాధితులను గుర్తించి సహాయ సామగ్రి అందించే స్మార్ట్ డ్రోన్ అభివృద్ధి- అమెరికాలో జరిగే ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ డ్రోన్ పోటీలో టాప్-50లో చోటు- మూడు నెలల్లోనే డ్రోన్ రూపొందించిన ఎంఐటీఎస్ విద్యార్థులు

Invention Of Drone By MITS Students
Invention Of Drone By MITS Students (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 1:05 PM IST

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Invention Of Drone By MITS Students : సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమాజానికి ఉపయోగపడేలా మలచడంలో యువత మరోసారి తమ ప్రతిభను చాటింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని మాధవ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (ఎంఐటీఎస్)కు చెందిన ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) ఆధారంగా పనిచేసే ప్రత్యేక డ్రోన్‌ను రూపొందించారు. వరదలు, భూకంపాలు, తుపాన్లు వంటి విపత్తుల్లో చిక్కుకున్న బాధితులను స్వయంగా గుర్తించి, వారికి తక్షణమే సహాయ సామగ్రిని చేరవేసే సామర్థ్యం ఈ డ్రోన్‌కు ఉంది. 'త్రినేత్ర'గా పేరు పెట్టిన ఈ డ్రోన్ ఇప్పుడు అమెరికాలో జరిగే అంతర్జాతీయ డ్రోన్ పోటీలో భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించనుంది.

తమ అధ్యాపకుడు, సలహాదారు డాక్టర్ యశ్వంత్ సావ్లే మార్గదర్శకత్వంలో విద్యార్థులు కేవలం మూడు నెలల్లో ఈ డ్రోన్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. డ్రోన్‌కు అవసరమైన హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్, కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఏఐ మాడ్యూల్, బ్యాటరీ వ్యవస్థతో పాటు ప్రతి విడిభాగాన్ని విద్యార్థులే స్వయంగా రూపొందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 94 బృందాలు పాల్గొంటున్న అమెరికాలోని ప్రతిష్ఠాత్మక "AUVSI SUAS" పోటీకి ఈ డ్రోన్‌ను పంపగా, 'టీమ్ త్రినేత్ర' టాప్-50లో స్థానం దక్కించుకుని తుది పోటీకి అర్హత సాధించింది. ఫైనల్ పోటీ వచ్చే నెల అమెరికాలోని టల్సా నగరంలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో త్రినేత్ర టీమ్​ లీడర్​ పార్థ్​ సోనీ డ్రోన్​ గురించి కొన్ని విషయాలను ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నారు.

Invention Of Drone By MITS Students
డ్రోన్​ను తయారు చేసిన ​ఎంఐటీఎస్ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

"ఇది 'ఎక్స్-ఫ్రేమ్' శైలిలో రూపొందించిన క్వాడ్‌కాప్టర్ డ్రోన్. దీని బరువు సుమారు ఆరు కిలోగ్రాములు మాత్రమే. అయితే ఇది తన బరువుకు మించిన లోడ్‌ను మోస్తూ సమర్థంగా ఎగరగలదు. ఇందులో ఏఐ ఆధారిత ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్, జియో-ట్యాగ్డ్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను పొందుపరిచాం. ఈ డ్రోన్​ విపత్తు ప్రాంతాల్లో బాధితులను గుర్తించడమే కాకుండా, వారి స్థానాన్ని కచ్చితంగా గుర్తించి సహాయక బృందాలకు సమాచారం అందించగలదు."
- పార్థ్ సోని, టీమ్​ లీడర్​

రూ.5 లక్షల సాయం
ఈ డ్రోన్‌ను రూపొందించాలనే ఆలోచన అమెరికాలో జరిగే అంతర్జాతీయ డ్రోన్ పోటీ నుంచే వచ్చిందని విద్యార్థులు తెలిపారు. అయితే, బడ్జెట్ పెద్ద సమస్యగా మారిందని అన్నారు. పోటీలో పాల్గొనేందుకు మాత్రమే 1,250 డాలర్ల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి వచ్చిందని, అంటే భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ.1.17 లక్షలని తెలిపారు. దాంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని చెప్పారు. అదే సమయంలో వ్యోమ్ డ్రోన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు సంతోష్ శర్మ ముందుకొచ్చారని అన్నారు. ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుతో పాటు డ్రోన్ నిర్మాణానికి అవసరమైన విడిభాగాల ఖర్చును కూడా భరించారని తెలిపారు. దీంతో సుమారు రూ.5 లక్షల వ్యయంతో ఈ హైటెక్ డ్రోన్‌ను విజయవంతంగా నిర్మించగలిగారని చెప్పారు.

బాధితులను గుర్తించి- ట్రాకర్‌ను వదులుతుంది
అలాగే డ్రోన్‌లో ఏఐ వ్యవస్థ అభివృద్ధిపై పనిచేసిన విద్యార్థి అంకిత్ గుర్జర్ మాట్లాడుతూ, జెట్సన్ ఓరిన్ ఎన్‌ఎక్స్ కంప్యూటర్, కెమెరా మాడ్యూల్, YOLOv8 ఆధారిత విజన్ మోడల్‌ను వినియోగించినట్లు తెలిపారు. ఈ వ్యవస్థ గాలిలో నుంచే బాధితులను, టెంట్లను గుర్తించి, వారి సమీపంలో ట్రాకర్‌ను వదులుతుందని అన్నారు. అనంతరం ఆ స్థానాన్ని ఫీల్డ్ రెస్క్యూ బృందాలు సులభంగా గుర్తించి సహాయక చర్యలు చేపట్టగలవని వివరించారు. డ్రోన్ తయారీ సమయంలో పలు సాంకేతిక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయని విద్యార్థులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా పేలోడ్ డ్రాపింగ్ వ్యవస్థ, డ్రోన్ స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడం బృందానికి పెద్ద పరీక్షగా మారిందని అన్నారు. డ్రోన్ గాలిలో కంపించకుండా ఉండేందుకు కార్బన్ ఫైబర్ భాగాలను వినియోగించారని చెప్పారు. దీంతో బరువు తగ్గడంతో పాటు స్థిరత్వం కూడా పెరిగిందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం డ్రోన్ 45 నిమిషాల నుంచి గంట వరకు నిరంతరాయంగా ఎగరగలదని అన్నారు. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 6S3P బ్యాటరీ దీనికి శక్తినిస్తుందని తెలిపారు.

Invention Of Drone By MITS Students
డ్రోన్​కు అమర్చిన కెమెరా (ETV Bharat)

విపత్తుల సమయంలో సహాయంగా
మెకానికల్ డిజైనర్ కుల్దీప్ సికర్వార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డ్రోన్ బరువు ఏడు కిలోలలోపే ఉన్నప్పటికీ, దీని మోటార్లు సుమారు 22 కిలోల థ్రస్ట్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఫలితంగా 15 కిలోగ్రాములకుపైగా పేలోడ్‌ను మోయగల సామర్థ్యం దీనికి లభించింది. డ్రోన్ పనితీరు ఎలా ఉంటుందంటే, ముందుగా బేస్ స్టేషన్ నుంచి నీటి సీసాలు, ఆహార పొట్లాలు, ప్రథమ చికిత్స కిట్లు వంటి సహాయక సామగ్రిని తీసుకుని బయలుదేరుతుంది. సుమారు 150 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ ఏఐ ద్వారా బాధితులను గుర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత నిర్దేశిత ప్రాంతానికి చేరుకుని సహాయ సామగ్రిని కచ్చితంగా జారవిడుస్తుంది. వరదలు, భూకంపాలు, కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలు వంటి విపత్తుల సమయంలో ఈ డ్రోన్ అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

Invention Of Drone By MITS Students
ఎంఐటీఎస్ విద్యార్థులు తయారు చేసిన డ్రోన్​ (ETV Bharat)

టీమ్ త్రినేత్ర విద్యార్థులు యూఎస్ పర్యటన
డ్రోన్ సిద్ధం కావడంతో ఇప్పుడు 'టీమ్ త్రినేత్ర' అమెరికాలో జరిగే తుది పోటీ కోసం సన్నద్ధమవుతోంది. ప్రపంచంలోని పలు దేశాల బృందాలతో పోటీ పడనున్న ఈ విద్యార్థులు, స్వదేశీ సాంకేతికతతో రూపొందించిన తమ డ్రోన్‌కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా భవిష్యత్తులో విపత్తు నిర్వహణలో ఇది ప్రజలకు ప్రాణరక్షక సాధనంగా ఉపయోగపడేలా చూడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

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